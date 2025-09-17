Uefa Nations League News

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Harry KaneJude BellinghamErling HaalandNeymarJulian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuLionel MessiGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakSunil ChhetriViktor GyokeresPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
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Players
Cristiano Ronaldo Credits Sleep for Longevity After Nations League Win at 40

Cristiano Ronaldo Credits Sleep for Longevity After Nations League Win at 40

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Cristiano Ronaldo Becomes Oldest Scorer in Major International Final

Cristiano Ronaldo Becomes Oldest Scorer in Major International Final

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Cristiano Ronaldo Fires Portugal to Nations League Final

Cristiano Ronaldo Fires Portugal to Nations League Final

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Portugal Crush Denmark 5-2 to Reach UEFA Nations League Semifinals Despite Ronaldo Missing a Penalty

Portugal Crush Denmark 5-2 to Reach UEFA Nations League Semifinals Despite Ronaldo Missing a Penalty

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Harry Kane to Stay as England Captain, Tuchel Announces

Harry Kane to Stay as England Captain, Tuchel Announces

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Cristiano Ronaldo in Legal Trouble Over Alleged Unpaid Botox Bill

Cristiano Ronaldo in Legal Trouble Over Alleged Unpaid Botox Bill

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Raheem Sterling Reveals Unexpected Choice for Greatest Footballer Ever

Raheem Sterling Reveals Unexpected Choice for Greatest Footballer Ever

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Manchester United Legend Says Harry Kane Looks Out of Place for England

Manchester United Legend Says Harry Kane Looks Out of Place for England

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Jude Bellingham’s Special Message to Bowen After Recent Development

Jude Bellingham’s Special Message to Bowen After Recent Development

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Real Madrid Superstar Set for Key Talks on National Team Captaincy

Real Madrid Superstar Set for Key Talks on National Team Captaincy

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France Manager Speaks Out on Mbappe's Mental Health Struggles

France Manager Speaks Out on Mbappe's Mental Health Struggles

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Arsenal Concerned as International Player Suffers Injury During Match

Arsenal Concerned as International Player Suffers Injury During Match

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Newcastle Star Reveals Near £60m Transfer and Responds to Injury Issues

Newcastle Star Reveals Near £60m Transfer and Responds to Injury Issues

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France’s Omission of Mbappé Sparks Criticism from Upamecano

France’s Omission of Mbappé Sparks Criticism from Upamecano

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Think team deserves lot more than it has got because we have played well, proclaims Goncalo Guedes

Think team deserves lot more than it has got because we have played well, proclaims Goncalo Guedes

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Wanted to show people that what happened in summer wasn't us, reveals Steve Clarke

Wanted to show people that what happened in summer wasn't us, reveals Steve Clarke

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Feel that Kieran Trippier’s all round game is ahead of Trent Alexander-Arnold, asserts Gareth Southgate

Feel that Kieran Trippier’s all round game is ahead of Trent Alexander-Arnold, asserts Gareth Southgate

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Jude Bellingham is future of English football to come for next 15 years, gushes Declan Rice

Jude Bellingham is future of English football to come for next 15 years, gushes Declan Rice

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Don’t think system was responsible for any of goals vs Germany, claims Gareth Southgate

Don’t think system was responsible for any of goals vs Germany, claims Gareth Southgate

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Think I deal with pressure well but I do feel like I can start playing lot better, asserts Jack Grealish

Think I deal with pressure well but I do feel like I can start playing lot better, asserts Jack Grealish

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September break is last realistic opportunity to work with team, admits Gareth Southgate

September break is last realistic opportunity to work with team, admits Gareth Southgate

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England FA back Gareth Southgate and reassure him that his position is safe

England FA back Gareth Southgate and reassure him that his position is safe

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Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

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Some people have managed teams and others haven't, asserts Gareth Southgate

Some people have managed teams and others haven't, asserts Gareth Southgate

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Playing behind closed doors is embarrassment for England as country, asserts Gareth Southgate

Playing behind closed doors is embarrassment for England as country, asserts Gareth Southgate

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Germany the benchmark for countries who consistently win tournaments, exclaims Gareth Southgate

Germany the benchmark for countries who consistently win tournaments, exclaims Gareth Southgate

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Enjoy being pushed as it strives me on to be number one for England longer, admits Jordan Pickford

Enjoy being pushed as it strives me on to be number one for England longer, admits Jordan Pickford

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