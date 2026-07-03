Portugal Football Team News

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Cristiano Ronaldo Ends Goal Drought as Portugal Thrash Uzbekistan 5-0

Cristiano Ronaldo Ends Goal Drought as Portugal Thrash Uzbekistan 5-0

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Michael Owen Backs Ronaldo to Respond After Quiet World Cup Opener

Michael Owen Backs Ronaldo to Respond After Quiet World Cup Opener

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Virat Kohlis Old Warning on Cristiano Ronaldo Returns Amid World Cup Criticism

Virat Kohlis Old Warning on Cristiano Ronaldo Returns Amid World Cup Criticism

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Portugal Back Experience and Versatility for World Cup 2026

Portugal Back Experience and Versatility for World Cup 2026

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Roberto Martinez Backs Ronaldos World Cup Ambition

Roberto Martinez Backs Ronaldos World Cup Ambition

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Cristiano Ronaldo Eyes Final World Cup Glory as Portugal Lead Group K

Cristiano Ronaldo Eyes Final World Cup Glory as Portugal Lead Group K

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Cristiano Ronaldo Targets 2030 World Cup at 41

Cristiano Ronaldo Targets 2030 World Cup at 41

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Cristiano Ronaldo sidelined but recovering ahead of World Cup

Cristiano Ronaldo sidelined but recovering ahead of World Cup

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Cristiano Ronaldo Shares an Injury Update Ahead of World Cup 2026

Cristiano Ronaldo Shares an Injury Update Ahead of World Cup 2026

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Messi and Ronaldo Set for Record Sixth World Cup Appearance

Messi and Ronaldo Set for Record Sixth World Cup Appearance

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Cristiano Ronaldo Confirms 2026 World Cup Will Be His Final Tournament

Cristiano Ronaldo Confirms 2026 World Cup Will Be His Final Tournament

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Cristiano Ronaldo Hints at Imminent Retirement

Cristiano Ronaldo Hints at Imminent Retirement

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Cristiano Ronaldo Supports Georgina Rodriguez’s New YouTube Venture

Cristiano Ronaldo Supports Georgina Rodriguez’s New YouTube Venture

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Cristiano Ronaldo Creates New Milestone in World Cup Qualifiers

Cristiano Ronaldo Creates New Milestone in World Cup Qualifiers

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Jorge Jesus Hails Cristiano Ronaldo as the Worlds Greatest Celebrity

Jorge Jesus Hails Cristiano Ronaldo as the Worlds Greatest Celebrity

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Wissa Leaves Brentford Camp Amid Transfer Interest

Wissa Leaves Brentford Camp Amid Transfer Interest

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Cristiano Ronaldo Eyes 2026 World Cup Golden Boot as He Nears 1,000 Career Goals

Cristiano Ronaldo Eyes 2026 World Cup Golden Boot as He Nears 1,000 Career Goals

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Cristiano Ronaldos Gives a Heartfelt Tribute to Diogo Jota After Tragic Death

Cristiano Ronaldos Gives a Heartfelt Tribute to Diogo Jota After Tragic Death

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Lionel Messi Pays Tribute to Diogo Jota After Tragic Accident

Lionel Messi Pays Tribute to Diogo Jota After Tragic Accident

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Cristiano Ronaldos 2026 World Cup Dream Faces Doubts

Cristiano Ronaldos 2026 World Cup Dream Faces Doubts

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Cristiano Ronaldo Sends Signed Jersey to Donald Trump Amid Global Tensions

Cristiano Ronaldo Sends Signed Jersey to Donald Trump Amid Global Tensions

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Cristiano Ronaldo Credits Sleep for Longevity After Nations League Win at 40

Cristiano Ronaldo Credits Sleep for Longevity After Nations League Win at 40

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Cristiano Ronaldo Becomes Oldest Scorer in Major International Final

Cristiano Ronaldo Becomes Oldest Scorer in Major International Final

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Cristiano Ronaldo Fires Portugal to Nations League Final

Cristiano Ronaldo Fires Portugal to Nations League Final

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Cristiano Ronaldo Jr. Shines on Portugal U15 Debut, Attracts European Giants

Cristiano Ronaldo Jr. Shines on Portugal U15 Debut, Attracts European Giants

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Cristiano Ronaldo Pays Tribute to Late Scout Aurélio Pereira

Cristiano Ronaldo Pays Tribute to Late Scout Aurélio Pereira

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Portugal Crush Denmark 5-2 to Reach UEFA Nations League Semifinals Despite Ronaldo Missing a Penalty

Portugal Crush Denmark 5-2 to Reach UEFA Nations League Semifinals Despite Ronaldo Missing a Penalty

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