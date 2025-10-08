India Football Team News

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Players
Lionel Messis Argentina Set to Play Australia in Kerala This November

Lionel Messis Argentina Set to Play Australia in Kerala This November

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  • football
Will carry the SAFF Cup experience forever, asserts Suresh Wangjam

Will carry the SAFF Cup experience forever, asserts Suresh Wangjam

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  • football
Not just the goals, Sunil Chhetri's leadership on the pitch is special too, states Igor Stimac

Not just the goals, Sunil Chhetri's leadership on the pitch is special too, states Igor Stimac

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  • football
80 not-out : Why Sunil Chhetri is a phenomenon like no other

80 not-out : Why Sunil Chhetri is a phenomenon like no other

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  • football
2021 SAFF Cup | We were doubted and written off by all after first two matches, recalls Sahal Abdul Samad

2021 SAFF Cup | We were doubted and written off by all after first two matches, recalls Sahal Abdul Samad

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  • football
2021 SAFF Cup | India claim eighth title with a 3-0 win over Nepal

2021 SAFF Cup | India claim eighth title with a 3-0 win over Nepal

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  • football
It’s clear what we need to do in tomorrow’s match against Maldives, asserts Igor Stimac

It’s clear what we need to do in tomorrow’s match against Maldives, asserts Igor Stimac

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  • football
Patient Blue Tigers look to complete ‘job at hand’ after win against Nepal

Patient Blue Tigers look to complete ‘job at hand’ after win against Nepal

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  • football
2021 SAFF Championships | Sunil Chhetri's late strike secure win over Nepal

2021 SAFF Championships | Sunil Chhetri's late strike secure win over Nepal

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  • football
2021 SAFF Championships | It will not be easy against Nepal, we need to be committed and disciplined, asserts Igor Stimac

2021 SAFF Championships | It will not be easy against Nepal, we need to be committed and disciplined, asserts Igor Stimac

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  • football
2021 SAFF Championship | We need to be better defensively against Sri Lanka, asserts Igor Stimac

2021 SAFF Championship | We need to be better defensively against Sri Lanka, asserts Igor Stimac

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  • football
We are ourselves guilty for not winning against Bangladesh, admits Igor Stimac

We are ourselves guilty for not winning against Bangladesh, admits Igor Stimac

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  • football
2021 SAFF Championships | India play out 1-1 draw against 10-man Bangladesh

2021 SAFF Championships | India play out 1-1 draw against 10-man Bangladesh

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  • football
India team arrive in Maldives for 2021 SAFF Championships

India team arrive in Maldives for 2021 SAFF Championships

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2021 SAFF Championships | Amrinder Singh tests positive for Covid-19, left out of squad

2021 SAFF Championships | Amrinder Singh tests positive for Covid-19, left out of squad

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  • football
Igor Stimac announces 23-man squad for 2021 SAFF Championships

Igor Stimac announces 23-man squad for 2021 SAFF Championships

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2022 AFC Women's Asian Cup | Indian women's football team to play four friendlies as part of preparation next month

2022 AFC Women's Asian Cup | Indian women's football team to play four friendlies as part of preparation next month

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  • football
India slips to 107 in latest FIFA rankings, Iran best-placed Asian team at 22nd spot

India slips to 107 in latest FIFA rankings, Iran best-placed Asian team at 22nd spot

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  • football
Indian Football News | Would be fruitful and satisfying to play in 2023 AFC Asian Cup, admits Sunil Chhetri

Indian Football News | Would be fruitful and satisfying to play in 2023 AFC Asian Cup, admits Sunil Chhetri

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  • football
Where are the results: Igor Stimac flattered to deceive during his two-year stint as coach

Where are the results: Igor Stimac flattered to deceive during his two-year stint as coach

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Challenges galore for the Blue Tigers come SAFF Championship after unimpressive show against Nepal in friendlies

Challenges galore for the Blue Tigers come SAFF Championship after unimpressive show against Nepal in friendlies

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  • football
Despite win over Nepal, India still has lot to improve on, says coach Igor Stimac

Despite win over Nepal, India still has lot to improve on, says coach Igor Stimac

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Senior players of the Indian squad have been extremely supportive, admits Rahim Ali

Senior players of the Indian squad have been extremely supportive, admits Rahim Ali

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Opportunity to play International football in testing times is soothing, states Igor Stimac

Opportunity to play International football in testing times is soothing, states Igor Stimac

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Indian national team reaches Nepal for friendlies on September 2 and 5

Indian national team reaches Nepal for friendlies on September 2 and 5

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Igor Stimac announce 25-man squad for friendlies against Nepal

Igor Stimac announce 25-man squad for friendlies against Nepal

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Legendary Indian footballer O Chandrasekharan passes away

Legendary Indian footballer O Chandrasekharan passes away

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