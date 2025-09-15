Norwich City News

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Reports | Everton board meet to discuss Rafael Benitez’s future after Norwich City defeat

Reports | Everton board meet to discuss Rafael Benitez’s future after Norwich City defeat

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  • football
It wasn't a good performance from Manchester United against Norwich, asserts Gary Neville

It wasn't a good performance from Manchester United against Norwich, asserts Gary Neville

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  • football
Victor Lindelof had problems with breathing but everything is okay now, reveals Ralf Rangnick

Victor Lindelof had problems with breathing but everything is okay now, reveals Ralf Rangnick

  • news
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Norwich City appoints Dean Smith as new head coach

Norwich City appoints Dean Smith as new head coach

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  • football
Reports | Norwich City looking at Frank Lampard as their top Daniel Farke replacement

Reports | Norwich City looking at Frank Lampard as their top Daniel Farke replacement

  • news
  • football
Learned lot in difficult moments and its been best week of my career, admits Mikel Arteta

Learned lot in difficult moments and its been best week of my career, admits Mikel Arteta

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  • football
If we stay fit then Liverpool has good chance to be up there at end, admits Virgil van Dijk

If we stay fit then Liverpool has good chance to be up there at end, admits Virgil van Dijk

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  • football
Reports | Aston Villa set to sign Emiliano Buendia from Norwich City

Reports | Aston Villa set to sign Emiliano Buendia from Norwich City

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  • football
Reports | Arsenal looking at Emiliano Buendia as potential alternative to Martin Odegaard

Reports | Arsenal looking at Emiliano Buendia as potential alternative to Martin Odegaard

  • news
  • football
Norwich City dedicate this victory to our fans in a difficult season, confesses Daniel Farke

Norwich City dedicate this victory to our fans in a difficult season, confesses Daniel Farke

  • news
  • football
Relegation was not unexpected outcome for Norwich City, admits Daniel Farke

Relegation was not unexpected outcome for Norwich City, admits Daniel Farke

  • news
  • football
Eric Dier handed £40,000 fine and four match ban by FA with immediate effect

Eric Dier handed £40,000 fine and four match ban by FA with immediate effect

  • news
  • football
Aston Villa don’t have Tom Cruise but I believe we can stay up, claims Dean Smith

Aston Villa don’t have Tom Cruise but I believe we can stay up, claims Dean Smith

  • news
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Boost your odds using the Asian handicap to get more out of Manchester twins

Boost your odds using the Asian handicap to get more out of Manchester twins

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  • football
It's great to have Paul Pogba in the side once again, exclaims Luke Shaw

It's great to have Paul Pogba in the side once again, exclaims Luke Shaw

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Norwich City escaping relegation is not realistic but it is possible, proclaims Daniel Farke

Norwich City escaping relegation is not realistic but it is possible, proclaims Daniel Farke

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Norwich City player tests positive for coronavirus during latest round of testing

Norwich City player tests positive for coronavirus during latest round of testing

  • news
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Football without fans has placed a spotlight on the mistakes and placed the elite on a podium

Football without fans has placed a spotlight on the mistakes and placed the elite on a podium

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Premier League SRL Round-Up | West Ham hold Manchester United, Everton draw a goal-fest and more

Premier League SRL Round-Up | West Ham hold Manchester United, Everton draw a goal-fest and more

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Clubs will have to disinfect corner flags, goalposts and even grass, claims Karren Brady

Clubs will have to disinfect corner flags, goalposts and even grass, claims Karren Brady

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Premier League SRL Round-Up | Chelsea script comfortable 3-0 victory over Norwich

Premier League SRL Round-Up | Chelsea script comfortable 3-0 victory over Norwich

  • report
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Premier League SRL Round-Up | Everton and Manchester City dominate Sunday in double header

Premier League SRL Round-Up | Everton and Manchester City dominate Sunday in double header

  • report
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We’ve taken this decision to protect our staff for the future, admits Zoe Ward

We’ve taken this decision to protect our staff for the future, admits Zoe Ward

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Countries who void their season could be banned from Euros, postulates Aleksander Ceferin

Countries who void their season could be banned from Euros, postulates Aleksander Ceferin

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Liverpool place non-playing staff on temporary leave due to COVID-19 pandemic

Liverpool place non-playing staff on temporary leave due to COVID-19 pandemic

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Pandemic has exposed the crazy economics in English football, admits Julian Knight

Pandemic has exposed the crazy economics in English football, admits Julian Knight

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Norwich City furlough members of their staff due to COVID-19 pandemic

Norwich City furlough members of their staff due to COVID-19 pandemic

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