Liverpool Fc News

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Mohamed Salah Set for Liverpool Return Before Final Exit

Mohamed Salah Set for Liverpool Return Before Final Exit

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Vinicius Set to Stay at Real Madrid Amid Contract Talks

Vinicius Set to Stay at Real Madrid Amid Contract Talks

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Cristiano Ronaldo Open to Salah Move but Focused on Title Race

Cristiano Ronaldo Open to Salah Move but Focused on Title Race

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Mohamed Salah’s Reduced Role Under Arne Slot Raises Concerns at Liverpool

Mohamed Salah’s Reduced Role Under Arne Slot Raises Concerns at Liverpool

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McAllister Explains Salahs Dip in Form and Urges Him to Stay at Liverpool

McAllister Explains Salahs Dip in Form and Urges Him to Stay at Liverpool

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Alonso Seeks €300 Million Transfer Backing from Liverpool

Alonso Seeks €300 Million Transfer Backing from Liverpool

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Xabi Alonso Fired After Super Cup Loss as Trent Faces Adaption Period at Real Madrid

Xabi Alonso Fired After Super Cup Loss as Trent Faces Adaption Period at Real Madrid

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Is Arsenal Fighting against Liverpool and Man City for Marc Guehi?

Is Arsenal Fighting against Liverpool and Man City for Marc Guehi?

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Arsenal Join Race for Out-of-Contract Marc Guehi

Arsenal Join Race for Out-of-Contract Marc Guehi

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Liverpool eye Adam Wharton as Real Madrid circle Gravenberch

Liverpool eye Adam Wharton as Real Madrid circle Gravenberch

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Liverpool hold edge in Marc Guehi transfer race

Liverpool hold edge in Marc Guehi transfer race

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Liverpool Injury Blow Forces January Rethink for Arne Slot

Liverpool Injury Blow Forces January Rethink for Arne Slot

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Liverpool Open to Wirtz Exit Amid Real Madrid Speculation

Liverpool Open to Wirtz Exit Amid Real Madrid Speculation

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Liverpool and Man City Battle for Antoine Semenyo

Liverpool and Man City Battle for Antoine Semenyo

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Liverpool Talent Kaylum Moss Confirms Move to Man City

Liverpool Talent Kaylum Moss Confirms Move to Man City

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Arsenal and Liverpool Set for €90m Battle for Rodrygo

Arsenal and Liverpool Set for €90m Battle for Rodrygo

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Liverpool Push for Antoine Semenyo as Camavinga Bid Planned

Liverpool Push for Antoine Semenyo as Camavinga Bid Planned

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Liverpool Exploring Defensive Reinforcements Amid Ongoing Struggles

Liverpool Exploring Defensive Reinforcements Amid Ongoing Struggles

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Arsenal Eye Bayern Teenager Lennart Karl After Liverpool Wirtz Move

Arsenal Eye Bayern Teenager Lennart Karl After Liverpool Wirtz Move

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Nottingham Forest Thrashes Liverpool 3-0 in the English Premier League

Nottingham Forest Thrashes Liverpool 3-0 in the English Premier League

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Marc Guehi Transfer Situation Intensifies as Liverpool Lead the Race

Marc Guehi Transfer Situation Intensifies as Liverpool Lead the Race

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Watch England Premier League Clubs Being Ranked by Total England Caps

Watch England Premier League Clubs Being Ranked by Total England Caps

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Liverpool Faces English Player Void in the England Premier League

Liverpool Faces English Player Void in the England Premier League

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Andrew Robertson Opens Up on Liverpool Future Amid Contract Uncertainty

Andrew Robertson Opens Up on Liverpool Future Amid Contract Uncertainty

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Real Madrid and Manchester City Eye Liverpool Star Dominik Szoboszlai

Real Madrid and Manchester City Eye Liverpool Star Dominik Szoboszlai

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Premier League Clubs Dominate Champions League Stage

Premier League Clubs Dominate Champions League Stage

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Liverpool Eye €80m Move for Real Madrid Midfielder Eduardo Camavinga

Liverpool Eye €80m Move for Real Madrid Midfielder Eduardo Camavinga

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