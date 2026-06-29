Carlo Ancelotti News

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Carlo Ancelotti Defends Vinicius Jr and Praises His Big Match Record

Carlo Ancelotti Defends Vinicius Jr and Praises His Big Match Record

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Carlo Ancelotti Joins Carnival Celebrations as World Cup Talks Continue

Carlo Ancelotti Joins Carnival Celebrations as World Cup Talks Continue

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Neymar Gets Six Month Deadline to Prove World Cup Fitness

Neymar Gets Six Month Deadline to Prove World Cup Fitness

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Neymar Left Out as Ancelotti Names Brazil Squad for Friendlies

Neymar Left Out as Ancelotti Names Brazil Squad for Friendlies

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Ancelotti Urges Neymar to Regain Fitness for Brazil Return

Ancelotti Urges Neymar to Regain Fitness for Brazil Return

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Carlo Ancelotti Supports Neymar’s Possible Return to Brazil Squad

Carlo Ancelotti Supports Neymar’s Possible Return to Brazil Squad

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Neymar Yet to Feature for Brazil Under Ancelotti

Neymar Yet to Feature for Brazil Under Ancelotti

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Ronaldo urges Ancelotti to recall Neymar for World Cup

Ronaldo urges Ancelotti to recall Neymar for World Cup

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Carlo Ancelotti Clarifies Neymars Role for Brazil Ahead of 2026 World Cup

Carlo Ancelotti Clarifies Neymars Role for Brazil Ahead of 2026 World Cup

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Neymar Denies Injury Concerns After Brazil Squad Omission

Neymar Denies Injury Concerns After Brazil Squad Omission

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Ancelotti Risks Neymar Fallout by Building Brazil Around Vinicius

Ancelotti Risks Neymar Fallout by Building Brazil Around Vinicius

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Neymar Gives His Response After Brazil Snub for World Cup Qualifiers

Neymar Gives His Response After Brazil Snub for World Cup Qualifiers

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Guardiola Criticizes Real Madrid's Treatment of Ancelotti

Guardiola Criticizes Real Madrid's Treatment of Ancelotti

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Neymar Left Out as Ancelotti Names First Brazil Squad

Neymar Left Out as Ancelotti Names First Brazil Squad

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Ancelotti Confirms Neymar Key Role in Brazil Future Plans

Ancelotti Confirms Neymar Key Role in Brazil Future Plans

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Xabi Alonso Eyes Zubimendi and Tah for Real Madrid Rebuild

Xabi Alonso Eyes Zubimendi and Tah for Real Madrid Rebuild

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Xabi Alonso Eyes Zubimendi as He Aims to Block Arsenal Move

Xabi Alonso Eyes Zubimendi as He Aims to Block Arsenal Move

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Why Jurgen Klopp Is Not Replacing Carlo Ancelotti at Real Madrid

Why Jurgen Klopp Is Not Replacing Carlo Ancelotti at Real Madrid

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Jude Bellingham Injury Concerns Raise Alarm Ahead of Spanish Super Cup Final

Jude Bellingham Injury Concerns Raise Alarm Ahead of Spanish Super Cup Final

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Kylian Mbappé in Focus as Ancelotti Reflects on Real Madrid's Mallorca Win

Kylian Mbappé in Focus as Ancelotti Reflects on Real Madrid's Mallorca Win

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Jude Bellingham’s Brilliance Seals Another Victory for Real Madrid

Jude Bellingham’s Brilliance Seals Another Victory for Real Madrid

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Liverpool Eye Game-Changing Signing to Secure Premier League Glory

Liverpool Eye Game-Changing Signing to Secure Premier League Glory

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Brahim Diaz Opens Up About His Chat with Kylian Mbappé Following Sevilla Match

Brahim Diaz Opens Up About His Chat with Kylian Mbappé Following Sevilla Match

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Carlo Ancelotti of Real Madrid Refuses to Discuss Football Amid Valencia Flood Tragedy

Carlo Ancelotti of Real Madrid Refuses to Discuss Football Amid Valencia Flood Tragedy

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Knew Federico Valverde could grow lot and become special player, admits Toni Kroos

Knew Federico Valverde could grow lot and become special player, admits Toni Kroos

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People criticised us for being defensive but when you're clinical then it's marvellous, gushes Diego Simeone

People criticised us for being defensive but when you're clinical then it's marvellous, gushes Diego Simeone

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When Ronaldo left that was time to change my play and it’s going well, claims Karim Benzema

When Ronaldo left that was time to change my play and it’s going well, claims Karim Benzema

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