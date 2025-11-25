Leeds United News

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Gyokeres and Timber Shine as Arsenal Crush Leeds 5-0 in the Premier League

Gyokeres and Timber Shine as Arsenal Crush Leeds 5-0 in the Premier League

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Leeds United Sign Noah Okafor as Premier League Breaks Spending Record

Leeds United Sign Noah Okafor as Premier League Breaks Spending Record

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Leeds United Interested in Man Utd Flop Rasmus Hojlund

Leeds United Interested in Man Utd Flop Rasmus Hojlund

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Leeds United Push for Tottenham Player with Cut-Price Move

Leeds United Push for Tottenham Player with Cut-Price Move

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Aston Villa Star in Six-Team Transfer Battle Amid Latest Rumours

Aston Villa Star in Six-Team Transfer Battle Amid Latest Rumours

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Manchester United Left Behind as Leeds Poised to Sign Thorp Arch Star

Manchester United Left Behind as Leeds Poised to Sign Thorp Arch Star

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Keelan Adams Transfer: Leeds United Set to Act After Rangers Twist

Keelan Adams Transfer: Leeds United Set to Act After Rangers Twist

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Leeds United Eye £4m Starlet, Facing Competition from Celtic and Red Bull

Leeds United Eye £4m Starlet, Facing Competition from Celtic and Red Bull

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Huge result for Leeds United but Liverpool have got massive problems, proclaims Jamie Carragher

Huge result for Leeds United but Liverpool have got massive problems, proclaims Jamie Carragher

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Tired of not capitalising on moments when we are better team in matches, postulates Jesse Marsch

Tired of not capitalising on moments when we are better team in matches, postulates Jesse Marsch

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Fantasy Premier League 2022/23 | Finding the perfect differential picks for Gameweek 4 and beyond

Fantasy Premier League 2022/23 | Finding the perfect differential picks for Gameweek 4 and beyond

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Fantasy Premier League 2022/23 | Five players to watch out for ahead of Gameweek 3

Fantasy Premier League 2022/23 | Five players to watch out for ahead of Gameweek 3

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If it wasn’t for Marcelo Bielsa’s teachings then I probably wouldn’t be here, claims Raphinha

If it wasn’t for Marcelo Bielsa’s teachings then I probably wouldn’t be here, claims Raphinha

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Reports | Arsenal set to submit bid for Leeds winger Raphinha

Reports | Arsenal set to submit bid for Leeds winger Raphinha

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If Kalvin Phillips goes to Manchester City then he becomes another squad player, insists Danny Mills

If Kalvin Phillips goes to Manchester City then he becomes another squad player, insists Danny Mills

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Reports | Manchester City ready to make offer for Leeds United's Kalvin Phillips

Reports | Manchester City ready to make offer for Leeds United's Kalvin Phillips

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Reports | Arsenal registers interest in Leeds winger Raphinha

Reports | Arsenal registers interest in Leeds winger Raphinha

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Reports | Raphinha rejects Liverpool interest in favour of Barcelona move

Reports | Raphinha rejects Liverpool interest in favour of Barcelona move

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Reports | Leeds United and Burnley write to Premier League to investigate Everton

Reports | Leeds United and Burnley write to Premier League to investigate Everton

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Credit to Burnley & Everton but we will also fight for our lives, proclaims Jesse Marsch

Credit to Burnley & Everton but we will also fight for our lives, proclaims Jesse Marsch

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Made my intention clear that I want to be at Leeds United, reveals Kalvin Phillips

Made my intention clear that I want to be at Leeds United, reveals Kalvin Phillips

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Reports | Barcelona step up their efforts to sign Leeds United’s Raphinha next summer

Reports | Barcelona step up their efforts to sign Leeds United’s Raphinha next summer

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Jesse Marsch came in at difficult time but he's brought our belief back, claims Raphinha

Jesse Marsch came in at difficult time but he's brought our belief back, claims Raphinha

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Reports | Barcelona in talks with Deco over potential move for Raphinha next summer

Reports | Barcelona in talks with Deco over potential move for Raphinha next summer

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Been a grind the past few months but we will aim to control our destiny, reveals Jesse Marsch

Been a grind the past few months but we will aim to control our destiny, reveals Jesse Marsch

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We have a situation that's really tough but will regroup for next game, admits Jesse Marsch

We have a situation that's really tough but will regroup for next game, admits Jesse Marsch

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Don't have to be Marcelo Bielsa as I am my own person, asserts Jesse Marsch

Don't have to be Marcelo Bielsa as I am my own person, asserts Jesse Marsch

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