Harry Maguire News

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Players
Harry Maguire Named Premier League Player of Matchweek 8

Harry Maguire Named Premier League Player of Matchweek 8

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Manchester United Secures Biggest Win Under Ruben Amorim in English Premier League

Manchester United Secures Biggest Win Under Ruben Amorim in English Premier League

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Maguire’s Late Header Seals Rare Manchester United Win at Anfield in Premier League

Maguire’s Late Header Seals Rare Manchester United Win at Anfield in Premier League

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Harry Maguire Linked with Saudi Pro League Move

Harry Maguire Linked with Saudi Pro League Move

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Harry Maguire Says Leaving Manchester United Now Would Be Silly

Harry Maguire Says Leaving Manchester United Now Would Be Silly

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Team India Meets Manchester United Stars Ahead of 4th Test in Manchester

Team India Meets Manchester United Stars Ahead of 4th Test in Manchester

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Cristiano Ronaldo Showed Silent Disdain by Rolling His Eyes Every Time Man Utd Teammate Spoke in the Locker Room

Cristiano Ronaldo Showed Silent Disdain by Rolling His Eyes Every Time Man Utd Teammate Spoke in the Locker Room

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Manchester United Poised to Extend Defender’s Contract

Manchester United Poised to Extend Defender’s Contract

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Don’t think system was responsible for any of goals vs Germany, claims Gareth Southgate

Don’t think system was responsible for any of goals vs Germany, claims Gareth Southgate

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Harry Maguire has lost his self belief but he’s not become a bad centre-back, claims Dean Saunders

Harry Maguire has lost his self belief but he’s not become a bad centre-back, claims Dean Saunders

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Last season was nowhere near acceptable for this club, asserts Harry Maguire

Last season was nowhere near acceptable for this club, asserts Harry Maguire

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Fans have been amazing and won't let minority affect relationship, claims Harry Maguire

Fans have been amazing and won't let minority affect relationship, claims Harry Maguire

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Cristiano Ronaldo’s arrival upset the dressing room dynamic, claims Gary Neville

Cristiano Ronaldo’s arrival upset the dressing room dynamic, claims Gary Neville

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Harry Maguire has been great for England as they play football that suits him, asserts Rio Ferdinand

Harry Maguire has been great for England as they play football that suits him, asserts Rio Ferdinand

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Thought reception that Harry Maguire got was an absolute joke, asserts Gareth Southgate

Thought reception that Harry Maguire got was an absolute joke, asserts Gareth Southgate

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There's no doubt Harry Maguire is capable of playing at highest level, insists Gareth Southgate

There's no doubt Harry Maguire is capable of playing at highest level, insists Gareth Southgate

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Have to credit players and staff for a good year, admits Gareth Southgate

Have to credit players and staff for a good year, admits Gareth Southgate

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Tough one to move on from but we need to move on, proclaims Harry Maguire

Tough one to move on from but we need to move on, proclaims Harry Maguire

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Could see Manchester United winning game against Liverpool, admits Jamie Carragher

Could see Manchester United winning game against Liverpool, admits Jamie Carragher

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Luke Shaw has every attribute to be one of best left-backs in world, proclaims Harry Maguire

Luke Shaw has every attribute to be one of best left-backs in world, proclaims Harry Maguire

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Reports | Manchester United inching closer towards move for Villarreal’s Pau Torres

Reports | Manchester United inching closer towards move for Villarreal’s Pau Torres

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Decision we’ve got to make is whether Harry Maguire is ready to start, admits Gareth Southgate

Decision we’ve got to make is whether Harry Maguire is ready to start, admits Gareth Southgate

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Aailable for Scotland game and looking forward to play again, proclaims Harry Maguire

Aailable for Scotland game and looking forward to play again, proclaims Harry Maguire

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Gareth Southgate confirms England's 26 man squad for postponed Euro 2020

Gareth Southgate confirms England's 26 man squad for postponed Euro 2020

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Winning the Premier League should be the target and not second place, claims Harry Maguire

Winning the Premier League should be the target and not second place, claims Harry Maguire

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Hopefully Harry Maguire will be ready for the Europa League final, reveals Ole Gunnar Solskjaer

Hopefully Harry Maguire will be ready for the Europa League final, reveals Ole Gunnar Solskjaer

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Reports | Eric Bailly to snub Manchester United's offer of contract extension

Reports | Eric Bailly to snub Manchester United's offer of contract extension

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