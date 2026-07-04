Kylian Mbappe News

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Mbappe and Haaland Lead France and Norway into FIFA World Cup Round of 16

Mbappe and Haaland Lead France and Norway into FIFA World Cup Round of 16

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Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

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Psychologist Reveals 5 Mental Traits Behind Football’s Biggest Stars

Psychologist Reveals 5 Mental Traits Behind Football’s Biggest Stars

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Kylian Mbappe Faces Fan Backlash After Leaving France Camp

Kylian Mbappe Faces Fan Backlash After Leaving France Camp

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Kylian Mbappe Sets World Cup Title as Frances Only Target

Kylian Mbappe Sets World Cup Title as Frances Only Target

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France Eye Third Title as Mbappe Leads Tournament Favourites

France Eye Third Title as Mbappe Leads Tournament Favourites

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Kylian Mbappé Ends as UCL Top Scorer, Vinicius Jr Leads Assist Charts

Kylian Mbappé Ends as UCL Top Scorer, Vinicius Jr Leads Assist Charts

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Kylian Mbappé Opens Up on Friendship and Support from Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé Opens Up on Friendship and Support from Cristiano Ronaldo

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Real Madrid Dressing Room Frustrations Grow Around Kylian Mbappe

Real Madrid Dressing Room Frustrations Grow Around Kylian Mbappe

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Did Kylian Mbappé Create Dressing Room Tensions at Real Madrid?

Did Kylian Mbappé Create Dressing Room Tensions at Real Madrid?

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Kylian Mbappé Sparks Mourinho Return Buzz at Real Madrid

Kylian Mbappé Sparks Mourinho Return Buzz at Real Madrid

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Kylian Mbappé Reaches 14 Goals in UEFA Champions League, Joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Elite List

Kylian Mbappé Reaches 14 Goals in UEFA Champions League, Joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Elite List

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Bayern Take First-Leg Advantage with 2-1 Win Over Real Madrid

Bayern Take First-Leg Advantage with 2-1 Win Over Real Madrid

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Kylian Mbappe Rates Messi Above Neymar and Himself

Kylian Mbappe Rates Messi Above Neymar and Himself

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Kylian Mbappé Jokes About NBA Move with Viral Locker Room Video

Kylian Mbappé Jokes About NBA Move with Viral Locker Room Video

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Kylian Mbappé Surprised by Leon Marchand Training Routine

Kylian Mbappé Surprised by Leon Marchand Training Routine

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Kylian Mbappé Injury Error Sparks Concern at Real Madrid

Kylian Mbappé Injury Error Sparks Concern at Real Madrid

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Kylian Mbappe Returns to Lead France Squad for Key USA Friendlies

Kylian Mbappe Returns to Lead France Squad for Key USA Friendlies

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Kylian Mbappe Pauses Season to Save World Cup Dream

Kylian Mbappe Pauses Season to Save World Cup Dream

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Mbappé Reports Racist Abuse Incident In Champions League Clash

Mbappé Reports Racist Abuse Incident In Champions League Clash

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Real Madrids Mbappe Era Sparks Debate Over Team Balance

Real Madrids Mbappe Era Sparks Debate Over Team Balance

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Real Madrid Close Gap on Barcelona After Valencia Win

Real Madrid Close Gap on Barcelona After Valencia Win

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Real Madrid Focus on Consistency Ahead of Valencia Clash

Real Madrid Focus on Consistency Ahead of Valencia Clash

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Mbappes Late Penalty Seals Dramatic Madrid Derby Win

Mbappes Late Penalty Seals Dramatic Madrid Derby Win

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Mbappe Factor Blocks Real Madrid Move for Vitinha

Mbappe Factor Blocks Real Madrid Move for Vitinha

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Bacary Sagna Gives His Take on Haaland and Mbappe Future Plans

Bacary Sagna Gives His Take on Haaland and Mbappe Future Plans

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Donnarumma Picks Haaland Over Mbappé for Shot Power

Donnarumma Picks Haaland Over Mbappé for Shot Power

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