Bundesliga News

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Harry Kane Targets Lewandowski’s Bundesliga Scoring Record

Harry Kane Targets Lewandowski’s Bundesliga Scoring Record

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Harry Kane Named World’s Best Striker by Lautaro Martinez After Historic Season

Harry Kane Named World’s Best Striker by Lautaro Martinez After Historic Season

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Harry Kane Delivers Historic Bundesliga Season with Bayern Munich

Harry Kane Delivers Historic Bundesliga Season with Bayern Munich

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Bayern Munich Beats Wolfsburg 1-0 Despite Kane Penalty Miss

Bayern Munich Beats Wolfsburg 1-0 Despite Kane Penalty Miss

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Wayne Rooney Backs Harry Kane to Shine Ahead of World Cup

Wayne Rooney Backs Harry Kane to Shine Ahead of World Cup

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Bayern Munich Dominate Union Berlin in 4-0 Bundesliga Victory

Bayern Munich Dominate Union Berlin in 4-0 Bundesliga Victory

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Harry Kane Eyes Robert Lewandowskis Bundesliga Scoring Record

Harry Kane Eyes Robert Lewandowskis Bundesliga Scoring Record

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Bayern Munich Strengthen Bundesliga Lead with Comeback Win

Bayern Munich Strengthen Bundesliga Lead with Comeback Win

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Harry Kane angry after Bayern draw with Hamburg

Harry Kane angry after Bayern draw with Hamburg

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Harry Kane Names Bundesliga Title as His Defining Moment of 2025

Harry Kane Names Bundesliga Title as His Defining Moment of 2025

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Harry Kane Caps Trophy Breakthrough in Dominant Bayern Year

Harry Kane Caps Trophy Breakthrough in Dominant Bayern Year

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Hoeness Confirms Kane Will Stay at Bayern Until 2027

Hoeness Confirms Kane Will Stay at Bayern Until 2027

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Hoeneß Praises Harry Kanes Evolution at Bayern Munich

Hoeneß Praises Harry Kanes Evolution at Bayern Munich

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Harry Kane Marks 400th Career Goal, Eyes Champions League Glory

Harry Kane Marks 400th Career Goal, Eyes Champions League Glory

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Alan Shearer Advises Kane on Bundesliga Goals Record

Alan Shearer Advises Kane on Bundesliga Goals Record

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Harry Kane Becomes the Key to Bayerns Bundesliga Dominance

Harry Kane Becomes the Key to Bayerns Bundesliga Dominance

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Harry Kane Shines in Champions League, Prefers It Over Bundesliga

Harry Kane Shines in Champions League, Prefers It Over Bundesliga

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Harry Kane Reaches 100 Matches for Bayern Munich

Harry Kane Reaches 100 Matches for Bayern Munich

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Harry Kane Treble Leads Bayerns 6-0 Bundesliga Opener

Harry Kane Treble Leads Bayerns 6-0 Bundesliga Opener

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Harry Kane to Lead Bayern Munich Against Stuttgart in 2025 Franz Beckenbauer Supercup

Harry Kane to Lead Bayern Munich Against Stuttgart in 2025 Franz Beckenbauer Supercup

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Chelsea Eye Jamie Bynoe-Gittens as Garnacho Price Drops

Chelsea Eye Jamie Bynoe-Gittens as Garnacho Price Drops

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Louisville to Host Premier League’s Aston Villa and Eintracht Frankfurt in July Showdown

Louisville to Host Premier League’s Aston Villa and Eintracht Frankfurt in July Showdown

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Harry Kane Picks His Favourite Moment of the Bundesliga Glory

Harry Kane Picks His Favourite Moment of the Bundesliga Glory

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Harry Kane Crowned Bundesliga Player of the Season 2024/25

Harry Kane Crowned Bundesliga Player of the Season 2024/25

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Harry Kane Celebrates First Major Trophy and Bundesliga Golden Boot with Bayern Munich

Harry Kane Celebrates First Major Trophy and Bundesliga Golden Boot with Bayern Munich

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Harry Kane Looks to Add Second Trophy After Bundesliga Triumph

Harry Kane Looks to Add Second Trophy After Bundesliga Triumph

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Harry Kane Wins First Career Title with Bayern Munich

Harry Kane Wins First Career Title with Bayern Munich

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