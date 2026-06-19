Paris Saint Germain News

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Man City and PSG Show Interest in Federico Valverde Amid Real Madrid Tension

Man City and PSG Show Interest in Federico Valverde Amid Real Madrid Tension

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Erling Haaland Reacts to PSG vs Bayern Thriller With Possible Arsenal Swipe

Erling Haaland Reacts to PSG vs Bayern Thriller With Possible Arsenal Swipe

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Harry Kane Creates History in Bayerns Big UCL Clash

Harry Kane Creates History in Bayerns Big UCL Clash

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Barcelona Rejects PSG Defender as Winter Transfer Talk Grows

Barcelona Rejects PSG Defender as Winter Transfer Talk Grows

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Why Gianluigi Donnarumma Left PSG for Manchester City

Why Gianluigi Donnarumma Left PSG for Manchester City

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Erling Haaland Welcomes Donnarumma to Manchester City

Erling Haaland Welcomes Donnarumma to Manchester City

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Spurs Secure Kolo Muani on Season-Long Loan

Spurs Secure Kolo Muani on Season-Long Loan

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PSG Starlet Joao Neves Matches Erling Haaland With Rare Hat-Trick Feat

PSG Starlet Joao Neves Matches Erling Haaland With Rare Hat-Trick Feat

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Ajax in Talks with PSG for Carlos Soler Move

Ajax in Talks with PSG for Carlos Soler Move

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Premier League to Stay with 20 Clubs Despite FIFA Pressure

Premier League to Stay with 20 Clubs Despite FIFA Pressure

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Juventus Renew Push for Kolo Muani Amid Premier League Rival Interest

Juventus Renew Push for Kolo Muani Amid Premier League Rival Interest

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PSG Sends Neymar a Heartfelt Gift After His Return to Brazil

PSG Sends Neymar a Heartfelt Gift After His Return to Brazil

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Djeidi Gassama Shares How Training with Neymar, Messi and Mbappe Shaped His Career

Djeidi Gassama Shares How Training with Neymar, Messi and Mbappe Shaped His Career

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Club World Cup Shows Messi Can Still Impact Argentinas 2026 Hopes

Club World Cup Shows Messi Can Still Impact Argentinas 2026 Hopes

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Lionel Messi Shines at Club World Cup as Inter Miami Set for PSG Clash

Lionel Messi Shines at Club World Cup as Inter Miami Set for PSG Clash

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Franco Mastantuono Prioritises Real Madrid Over PSG in €45 Million Transfer Chase

Franco Mastantuono Prioritises Real Madrid Over PSG in €45 Million Transfer Chase

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PSG Clinch First UCL Title with Historic 5-0 Win as Neymar and Mbappe React

PSG Clinch First UCL Title with Historic 5-0 Win as Neymar and Mbappe React

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Premier League Teams to Face Two Pot 1 Clubs Each in Champions League 2025-26

Premier League Teams to Face Two Pot 1 Clubs Each in Champions League 2025-26

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PSG Flourishes Without Neymar, Messi & Mbappe Under Enriques Vision

PSG Flourishes Without Neymar, Messi & Mbappe Under Enriques Vision

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Manchester United Target PSG Star Who is Dubbed as the Next Neymar

Manchester United Target PSG Star Who is Dubbed as the Next Neymar

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Lee Kang-in Likely to Leave PSG Amid Premier League Interest

Lee Kang-in Likely to Leave PSG Amid Premier League Interest

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Marcus Rashford Back on PSG Radar Amid Aston Villa Talks

Marcus Rashford Back on PSG Radar Amid Aston Villa Talks

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Man City Miss Out on Zaire-Emery, Sign Nico Gonzalez Instead

Man City Miss Out on Zaire-Emery, Sign Nico Gonzalez Instead

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Is Lionel Messi More Efficient at Inter Miami Than Ever Before?

Is Lionel Messi More Efficient at Inter Miami Than Ever Before?

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Liverpool Target Veteran Champions League Winner in Ambitious Transfer Move

Liverpool Target Veteran Champions League Winner in Ambitious Transfer Move

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Juventus Welcomes Kolo Muani as He Speaks Out After Transfer

Juventus Welcomes Kolo Muani as He Speaks Out After Transfer

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Erling Haaland Talks About Gaining New Perspective on Manchester City's Success

Erling Haaland Talks About Gaining New Perspective on Manchester City's Success

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