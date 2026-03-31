Joan Laporta News

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Players
Joan Laporta Reveals Details Behind Messi Exit

Joan Laporta Reveals Details Behind Messi Exit

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Joan Laporta Rules Out Messis Playing Return to Barcelona

Joan Laporta Rules Out Messis Playing Return to Barcelona

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Laporta Reveals Barcelona Nearly Faced UCL Ban Over Financial Troubles

Laporta Reveals Barcelona Nearly Faced UCL Ban Over Financial Troubles

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Barcelona Eye Haaland as Lewandowski Successor

Barcelona Eye Haaland as Lewandowski Successor

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Joan Laporta Eyes Erling Haaland to Boost Re-election Hopes

Joan Laporta Eyes Erling Haaland to Boost Re-election Hopes

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Barcelona Unlikely to Sign Erling Haaland, Confirms President Laporta

Barcelona Unlikely to Sign Erling Haaland, Confirms President Laporta

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Laporta and Flick Clash Over Neymar Return to Barcelona

Laporta and Flick Clash Over Neymar Return to Barcelona

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Laporta Sets Conditions for Neymar Return to Barcelona

Laporta Sets Conditions for Neymar Return to Barcelona

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Erling Haaland on Barcelona’s Radar with Record-Breaking €200 Million Offer

Erling Haaland on Barcelona’s Radar with Record-Breaking €200 Million Offer

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This season is crucial and it’s reason why we improved our team, claims Joan Laporta

This season is crucial and it’s reason why we improved our team, claims Joan Laporta

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Have received offers for Frenkie de Jong but we didn’t accept them, claims Joan Laporta

Have received offers for Frenkie de Jong but we didn’t accept them, claims Joan Laporta

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State clubs provoke an instability of our sport, asserts Joan Laporta

State clubs provoke an instability of our sport, asserts Joan Laporta

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Ousmane Dembele wants to stay but he is tempted by other options, asserts Joan Laporta

Ousmane Dembele wants to stay but he is tempted by other options, asserts Joan Laporta

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Reports | Barcelona close deals for Andreas Christensen and Franck Yannick Kessie

Reports | Barcelona close deals for Andreas Christensen and Franck Yannick Kessie

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We are not considering Lionel Messi's return, asserts Joan Laporta

We are not considering Lionel Messi's return, asserts Joan Laporta

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Barcelona are not going to lose its head as players will have to adapt, asserts Joan Laporta

Barcelona are not going to lose its head as players will have to adapt, asserts Joan Laporta

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Didn’t want to let Lionel Messi leave but that was our situation, claims Joan Laporta

Didn’t want to let Lionel Messi leave but that was our situation, claims Joan Laporta

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Deny that there has been any kind of negotiation over Erling Haaland, asserts Joan Laporta

Deny that there has been any kind of negotiation over Erling Haaland, asserts Joan Laporta

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Mismanagement means the criminal justice system is called upon to investigate, reveals Joan Laporta

Mismanagement means the criminal justice system is called upon to investigate, reveals Joan Laporta

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We think Ousmane Dembele has agreement with another club, admits Joan Laporta

We think Ousmane Dembele has agreement with another club, admits Joan Laporta

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Everyone should be ready because Barcelona have returned, asserts Joan Laporta

Everyone should be ready because Barcelona have returned, asserts Joan Laporta

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Sergio Aguero announces his retirement from football because of heart condition

Sergio Aguero announces his retirement from football because of heart condition

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Reports | Manchester United keen on signing Frenkie De Jong from Barcelona

Reports | Manchester United keen on signing Frenkie De Jong from Barcelona

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Beating Bayern Munich is something that can be achieved, proclaims Barcelona president Joan Laporta

Beating Bayern Munich is something that can be achieved, proclaims Barcelona president Joan Laporta

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Can’t rule out returns for both Lionel Messi and Andres Iniesta, proclaims Joan Laporta

Can’t rule out returns for both Lionel Messi and Andres Iniesta, proclaims Joan Laporta

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Reports |  Barcelona will not re-sign Dani Alves for second spell

Reports |  Barcelona will not re-sign Dani Alves for second spell

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Have a great relationship with Xavi Hernandez, reveals Joan Laporta

Have a great relationship with Xavi Hernandez, reveals Joan Laporta

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