Odisha Fc News

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Players
Indian Women’s League to See Boost in Foreign Player Limit

Indian Women’s League to See Boost in Foreign Player Limit

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From Indian Super League to the National Team: Moirangthem Thoiba Singh’s Journey

From Indian Super League to the National Team: Moirangthem Thoiba Singh’s Journey

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Indian Super League: Bengaluru FC Look to Maintain Momentum with Home Win Against NorthEast United in ISL

Indian Super League: Bengaluru FC Look to Maintain Momentum with Home Win Against NorthEast United in ISL

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Durand Cup 2022 | Mumbai City FC get past Rajasthan 5-0; Odisha extend winning run

Durand Cup 2022 | Mumbai City FC get past Rajasthan 5-0; Odisha extend winning run

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Durand Cup 2022 | Odisha FC and Bengaluru FC post second wins

Durand Cup 2022 | Odisha FC and Bengaluru FC post second wins

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Durand Cup 2022 | Odisha FC thrash NorthEast United 6-0; Bengaluru get past Jamshedpur

Durand Cup 2022 | Odisha FC thrash NorthEast United 6-0; Bengaluru get past Jamshedpur

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ISL 2021 | Hyderabad FC power to 6-1 win over Odisha FC

ISL 2021 | Hyderabad FC power to 6-1 win over Odisha FC

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ISL | Greg Stewart's hat-trick takes Jamshedpur FC to 4-0 win over Odisha FC

ISL | Greg Stewart's hat-trick takes Jamshedpur FC to 4-0 win over Odisha FC

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ISL 2021-22 | Odisha FC get past SC East Bengal in high-scoring encounter

ISL 2021-22 | Odisha FC get past SC East Bengal in high-scoring encounter

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ISL 2021-22 | Javi Hernandez takes Odisha FC to 3-1 victory over Odisha FC

ISL 2021-22 | Javi Hernandez takes Odisha FC to 3-1 victory over Odisha FC

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2021-22 ISL | Odisha FC announces squad for the season

2021-22 ISL | Odisha FC announces squad for the season

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2021-22 ISL | Odisha FC inks three-year international club partnership deal with Premier League club Watford FC

2021-22 ISL | Odisha FC inks three-year international club partnership deal with Premier League club Watford FC

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ISL 2021-22 | Odisha FC rope in Francisco Ramirez Gonzalez as its new head coach

ISL 2021-22 | Odisha FC rope in Francisco Ramirez Gonzalez as its new head coach

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Odisha FC extends Jerry Mawihmingthanga's contract

Odisha FC extends Jerry Mawihmingthanga's contract

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Was waiting for my FC Goa comeback, reveals Romeo Fernandes

Was waiting for my FC Goa comeback, reveals Romeo Fernandes

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ISL 2020-21 | Coach made me feel special at ATK-Mohun Bagan, unlike Odisha FC days, reveals Marcelinho

ISL 2020-21 | Coach made me feel special at ATK-Mohun Bagan, unlike Odisha FC days, reveals Marcelinho

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ISL 2020-21 |  Odisha down SC East Bengal in 11-goal thriller

ISL 2020-21 |  Odisha down SC East Bengal in 11-goal thriller

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ISL 2020-21 | Will give our best to end on a good note, asserts Steven Dias

ISL 2020-21 | Will give our best to end on a good note, asserts Steven Dias

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ISL 2020-21 | Never faced such a tough team like Mumbai City FC before, admits Steven Dias

ISL 2020-21 | Never faced such a tough team like Mumbai City FC before, admits Steven Dias

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ISL 2020-21 | We reacted to difficult conditions early on against Odisha FC, asserts Sergio Lobera

ISL 2020-21 | We reacted to difficult conditions early on against Odisha FC, asserts Sergio Lobera

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ISL 2020-21 | Must-win game for Mumbai City FC against Odisha

ISL 2020-21 | Must-win game for Mumbai City FC against Odisha

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ISL 2020-21 | We are prepared for the Mumbai City FC game, asserts Steven Dias

ISL 2020-21 | We are prepared for the Mumbai City FC game, asserts Steven Dias

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CII Beach Soccer 2021 starts in Konark, looks at integrating football and tourism

CII Beach Soccer 2021 starts in Konark, looks at integrating football and tourism

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ISL 2020-21 | Goa firm up playoff hopes as Bengaluru bid goodbye

ISL 2020-21 | Goa firm up playoff hopes as Bengaluru bid goodbye

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2021 CII Beach Soccer to kick-off on February 22

2021 CII Beach Soccer to kick-off on February 22

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ISL 2020-21 | Odisha FC interim coach Gerald Peyton leaves for personal reasons

ISL 2020-21 | Odisha FC interim coach Gerald Peyton leaves for personal reasons

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ISL 2020-21 | Need to be calm and positive in the remaining matches, asserts Juan Ferrando

ISL 2020-21 | Need to be calm and positive in the remaining matches, asserts Juan Ferrando

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