Aston Villa News

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Liverpool End Losing Streak with 2-0 Win Over Aston Villa in England Premier League

Liverpool End Losing Streak with 2-0 Win Over Aston Villa in England Premier League

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Aston Villa Appoint Roberto Olabe After Monchi Exit

Aston Villa Appoint Roberto Olabe After Monchi Exit

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Aston Villa Target Crystal Palace Striker Mateta in £40m Move

Aston Villa Target Crystal Palace Striker Mateta in £40m Move

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England Premier Leagues side Liverpool Seals Deal for Marc Guehi

England Premier Leagues side Liverpool Seals Deal for Marc Guehi

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Aston Villa Linked with £40m Move for Liverpools Harvey Elliott

Aston Villa Linked with £40m Move for Liverpools Harvey Elliott

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Roma in Talks to Sign Leon Bailey from Aston Villa

Roma in Talks to Sign Leon Bailey from Aston Villa

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Aston Villa Reject £18m Everton Bid for Captain John McGinn

Aston Villa Reject £18m Everton Bid for Captain John McGinn

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Chelsea Submit Swap Deal for £100m Star Morgan Rogers

Chelsea Submit Swap Deal for £100m Star Morgan Rogers

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Ferran Torres Faces Uncertain Premier League Return Amid Aston Villa Links

Ferran Torres Faces Uncertain Premier League Return Amid Aston Villa Links

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Frank Lampard Secures Kaine Kesler-Hayden as Coventry Citys Second Summer Signing

Frank Lampard Secures Kaine Kesler-Hayden as Coventry Citys Second Summer Signing

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Marcus Rashford Returns to Manchester United as Villa Decline £40M Option

Marcus Rashford Returns to Manchester United as Villa Decline £40M Option

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Barcelona Set Strict Conditions for Marcus Rashford Transfer

Barcelona Set Strict Conditions for Marcus Rashford Transfer

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Arsenal Eye Morgan Rogers With £50m Transfer and Striker Uncertainty

Arsenal Eye Morgan Rogers With £50m Transfer and Striker Uncertainty

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Emile Heskey Warns Morgan Rogers to Stay at Aston Villa

Emile Heskey Warns Morgan Rogers to Stay at Aston Villa

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Rashford and Garnacho Under Fire Amid Man Utd Turmoil

Rashford and Garnacho Under Fire Amid Man Utd Turmoil

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Marcus Rashfords Future Uncertain Amid Barcelona Interest

Marcus Rashfords Future Uncertain Amid Barcelona Interest

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Marcus Rashford’s Aston Villa Exit Opens Door for £37m Striker Alternative

Marcus Rashford’s Aston Villa Exit Opens Door for £37m Striker Alternative

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Marcus Rashford Considers Barcelona Move, Lowers Salary Demands

Marcus Rashford Considers Barcelona Move, Lowers Salary Demands

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Marcus Rashford Decides on Future Amid Aston Villa Success

Marcus Rashford Decides on Future Amid Aston Villa Success

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Marcus Rashford Praises Lamine Yamal After Barcelona's El Clasico Victory

Marcus Rashford Praises Lamine Yamal After Barcelona's El Clasico Victory

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Aston Villa Target £35m Hutchinson as Rashford Alternative

Aston Villa Target £35m Hutchinson as Rashford Alternative

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Marcus Rashford Injury Highlights Need for Depth at Aston Villa

Marcus Rashford Injury Highlights Need for Depth at Aston Villa

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Erling Haaland Reaction Highlights Manchester City Dramatic Last-Minute Win Over Aston Villa

Erling Haaland Reaction Highlights Manchester City Dramatic Last-Minute Win Over Aston Villa

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Controversial Rashford Penalty Stirs Drama in Manchester City vs Aston Villa Clash

Controversial Rashford Penalty Stirs Drama in Manchester City vs Aston Villa Clash

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Manchester United Finalise Marcus Rashford Exit Plan Amid Aston Villa Loan Spell

Manchester United Finalise Marcus Rashford Exit Plan Amid Aston Villa Loan Spell

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Crystal Palace Eye Marcus Rashford Amid Uncertain Villa Future

Crystal Palace Eye Marcus Rashford Amid Uncertain Villa Future

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Premier League Secures Five Champions League Spots for 2025/26

Premier League Secures Five Champions League Spots for 2025/26

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