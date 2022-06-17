Liga Nos News

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Players
Benfica confirm agreement with Liverpool over €100 million move for Darwin Nunez

Benfica confirm agreement with Liverpool over €100 million move for Darwin Nunez

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Reports | Liverpool submit formal €80 million bid to Benfica for Darwin Nunez

Reports | Liverpool submit formal €80 million bid to Benfica for Darwin Nunez

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Reports | Chelsea, Manchester United and PSG set to battle it out for Darwin Nunez

Reports | Chelsea, Manchester United and PSG set to battle it out for Darwin Nunez

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Reports | Atletico Madrid leading race to sign Benfica striker Darwin Nunez

Reports | Atletico Madrid leading race to sign Benfica striker Darwin Nunez

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Reports | Manchester United, Chelsea and PSG all eyeing moves for Benfica’s Darwin Nunez

Reports | Manchester United, Chelsea and PSG all eyeing moves for Benfica’s Darwin Nunez

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Cristiano Ronaldo might play at Sporting CP soon, claims Frederico Varandas

Cristiano Ronaldo might play at Sporting CP soon, claims Frederico Varandas

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Will talk to Cristiano Ronaldo to bring him back to Sporting CP next year, proclaims Dolores Aveiro

Will talk to Cristiano Ronaldo to bring him back to Sporting CP next year, proclaims Dolores Aveiro

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Sporting CP fans clash with riot police during club's Liga Nos title celebrations

Sporting CP fans clash with riot police during club's Liga Nos title celebrations

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Chelsea v Porto Champions League quarter-final tie moved to Seville over COVID-19 protocols

Chelsea v Porto Champions League quarter-final tie moved to Seville over COVID-19 protocols

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Reports | Gianluigi Buffon considering leaving Juventus amidst interest from Napoli and Porto

Reports | Gianluigi Buffon considering leaving Juventus amidst interest from Napoli and Porto

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Ruben Dias has made it difficult to drop him because of his mentality and performances, claims Pep Guardiola

Ruben Dias has made it difficult to drop him because of his mentality and performances, claims Pep Guardiola

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Bruno Fernandes is doing phenomenal and I hope it carries on, proclaims Paul Scholes

Bruno Fernandes is doing phenomenal and I hope it carries on, proclaims Paul Scholes

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Real Madrid confirm that Iker Casillas has returned to the club in an ambassadorial role

Real Madrid confirm that Iker Casillas has returned to the club in an ambassadorial role

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Reports | Manchester City eyeing €55 million move for Benfica’s Ruben Dias

Reports | Manchester City eyeing €55 million move for Benfica’s Ruben Dias

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Real Madrid and Spain legend Iker Casillas announces his retirement from football

Real Madrid and Spain legend Iker Casillas announces his retirement from football

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Reports | Manchester City eye €120 million move for Atletico Madrid’s Jose Gimenez

Reports | Manchester City eye €120 million move for Atletico Madrid’s Jose Gimenez

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Atletico Madrid still have faith in Joao Felix’s abilities, asserts Diego Simeone

Atletico Madrid still have faith in Joao Felix’s abilities, asserts Diego Simeone

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Reports | FIFA investigating Manchester United’s deal for Bruno Fernandes

Reports | FIFA investigating Manchester United’s deal for Bruno Fernandes

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Manchester United sign Bruno Fernandes in deal rising upto €80 million

Manchester United sign Bruno Fernandes in deal rising upto €80 million

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Manchester United are looking for striker this month, confirms Ole Solskjaer

Manchester United are looking for striker this month, confirms Ole Solskjaer

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Reports | Sporting Lisbon and Manchester United come to agreement over Bruno Fernandes

Reports | Sporting Lisbon and Manchester United come to agreement over Bruno Fernandes

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Would love to see Bruno Fernandes stay, admits Jorge Silas

Would love to see Bruno Fernandes stay, admits Jorge Silas

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Tottenham sign Gedson Fernandes on 18-month loan deal

Tottenham sign Gedson Fernandes on 18-month loan deal

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Reports | Tottenham Hotspur one step away from signing Gedson Fernandes

Reports | Tottenham Hotspur one step away from signing Gedson Fernandes

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Reports | Manchester United close in on £60 million move for Bruno Fernandes

Reports | Manchester United close in on £60 million move for Bruno Fernandes

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Reports | Chelsea make £55 million loan to buy offer for Gedson Fernandes

Reports | Chelsea make £55 million loan to buy offer for Gedson Fernandes

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Reports | Benfica open to selling Gedson Fernandes

Reports | Benfica open to selling Gedson Fernandes

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