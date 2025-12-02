West Ham United News

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West Ham monitor Josh Sargent for January move

West Ham monitor Josh Sargent for January move

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Liverpool Eye Jarrod Bowen as Potential Salah Successor

Liverpool Eye Jarrod Bowen as Potential Salah Successor

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Niclas Fullkrug’s Agent Hints at January Exit After West Ham Struggles

Niclas Fullkrug’s Agent Hints at January Exit After West Ham Struggles

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West Ham Offered Chance to Sign Manchester United’s Joshua Zirkzee

West Ham Offered Chance to Sign Manchester United’s Joshua Zirkzee

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West Ham Transfer Target Franculino Dju Faces Goal Drought

West Ham Transfer Target Franculino Dju Faces Goal Drought

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Watch Out for Premier League Shocks and Surprising Results from Last Week

Watch Out for Premier League Shocks and Surprising Results from Last Week

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West Ham Target Kaio Jorge for £22 Million

West Ham Target Kaio Jorge for £22 Million

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El Hadji Malick Diouf Emerges as West Ham Bright Spot Amid Struggles

El Hadji Malick Diouf Emerges as West Ham Bright Spot Amid Struggles

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Lukasz Fabianski Returns to West Ham United

Lukasz Fabianski Returns to West Ham United

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West Ham Sign Young French Defender Dimitri Colau

West Ham Sign Young French Defender Dimitri Colau

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Emerson Palmieri Joins Marseille from West Ham

Emerson Palmieri Joins Marseille from West Ham

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West Ham Consider Rare Transfer Move with Millwall

West Ham Consider Rare Transfer Move with Millwall

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West Ham in Talks to Sell Edson Alvarez With Rising Pressure

West Ham in Talks to Sell Edson Alvarez With Rising Pressure

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Douglas Luiz Set for Premier League Return as Juventus Seek Quick Exit

Douglas Luiz Set for Premier League Return as Juventus Seek Quick Exit

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England Premier League Transfer Update as West Ham Pursue Harvey Elliott

England Premier League Transfer Update as West Ham Pursue Harvey Elliott

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Sanchos Premier League Future in Doubt as West Ham, Chelsea Back Off

Sanchos Premier League Future in Doubt as West Ham, Chelsea Back Off

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Chelsea Transfer Plans Include Hancko and Decision to Keep Cucurella

Chelsea Transfer Plans Include Hancko and Decision to Keep Cucurella

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Angel Gomes Faces Crucial Career Decision with Premier League Return

Angel Gomes Faces Crucial Career Decision with Premier League Return

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West Ham Defeat Leicester 2-0, Foxes Near Relegation in Premier League

West Ham Defeat Leicester 2-0, Foxes Near Relegation in Premier League

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Chelsea Stage Stunning Comeback to Defeat West Ham in High-Scoring London Derby

Chelsea Stage Stunning Comeback to Defeat West Ham in High-Scoring London Derby

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Tottenham Hotspur Face Stiff Competition from London Rivals for Midfielder

Tottenham Hotspur Face Stiff Competition from London Rivals for Midfielder

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West Ham Insider Provides New Update on Pogba Transfer Deal

West Ham Insider Provides New Update on Pogba Transfer Deal

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West Ham United Player Receives 5 Match Ban in the English Premier League

West Ham United Player Receives 5 Match Ban in the English Premier League

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West Ham Preparing £30M Bid for Brazilian Forward Igor Jesus

West Ham Preparing £30M Bid for Brazilian Forward Igor Jesus

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Complete different energy around club and it puts me in better headspace, confesses Marcus Rashford

Complete different energy around club and it puts me in better headspace, confesses Marcus Rashford

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Beating big six club would feel good but not as good as having consistent team, asserts David Moyes

Beating big six club would feel good but not as good as having consistent team, asserts David Moyes

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We’ve been bemoaning not being clinical but we deserved victory, confesses David Moyes

We’ve been bemoaning not being clinical but we deserved victory, confesses David Moyes

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