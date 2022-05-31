Isl 2021 22 News

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Teams
Tournaments
Players
ISL 2021-22 | Hyderabad FC win title, beat Kerala Blasters FC 3-1 on penalties

ISL 2021-22 | Hyderabad FC win title, beat Kerala Blasters FC 3-1 on penalties

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  • football
ISL 2021-22 | Hyderbad FC make it to final on higher aggregate, to face Kerala Blasters in final

ISL 2021-22 | Hyderbad FC make it to final on higher aggregate, to face Kerala Blasters in final

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Advantage Jamshedpur FC against Kerala Blasters FC in semi-final one

ISL 2021-22 | Advantage Jamshedpur FC against Kerala Blasters FC in semi-final one

  • news
  • football
ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 4-4 draw

ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 4-4 draw

  • news
  • football
ISL 2021-22 | ATK Mohun Bagan progress to semis after 1-0 win over Chennaiyin FC

ISL 2021-22 | ATK Mohun Bagan progress to semis after 1-0 win over Chennaiyin FC

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  • football
ISL 2021-22 | Three-way battle between ATK Mohun Bagan, Kerala Blasters FC and Mumbai City FC to qualify for semis; scenarios explained

ISL 2021-22 | Three-way battle between ATK Mohun Bagan, Kerala Blasters FC and Mumbai City FC to qualify for semis; scenarios explained

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  • football
ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC within touching distance of semis berth, trounce Mumbai City FC 3-1

ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC within touching distance of semis berth, trounce Mumbai City FC 3-1

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Jamshedpur FC make it to the semis after 3-0 win over Hyderabad FC

ISL 2021-22 | Jamshedpur FC make it to the semis after 3-0 win over Hyderabad FC

  • news
  • football
ISL 2021-22 | NorthEast United play out 1-1 draw against SC East Bengal

ISL 2021-22 | NorthEast United play out 1-1 draw against SC East Bengal

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  • football
ISL 2021-22 | Bengaluru FC crash out of tournament after 0-2 loss against ATK Mohun Bagan

ISL 2021-22 | Bengaluru FC crash out of tournament after 0-2 loss against ATK Mohun Bagan

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Hyderabad FC secure semis spot after 2-1 win over Kerala Blasters FC

ISL 2021-22 | Hyderabad FC secure semis spot after 2-1 win over Kerala Blasters FC

  • news
  • football
ISL 2021-22 | NorthEast United get past Bengaluru FC 2-1, dash hopes of making it to semis

ISL 2021-22 | NorthEast United get past Bengaluru FC 2-1, dash hopes of making it to semis

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Bengaluru FC sink Chennaiyin FC 3-0

ISL 2021-22 | Bengaluru FC sink Chennaiyin FC 3-0

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  • football
ISL 2021-22 | Chennaiyin FC beat NorthEast United FC 2-1, keep semis hopes alive

ISL 2021-22 | Chennaiyin FC beat NorthEast United FC 2-1, keep semis hopes alive

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  • football
ISL 2021-22 | Hyderabad FC and Chennaiyin FC play 1-1 draw

ISL 2021-22 | Hyderabad FC and Chennaiyin FC play 1-1 draw

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  • football
ISL 2021-22 | Jamshedpur FC move to top of the points table after narrow win over NorthEast United FC

ISL 2021-22 | Jamshedpur FC move to top of the points table after narrow win over NorthEast United FC

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ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 2-2 draw

ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 2-2 draw

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ISL 2021-22 | Chennaiyin FC secure narrow win over Jamshedpur FC

ISL 2021-22 | Chennaiyin FC secure narrow win over Jamshedpur FC

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ISL 2021 | Hyderabad FC power to 6-1 win over Odisha FC

ISL 2021 | Hyderabad FC power to 6-1 win over Odisha FC

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ISL 2021 | Mumbai City FC and NorthEast United FC play out 3-3 draw

ISL 2021 | Mumbai City FC and NorthEast United FC play out 3-3 draw

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ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and Jamshedpur FC share points after 1-1 draw

ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and Jamshedpur FC share points after 1-1 draw

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ISL 2021 | Kerala Blaster record comfortable victory over Chennaiyin FC, move to third place in points table

ISL 2021 | Kerala Blaster record comfortable victory over Chennaiyin FC, move to third place in points table

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ISL 2021 | ATK Mohun Bagan secure 3-2 win over NorthEast United FC

ISL 2021 | ATK Mohun Bagan secure 3-2 win over NorthEast United FC

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ISL 2021 | Jamshedpur FC and Bengaluru FC play out 0-0 draw

ISL 2021 | Jamshedpur FC and Bengaluru FC play out 0-0 draw

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ISL 2021 | Kerala Blasters shock table-toppers Mumbai City FC 3-0

ISL 2021 | Kerala Blasters shock table-toppers Mumbai City FC 3-0

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ISL 2021 | ATK Mohun Bagan and Bengaluru FC play out 3-3 draw

ISL 2021 | ATK Mohun Bagan and Bengaluru FC play out 3-3 draw

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ISL | Mumbai City FC maintain top spot in points table after win over Chennaiyin FC

ISL | Mumbai City FC maintain top spot in points table after win over Chennaiyin FC

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