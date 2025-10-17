Uefa News

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UEFA extend Russia’s European competition ban and kick out Euro 2028/32 bid

UEFA extend Russia’s European competition ban and kick out Euro 2028/32 bid

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Glad FIFA has realised that biennial World Cup is no go for everyone, asserts Aleksander Ceferin

Glad FIFA has realised that biennial World Cup is no go for everyone, asserts Aleksander Ceferin

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Reports | FIFA to use virtual global summit to discuss biennial World Cup plans

Reports | FIFA to use virtual global summit to discuss biennial World Cup plans

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Reports | FIFA to stage global summit to reach consensus for new international match calendar

Reports | FIFA to stage global summit to reach consensus for new international match calendar

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New World Cup format is against the basic principles of football, insists Aleksander Ceferin

New World Cup format is against the basic principles of football, insists Aleksander Ceferin

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UEFA confirm that away goals rule will be removed from 2021/22 season

UEFA confirm that away goals rule will be removed from 2021/22 season

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Reports | UEFA in talks to increase Wembley crowd capacity to 65,000 for Euros final

Reports | UEFA in talks to increase Wembley crowd capacity to 65,000 for Euros final

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Reports | UEFA considering stripping Wembley of Euro 2020 final over quarantine issues

Reports | UEFA considering stripping Wembley of Euro 2020 final over quarantine issues

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UEFA confirm that teams will be allowed 26 player squad instead of usual 23

UEFA confirm that teams will be allowed 26 player squad instead of usual 23

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European Super League | Super League clubs need to reflect and assume responsibility, proclaims Gianni Infantino

European Super League | Super League clubs need to reflect and assume responsibility, proclaims Gianni Infantino

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European Super League | We are doing this to save football at this critical moment, asserts Florentino Perez

European Super League | We are doing this to save football at this critical moment, asserts Florentino Perez

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UEFA confirm Champions League reforms with group stages set to be scrapped for single league format

UEFA confirm Champions League reforms with group stages set to be scrapped for single league format

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Players who will play in closed league will be banned from World Cup and Euros, proclaims Aleksander Ceferin

Players who will play in closed league will be banned from World Cup and Euros, proclaims Aleksander Ceferin

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UEFA confirm that eight of twelve host cities out for Euro 2020 will have spectators

UEFA confirm that eight of twelve host cities out for Euro 2020 will have spectators

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Financial fair play rules need to be changed because of COVID-19, implies Andrea Traverso

Financial fair play rules need to be changed because of COVID-19, implies Andrea Traverso

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European leagues revealed their concerns about Champions league expansion plans

European leagues revealed their concerns about Champions league expansion plans

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UEFA did not handle Manchester City's FFP case properly, claims Karl-Heinz Rummenigge

UEFA did not handle Manchester City's FFP case properly, claims Karl-Heinz Rummenigge

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Reports | Premier League clubs to approve July 27 to October 5 summer transfer window

Reports | Premier League clubs to approve July 27 to October 5 summer transfer window

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Manchester City’s UEFA competitions ban lifted by Court of Arbitration for Sport.

Manchester City’s UEFA competitions ban lifted by Court of Arbitration for Sport.

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Manchester City deserve to play Champions League football, proclaims Pep Guardiola

Manchester City deserve to play Champions League football, proclaims Pep Guardiola

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Reports | UEFA to allow Champions League round of 16 second legs to be played at home

Reports | UEFA to allow Champions League round of 16 second legs to be played at home

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Only two clubs seriously discussed forming closed super league, admits Alexander Ceferin

Only two clubs seriously discussed forming closed super league, admits Alexander Ceferin

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UEFA delighted to resume competitions, but still uncertain on when fans can return

UEFA delighted to resume competitions, but still uncertain on when fans can return

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Decision over Manchester City’s UEFA ban will be issued in July, confirms CAS

Decision over Manchester City’s UEFA ban will be issued in July, confirms CAS

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Football with fans will come back very soon, asserts Aleksander Ceferin

Football with fans will come back very soon, asserts Aleksander Ceferin

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Dutch players and coaches agree on sliding scale league wide salary-cut

Dutch players and coaches agree on sliding scale league wide salary-cut

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Government cannot stop resumption of football in Italy, claims Igli Tare

Government cannot stop resumption of football in Italy, claims Igli Tare

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