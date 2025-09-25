Inter Milan News

Category links
Teams
Mexico Football TeamEngland Football TeamBrazil Football TeamGermany Football TeamManchester UnitedFc BarcelonaReal MadridBayern MunichSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Harry KaneJude BellinghamErling HaalandNeymarJulian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuLionel MessiGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakSunil ChhetriViktor GyokeresPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
Inter Milan Stand by Cristian Chivu Despite Juventus Defeat

Inter Milan Stand by Cristian Chivu Despite Juventus Defeat

  • news
  • football
Marcus Thuram Shows Restraint in Juventus 4-3 Inter Milan Derby

Marcus Thuram Shows Restraint in Juventus 4-3 Inter Milan Derby

  • news
  • football
Jonathan David Reveals Inter Milan Interest Before Choosing Juventus

Jonathan David Reveals Inter Milan Interest Before Choosing Juventus

  • news
  • football
Andre Onana Leaves Manchester United for Trabzonspor Loan

Andre Onana Leaves Manchester United for Trabzonspor Loan

  • news
  • football
Milan and Inter Lead Serie A in Enterprise Value, Juventus Declines

Milan and Inter Lead Serie A in Enterprise Value, Juventus Declines

  • news
  • football
Lewandowski Set to Return for Barcelona UCL Semi-Final vs Inter Milan

Lewandowski Set to Return for Barcelona UCL Semi-Final vs Inter Milan

  • news
  • football
Harry Kane Eyes Clinical Finish as Bayern Gear Up for Inter Clash

Harry Kane Eyes Clinical Finish as Bayern Gear Up for Inter Clash

  • news
  • football
Harry Kane Urges Bayern to Win at San Siro After 2-1 Loss to Inter

Harry Kane Urges Bayern to Win at San Siro After 2-1 Loss to Inter

  • news
  • football
Cristiano Ronaldo Inter Move for Club World Cup Unlikely

Cristiano Ronaldo Inter Move for Club World Cup Unlikely

  • news
  • football
Kolo Muani Brilliant Assist Seals Juventus Derby d'Italia Win Over Inter Milan

Kolo Muani Brilliant Assist Seals Juventus Derby d'Italia Win Over Inter Milan

  • news
  • football
Juventus Strikers Criticized by Thiago Motta Following Club Brugge Stalemate

Juventus Strikers Criticized by Thiago Motta Following Club Brugge Stalemate

  • news
  • football
Juventus Emerges as Front-Runner in Pursuit of Croatian Star Bruno Durdov

Juventus Emerges as Front-Runner in Pursuit of Croatian Star Bruno Durdov

  • news
  • football
Arsenal Overtake Barcelona in Pursuit of Promising La Liga Star

Arsenal Overtake Barcelona in Pursuit of Promising La Liga Star

  • news
  • football
Mikel Arteta Warns Chelsea as Arsenal's Struggles Against Inter Milan Continue

Mikel Arteta Warns Chelsea as Arsenal's Struggles Against Inter Milan Continue

  • news
  • football
Ex-Inter Milan and Arsenal Forward on Upcoming UEFA Champions League Intense Clash

Ex-Inter Milan and Arsenal Forward on Upcoming UEFA Champions League Intense Clash

  • news
  • football
Optimistic as it’s early in project and we’re on right path for Barcelona, asserts Xavi Hernandez

Optimistic as it’s early in project and we’re on right path for Barcelona, asserts Xavi Hernandez

  • news
  • football
Improvement process is longer than we thought in Europe and that’s reality, asserts Xavi Hernandez

Improvement process is longer than we thought in Europe and that’s reality, asserts Xavi Hernandez

  • news
  • football
WATCH | Robert Lewandowski breathes life back into Barcelona's season with added-time equaliser

WATCH | Robert Lewandowski breathes life back into Barcelona's season with added-time equaliser

  • news
  • football
Would be massive disappointment not go through but we’re thinking positively, claims Xavi Hernandez

Would be massive disappointment not go through but we’re thinking positively, claims Xavi Hernandez

  • news
  • football
Olympique Marseille confirm that they have signed Alexis Sanchez on free-transfer

Olympique Marseille confirm that they have signed Alexis Sanchez on free-transfer

  • news
  • football
Think maybe Romelu Lukaku didn’t have confidence he needed, reveals Kalidou Koublibaly

Think maybe Romelu Lukaku didn’t have confidence he needed, reveals Kalidou Koublibaly

  • news
  • football
Zlatan Ibrahimovic signs one year contract extension until 2023 with AC Milan

Zlatan Ibrahimovic signs one year contract extension until 2023 with AC Milan

  • news
  • football
Biggest challenge of my career will be this season here, claims Romelu Lukaku

Biggest challenge of my career will be this season here, claims Romelu Lukaku

  • news
  • football
Reports | Christian Eriksen verbally agrees to three year contract with Manchester United

Reports | Christian Eriksen verbally agrees to three year contract with Manchester United

  • news
  • football
Inter Milan sign Henrikh Mkhitaryan on free-transfer to reported two-year contract

Inter Milan sign Henrikh Mkhitaryan on free-transfer to reported two-year contract

  • news
  • football
Signing for Inter is like coming back home, exclaims Romelu Lukaku

Signing for Inter is like coming back home, exclaims Romelu Lukaku

  • news
  • football
We are happy to bring Romelu Lukaku home, proclaims Beppe Marotta

We are happy to bring Romelu Lukaku home, proclaims Beppe Marotta

  • news
  • football