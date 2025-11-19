Zlatan Ibrahimovic News

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Rafael Leao Picks Ronaldo and Zlatan as His Best Teammates

Rafael Leao Picks Ronaldo and Zlatan as His Best Teammates

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Aaron Lennon Picks Zlatan Over Kane in Striker Debate

Aaron Lennon Picks Zlatan Over Kane in Striker Debate

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Neymar Jr's Old Comments Resurface: Ronaldo Left Out of His Top Five Players

Neymar Jr's Old Comments Resurface: Ronaldo Left Out of His Top Five Players

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Zlatan Ibrahimovic signs one year contract extension until 2023 with AC Milan

Zlatan Ibrahimovic signs one year contract extension until 2023 with AC Milan

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Zlatan Ibrahimovic enjoys being the center of attention, insists Hakan Calhanoglu

Zlatan Ibrahimovic enjoys being the center of attention, insists Hakan Calhanoglu

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It was new to me to have an issue with my coach, reveals Paul Pogba

It was new to me to have an issue with my coach, reveals Paul Pogba

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We all have right to make mistakes but I want to have my own career, claims Dusan Vlahovic

We all have right to make mistakes but I want to have my own career, claims Dusan Vlahovic

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Reports | AC Milan eyeing €5 million move for 2014 World Cup winner Mario Gotze

Reports | AC Milan eyeing €5 million move for 2014 World Cup winner Mario Gotze

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Really enjoyed move to England because everybody was against it, proclaims Zlatan Ibrahimovic

Really enjoyed move to England because everybody was against it, proclaims Zlatan Ibrahimovic

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I won’t quit until I have won something with Milan, proclaims Zlatan Ibrahimovic

I won’t quit until I have won something with Milan, proclaims Zlatan Ibrahimovic

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Kylian Mbappe asked me and I told him I would go to Real Madrid, reveals Zlatan Ibrahimovic

Kylian Mbappe asked me and I told him I would go to Real Madrid, reveals Zlatan Ibrahimovic

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I will keep playing as long as I can, admits Zlatan Ibrahimovic

I will keep playing as long as I can, admits Zlatan Ibrahimovic

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Have nothing more to prove but I don’t want to retire and then regret it, proclaims Zlatan Ibrahimovic

Have nothing more to prove but I don’t want to retire and then regret it, proclaims Zlatan Ibrahimovic

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My head is fine but my body is getting old, asserts Zlatan Ibrahimovic

My head is fine but my body is getting old, asserts Zlatan Ibrahimovic

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UEFA fine Zlatan Ibrahimovic and AC Milan for financial ties to betting company

UEFA fine Zlatan Ibrahimovic and AC Milan for financial ties to betting company

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Sweden confirm that Zlatan Ibrahimovic won’t play at postponed Euro 2020

Sweden confirm that Zlatan Ibrahimovic won’t play at postponed Euro 2020

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Zlatan Ibrahimovic being investigated over ties to betting company by UEFA

Zlatan Ibrahimovic being investigated over ties to betting company by UEFA

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Zlatan Ibrahimovic signs one year contract extension with AC Milan

Zlatan Ibrahimovic signs one year contract extension with AC Milan

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Zlatan Ibrahimovic recalled to Swedish national team despite retiring in 2016

Zlatan Ibrahimovic recalled to Swedish national team despite retiring in 2016

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Getting AC Milan back to top maybe difficult but the challenge fuels me, proclaims Zlatan Ibrahimovic

Getting AC Milan back to top maybe difficult but the challenge fuels me, proclaims Zlatan Ibrahimovic

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AC Milan have enthusiasm and the energy to face down every challenge, admits Stefano Pioli

AC Milan have enthusiasm and the energy to face down every challenge, admits Stefano Pioli

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AC Milan forced to cancel training session after Stefano Pioli tests positive for COVID-19

AC Milan forced to cancel training session after Stefano Pioli tests positive for COVID-19

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AC Milan were good but they were also a little lucky to beat us, claims Antonio Conte

AC Milan were good but they were also a little lucky to beat us, claims Antonio Conte

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My future at PSG will be discussed after the Champions League final, implies Thiago Silva

My future at PSG will be discussed after the Champions League final, implies Thiago Silva

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Makes little sense for AC Milan to keep Zlatan Ibrahimovic any longer, proclaims Ralf Rangnick

Makes little sense for AC Milan to keep Zlatan Ibrahimovic any longer, proclaims Ralf Rangnick

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We are convinced that Zlatan Ibrahimovic will stay at AC Milan, reveals Stefano Pioli

We are convinced that Zlatan Ibrahimovic will stay at AC Milan, reveals Stefano Pioli

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AC Milan need to change their situation to keep me at the club next season, proclaims Zlatan Ibrahimovic

AC Milan need to change their situation to keep me at the club next season, proclaims Zlatan Ibrahimovic

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