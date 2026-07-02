Belgium Football Team News

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Real Madrid’s Courtois Faces Rodent Disruption During Belgium Win

Real Madrid’s Courtois Faces Rodent Disruption During Belgium Win

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  • football
I’m obviously 31 and I don’t know what will happen in four years, asserts Kevin De Bruyne

I’m obviously 31 and I don’t know what will happen in four years, asserts Kevin De Bruyne

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  • football
Happy to get bit of fresh air with Belgium because it’s tough at Leicester, admits Youri Tielemans

Happy to get bit of fresh air with Belgium because it’s tough at Leicester, admits Youri Tielemans

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  • football
Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

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  • football
UEFA Nations League is unimportant and just glorified friendlies, asserts Kevin De Bruyne

UEFA Nations League is unimportant and just glorified friendlies, asserts Kevin De Bruyne

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  • football
Think this could be best World Cup we have seen, proclaims Roberto Martinez

Think this could be best World Cup we have seen, proclaims Roberto Martinez

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  • football
Opportunities to qualify for World Cup don’t come along very often, proclaims Aaron Ramsey

Opportunities to qualify for World Cup don’t come along very often, proclaims Aaron Ramsey

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  • football
Idea for biannual World Cup isn’t bad as long as everyone works together, proclaims Kevin De Bruyne

Idea for biannual World Cup isn’t bad as long as everyone works together, proclaims Kevin De Bruyne

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  • football
We have to be realistic about the team we have, admits Kevin De Bruyne

We have to be realistic about the team we have, admits Kevin De Bruyne

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  • football
Never know what tomorrow will bring in football, admits Roberto Martinez

Never know what tomorrow will bring in football, admits Roberto Martinez

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Reports | Barcelona make first contact with Roberto Martinez over replacing Ronald Koeman

Reports | Barcelona make first contact with Roberto Martinez over replacing Ronald Koeman

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  • football
Roberto Martinez will be staying on as Belgian head coach, asserts Peter Bossaert

Roberto Martinez will be staying on as Belgian head coach, asserts Peter Bossaert

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  • football
Was difficult tournament for Belgium but we fought until end, proclaims Kevin De Bruyne

Was difficult tournament for Belgium but we fought until end, proclaims Kevin De Bruyne

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Last two months have been up and down but glad I was able to play, admits Kevin De Bruyne

Last two months have been up and down but glad I was able to play, admits Kevin De Bruyne

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Why your team will suck at the Euro 2020: Belgium and their alleged ‘Golden Generation’

Why your team will suck at the Euro 2020: Belgium and their alleged ‘Golden Generation’

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Eden Hazard is still an essential player and a symbol for Belgium, asserts Roberto Martinez

Eden Hazard is still an essential player and a symbol for Belgium, asserts Roberto Martinez

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Kevin De Bruyne won’t be fit for Belgium's opening game at Euro 2020, admits Roberto Martinez

Kevin De Bruyne won’t be fit for Belgium's opening game at Euro 2020, admits Roberto Martinez

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Thierry Henry rejoins Belgium as an assistant coach for postponed Euro 2020

Thierry Henry rejoins Belgium as an assistant coach for postponed Euro 2020

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Eden Hazard joins Romelu Lukaku and Kevin De Bruyne in Belgium’s Euro 2020 squad

Eden Hazard joins Romelu Lukaku and Kevin De Bruyne in Belgium’s Euro 2020 squad

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  • football
UEFA confirm that teams will be allowed 26 player squad instead of usual 23

UEFA confirm that teams will be allowed 26 player squad instead of usual 23

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Romelu Lukaku is at Erling Haaland, Robert Lewandowski and Karim Benzema’s level, proclaims Enzo Scifo

Romelu Lukaku is at Erling Haaland, Robert Lewandowski and Karim Benzema’s level, proclaims Enzo Scifo

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Think we’ll be able to have full stands for Euro 2020 in summer, admits Aleksander Ceferin

Think we’ll be able to have full stands for Euro 2020 in summer, admits Aleksander Ceferin

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Romelu Lukaku took a lot of unfair blame at Manchester United, opines Roberto Martinez

Romelu Lukaku took a lot of unfair blame at Manchester United, opines Roberto Martinez

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Delay in Euro 2020 has placed England in better place to challenge, claims Gareth Southgate

Delay in Euro 2020 has placed England in better place to challenge, claims Gareth Southgate

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Priority is always welfare of Harry Kane and the rest of my squad, admits Gareth Southgate

Priority is always welfare of Harry Kane and the rest of my squad, admits Gareth Southgate

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India slip to 109th spot in latest FIFA rankings

India slip to 109th spot in latest FIFA rankings

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Teams have to be sensible with players because of condensed schedule, admits Kevin De Bruyne

Teams have to be sensible with players because of condensed schedule, admits Kevin De Bruyne

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