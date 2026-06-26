Manchester City News

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Manchester City Rejects Haaland Transfer Claims Amid Real Madrid Election Drama

Manchester City Rejects Haaland Transfer Claims Amid Real Madrid Election Drama

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Erling Haaland Pens Emotional Farewell to Pep Guardiola Before World Cup Return

Erling Haaland Pens Emotional Farewell to Pep Guardiola Before World Cup Return

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Gabriel Trolls Haaland After Arsenal’s Premier League Triumph

Gabriel Trolls Haaland After Arsenal’s Premier League Triumph

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Erling Haaland Set for Hollywood Debut in Animated Film ‘ViQueens’

Erling Haaland Set for Hollywood Debut in Animated Film ‘ViQueens’

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Man City and PSG Show Interest in Federico Valverde Amid Real Madrid Tension

Man City and PSG Show Interest in Federico Valverde Amid Real Madrid Tension

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Erling Haalands 6000 Calorie Diet Sparks Debate

Erling Haalands 6000 Calorie Diet Sparks Debate

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Al Ittihad Targets Guirassy as Haaland Transfer Rumours Grow

Al Ittihad Targets Guirassy as Haaland Transfer Rumours Grow

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Erling Haaland Sets New Hat Trick Record in Europes Top Leagues

Erling Haaland Sets New Hat Trick Record in Europes Top Leagues

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Erling Haaland donates rare £100K book to inspire youth

Erling Haaland donates rare £100K book to inspire youth

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Erling Haaland backs $2.7M global Chess tour while balancing football form

Erling Haaland backs $2.7M global Chess tour while balancing football form

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Gianluigi Donnarumma Reflects on 3-0 Defeat as Real Madrid Take Control Against Manchester City

Gianluigi Donnarumma Reflects on 3-0 Defeat as Real Madrid Take Control Against Manchester City

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Barcelona Plan Long-Term Move for Erling Haaland Amid Presidential Campaign

Barcelona Plan Long-Term Move for Erling Haaland Amid Presidential Campaign

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Manchester City Secure £20m Deal for Marc Guehi

Manchester City Secure £20m Deal for Marc Guehi

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Liverpool and Man City Battle for Antoine Semenyo

Liverpool and Man City Battle for Antoine Semenyo

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Erling Haaland Says He Misses Jude Bellingham

Erling Haaland Says He Misses Jude Bellingham

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Ferran Torres hits Erling Haaland level scoring rate in La Liga

Ferran Torres hits Erling Haaland level scoring rate in La Liga

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Liverpool Talent Kaylum Moss Confirms Move to Man City

Liverpool Talent Kaylum Moss Confirms Move to Man City

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Lucas Paquetas Turbulent England Premier League Chapter Nears Its End

Lucas Paquetas Turbulent England Premier League Chapter Nears Its End

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Phil Foden and Erling Haaland Drive City Forward as Sunderland Shine

Phil Foden and Erling Haaland Drive City Forward as Sunderland Shine

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Pep Guardiola Plans Talk with Erling Haaland After Leeds Win

Pep Guardiola Plans Talk with Erling Haaland After Leeds Win

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Bernardo Silva Future Uncertain as Italian Giants Monitor Situation

Bernardo Silva Future Uncertain as Italian Giants Monitor Situation

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Bacary Sagna Gives His Take on Haaland and Mbappe Future Plans

Bacary Sagna Gives His Take on Haaland and Mbappe Future Plans

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Erling Haaland Rejects Comparisons With Messi and Ronaldo

Erling Haaland Rejects Comparisons With Messi and Ronaldo

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Pep Guardiola unhappy after Manchester City lose 1-2 against Newcastle in the English Premier League

Pep Guardiola unhappy after Manchester City lose 1-2 against Newcastle in the English Premier League

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Guardiola reacts to Rooney leaving Haaland out of Premier League top three

Guardiola reacts to Rooney leaving Haaland out of Premier League top three

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Donnarumma Says Haaland Played Key Role in His Move to Manchester City

Donnarumma Says Haaland Played Key Role in His Move to Manchester City

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Manchester City Regain Premier League Title Contender Status

Manchester City Regain Premier League Title Contender Status

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