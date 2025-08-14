Carabao Cup News

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Arsenal Eye Alexander Isak as Manchester United Pursues Target

Arsenal Eye Alexander Isak as Manchester United Pursues Target

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Leicester City in Heated Transfer Duel with Everton Over Midfielder

Leicester City in Heated Transfer Duel with Everton Over Midfielder

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Tottenham Stun Manchester United to Advance in Carabao Cup

Tottenham Stun Manchester United to Advance in Carabao Cup

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Manchester United Eye Serie A Defender in Potential Transfer Move

Manchester United Eye Serie A Defender in Potential Transfer Move

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Liverpool Marches Into Carabao Cup Semi-Finals After Thrilling Victory

Liverpool Marches Into Carabao Cup Semi-Finals After Thrilling Victory

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Raheem Sterling Misses Key Opportunities in Arsenal’s Clash with Crystal Palace

Raheem Sterling Misses Key Opportunities in Arsenal’s Clash with Crystal Palace

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Liverpool Injury Woes Prompt Arne Slot to Form Innovative Solutions

Liverpool Injury Woes Prompt Arne Slot to Form Innovative Solutions

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Carabao Cup final will act as distraction but I have mixed feeling, reveals Thomas Tuchel

Carabao Cup final will act as distraction but I have mixed feeling, reveals Thomas Tuchel

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Absolutely incredible that we are in all four competitions, claims Jurgen Klopp

Absolutely incredible that we are in all four competitions, claims Jurgen Klopp

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We’ve been working in better way with philosophy that Antonio Conte wants, reveals Davinson Sanchez

We’ve been working in better way with philosophy that Antonio Conte wants, reveals Davinson Sanchez

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Diogo Jota has made another step and is now a world-class striker, proclaims Jurgen Klopp

Diogo Jota has made another step and is now a world-class striker, proclaims Jurgen Klopp

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Antonio Conte is one of the best managers in the world, reveals Harry Kane

Antonio Conte is one of the best managers in the world, reveals Harry Kane

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Christian Pulisic was moved around little bit but versatility is good thing, claims Thomas Tuchel

Christian Pulisic was moved around little bit but versatility is good thing, claims Thomas Tuchel

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Have reasons to stay positive and protect Romelu Lukaku as he is key player, reveals Thomas Tuchel

Have reasons to stay positive and protect Romelu Lukaku as he is key player, reveals Thomas Tuchel

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EFL postpone Liverpool vs Arsenal Carabao Cup semi-final fixture after COVID-19 outbreak

EFL postpone Liverpool vs Arsenal Carabao Cup semi-final fixture after COVID-19 outbreak

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Liverpool shut down training ground following more COVID-19 positive tests

Liverpool shut down training ground following more COVID-19 positive tests

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Liverpool confirm that Pepijn Lijnders is isolating after suspected positive COVID-19 test

Liverpool confirm that Pepijn Lijnders is isolating after suspected positive COVID-19 test

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Have nothing to prove but it'll be pleasure to come back to Stamford Bridge, admits Antonio Conte

Have nothing to prove but it'll be pleasure to come back to Stamford Bridge, admits Antonio Conte

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Really want Eddie Nketiah to stay as he is an important part of the squad, reveals Mikel Arteta

Really want Eddie Nketiah to stay as he is an important part of the squad, reveals Mikel Arteta

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Jesse Lingard dived and I told him off for screaming, reveals Mark Noble

Jesse Lingard dived and I told him off for screaming, reveals Mark Noble

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Manchester City’s Pep Guardiola named LMA Manager of the Year

Manchester City’s Pep Guardiola named LMA Manager of the Year

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Individual awards are great but goal right now is to win team trophies, proclaims Harry Kane

Individual awards are great but goal right now is to win team trophies, proclaims Harry Kane

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Think Tottenham are crazy to sack Jose Mourinho before Cup final, claims Wayne Rooney

Think Tottenham are crazy to sack Jose Mourinho before Cup final, claims Wayne Rooney

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Manchester City and Tottenham to each have 2000 fans at Carabao Cup final

Manchester City and Tottenham to each have 2000 fans at Carabao Cup final

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Tottenham v Manchester City Carabao Cup final to have limited attendance

Tottenham v Manchester City Carabao Cup final to have limited attendance

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Manchester United don’t have time to be disappointed, asserts Paul Pogba

Manchester United don’t have time to be disappointed, asserts Paul Pogba

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Tottenham need to forget about final for now and focus on the present, proclaims Jose Mourinho

Tottenham need to forget about final for now and focus on the present, proclaims Jose Mourinho

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