Vinicius Junior News

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Messi and Ronaldo Reunite in Viral LEGO World Cup 2026 Ad

Messi and Ronaldo Reunite in Viral LEGO World Cup 2026 Ad

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Carlo Ancelotti Defends Vinicius Jr and Praises His Big Match Record

Carlo Ancelotti Defends Vinicius Jr and Praises His Big Match Record

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Real Madrid Eye Harry Kane as Possible Vinicius Junior Replacement

Real Madrid Eye Harry Kane as Possible Vinicius Junior Replacement

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Gabriel Jesus Hints at Future Palmeiras Return Amid Arsenal Comeback

Gabriel Jesus Hints at Future Palmeiras Return Amid Arsenal Comeback

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Vinicius Jr Hints at Real Madrid Exit After Clash with Xabi Alonso

Vinicius Jr Hints at Real Madrid Exit After Clash with Xabi Alonso

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Real Madrid Eye Haaland as Vinicius Jr Contract Talks Stall

Real Madrid Eye Haaland as Vinicius Jr Contract Talks Stall

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Vinicius Junior Frustrated Over Real Madrid Contract Talks

Vinicius Junior Frustrated Over Real Madrid Contract Talks

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Real Madrid to Boycott 2025 Ballon d’Or Ceremony

Real Madrid to Boycott 2025 Ballon d’Or Ceremony

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Ancelotti Risks Neymar Fallout by Building Brazil Around Vinicius

Ancelotti Risks Neymar Fallout by Building Brazil Around Vinicius

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Real Madrid Plot Stunning Haaland-Vinicius Swap Deal

Real Madrid Plot Stunning Haaland-Vinicius Swap Deal

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Real Madrid Consider Vinicius-Haaland Swap Deal

Real Madrid Consider Vinicius-Haaland Swap Deal

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Real Madrid Eyes Haaland as Vinicius Transfer Rumors Grow

Real Madrid Eyes Haaland as Vinicius Transfer Rumors Grow

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Real Madrid Plotting Erling Haaland Move Amid Vinicius Exit Talks

Real Madrid Plotting Erling Haaland Move Amid Vinicius Exit Talks

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Messi Sparks Debate by Leaving Out Ronaldo from List of Role Models

Messi Sparks Debate by Leaving Out Ronaldo from List of Role Models

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Rodrygo to Wear Brazil Iconic No. 10 in World Cup Qualifiers instead of Neymar

Rodrygo to Wear Brazil Iconic No. 10 in World Cup Qualifiers instead of Neymar

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Vinicius Junior Reaches 300 Appearances for Real Madrid at 24, surpassing Ronaldo

Vinicius Junior Reaches 300 Appearances for Real Madrid at 24, surpassing Ronaldo

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Real Madrid Faces Key Player Absences Ahead of Brest Clash

Real Madrid Faces Key Player Absences Ahead of Brest Clash

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Champions League: Real Madrid Faces Injury Woes Ahead of Crucial Liverpool Clash

Champions League: Real Madrid Faces Injury Woes Ahead of Crucial Liverpool Clash

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Transfers: Real Madrid Will Pursue Mbappe Even if It Means Parting Ways with Vini Jr.

Transfers: Real Madrid Will Pursue Mbappe Even if It Means Parting Ways with Vini Jr.

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I will continue at the biggest club in the world, proclaims Vinicius Jr

I will continue at the biggest club in the world, proclaims Vinicius Jr

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I made the right choice as I'm here with the best players in the world, asserts Vinicius Jr

I made the right choice as I'm here with the best players in the world, asserts Vinicius Jr

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Lucky to have been here for three years and want to be here for more, proclaims Vinicius Junior

Lucky to have been here for three years and want to be here for more, proclaims Vinicius Junior

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Important thing is we are doing well and continue to grow, reveals Lionel Messi

Important thing is we are doing well and continue to grow, reveals Lionel Messi

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Real Madrid haven’t said anything to me but I’m calm, reveals Vinicius Junior

Real Madrid haven’t said anything to me but I’m calm, reveals Vinicius Junior

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La Liga reports Barcelona fan for aiming racial abuse at Vinicius Junior

La Liga reports Barcelona fan for aiming racial abuse at Vinicius Junior

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Real Madrid were better than us and we weren’t as good as we could have been, asserts Jurgen Klopp

Real Madrid were better than us and we weren’t as good as we could have been, asserts Jurgen Klopp

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