Chelsea News

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Dietmar Hamann Praises Frank Lampards Strong Start at Coventry City

Dietmar Hamann Praises Frank Lampards Strong Start at Coventry City

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Victor Osimhen Shines After Snubbing Chelsea Move

Victor Osimhen Shines After Snubbing Chelsea Move

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Manchester United Plan £44m Move for Palmeiras Star Vitor Roque

Manchester United Plan £44m Move for Palmeiras Star Vitor Roque

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Chelsea Prepare €120m Move for Rafael Leao After Enzo Maresca’s Approval

Chelsea Prepare €120m Move for Rafael Leao After Enzo Maresca’s Approval

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Manchester United Could Let Jadon Sancho Leave for Free

Manchester United Could Let Jadon Sancho Leave for Free

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Juventus Eye Malo Gusto Ahead of January 2026 Transfer Window

Juventus Eye Malo Gusto Ahead of January 2026 Transfer Window

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Chelsea Join Race for Elliot Anderson Amid Premier League Rivalry

Chelsea Join Race for Elliot Anderson Amid Premier League Rivalry

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Chelsea Defender Axel Disasi Linked With Juventus Move

Chelsea Defender Axel Disasi Linked With Juventus Move

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Chelsea Lead Race to Sign Aston Villa Star Morgan Rogers for £80m

Chelsea Lead Race to Sign Aston Villa Star Morgan Rogers for £80m

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Chelsea Eye Nuno Tavares as Defensive Reinforcement

Chelsea Eye Nuno Tavares as Defensive Reinforcement

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Chelsea Eye Experienced Midfielder Milinkovic-Savic

Chelsea Eye Experienced Midfielder Milinkovic-Savic

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Chelsea Prepare Contract Talks for Moises Caicedo Amid Real Madrid Interest

Chelsea Prepare Contract Talks for Moises Caicedo Amid Real Madrid Interest

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Chelsea Target Nottingham Forest Defender Murillo Amid Bayern Interest

Chelsea Target Nottingham Forest Defender Murillo Amid Bayern Interest

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Chelsea Forward Tyrique George Set for January Exit

Chelsea Forward Tyrique George Set for January Exit

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Frank Lampard Urges Moises Caicedo to Maintain Consistency After Liverpool Heroics

Frank Lampard Urges Moises Caicedo to Maintain Consistency After Liverpool Heroics

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Enzo Fernandez Eyes Real Madrid Move from Chelsea

Enzo Fernandez Eyes Real Madrid Move from Chelsea

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Chelsea Eye €90 Million Move for Bournemouth Star Antoine Semenyo

Chelsea Eye €90 Million Move for Bournemouth Star Antoine Semenyo

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Estevao Draws Neymar Comparisons After Record-Breaking Chelsea Winner

Estevao Draws Neymar Comparisons After Record-Breaking Chelsea Winner

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Chelsea Stun Liverpool 2-1 with Estevao’s Last-Minute Winner in England Premier League

Chelsea Stun Liverpool 2-1 with Estevao’s Last-Minute Winner in England Premier League

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Kepa Arrizabalaga Linked with January Move Despite Arsenal Debut

Kepa Arrizabalaga Linked with January Move Despite Arsenal Debut

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Obi Mikel Slams Chelseas Goalkeeper Choice Amid Premier League Struggle

Obi Mikel Slams Chelseas Goalkeeper Choice Amid Premier League Struggle

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Jose Mourinho Names Dream XI with Frank Lampard at the Heart of Midfield

Jose Mourinho Names Dream XI with Frank Lampard at the Heart of Midfield

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Chelsea Eye Juventus Defender Gleison Bremer in January

Chelsea Eye Juventus Defender Gleison Bremer in January

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Chelsea Renew Interest in AC Milan Goalkeeper Maignan

Chelsea Renew Interest in AC Milan Goalkeeper Maignan

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Chelsea Eyes Mike Maignan After Sanchez Red Card

Chelsea Eyes Mike Maignan After Sanchez Red Card

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Manchester United Secures 2-1 Win Over Chelsea in Premier League Clash

Manchester United Secures 2-1 Win Over Chelsea in Premier League Clash

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Harry Kane Shines in Champions League, Prefers It Over Bundesliga

Harry Kane Shines in Champions League, Prefers It Over Bundesliga

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