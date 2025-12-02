Borussia Dortmund News

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Harry Kane’s Late Header Rescues Bayern in 2-2 Draw Against Union Berlin

Harry Kane’s Late Header Rescues Bayern in 2-2 Draw Against Union Berlin

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Foden and Haaland Shine as Manchester City Thrash Dortmund 4-1

Foden and Haaland Shine as Manchester City Thrash Dortmund 4-1

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Niclas Fullkrug’s Agent Hints at January Exit After West Ham Struggles

Niclas Fullkrug’s Agent Hints at January Exit After West Ham Struggles

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Harry Kane Encourages Jobe Bellingham After Bayern’s 2-1 Win Over Dortmund

Harry Kane Encourages Jobe Bellingham After Bayern’s 2-1 Win Over Dortmund

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Harry Kane Marks 400th Career Goal, Eyes Champions League Glory

Harry Kane Marks 400th Career Goal, Eyes Champions League Glory

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Juventus Produce Stunning Late Comeback in 4-4 Champions League Thriller

Juventus Produce Stunning Late Comeback in 4-4 Champions League Thriller

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Juventus Gear Up for Champions League 2025-26

Juventus Gear Up for Champions League 2025-26

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Cambiaso Brace Guides Juventus to 2-1 Win Over Dortmund in Friendly

Cambiaso Brace Guides Juventus to 2-1 Win Over Dortmund in Friendly

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Lucas Ribeiro Costa Outshines Kane and Mbappe at Club World Cup

Lucas Ribeiro Costa Outshines Kane and Mbappe at Club World Cup

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Chelsea Eye Jamie Bynoe-Gittens as Garnacho Price Drops

Chelsea Eye Jamie Bynoe-Gittens as Garnacho Price Drops

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Jobe Bellingham Draws Frank Lampard Comparisons After Bright Start at Club World Cup

Jobe Bellingham Draws Frank Lampard Comparisons After Bright Start at Club World Cup

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Sebastian Kehl Jokes About Messis Influence on Club World Cup Pitches

Sebastian Kehl Jokes About Messis Influence on Club World Cup Pitches

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Chelseas €35m Bid for Jamie Gittens Rejected by Borussia Dortmund

Chelseas €35m Bid for Jamie Gittens Rejected by Borussia Dortmund

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Marcus Rashford Decides on Future Amid Aston Villa Success

Marcus Rashford Decides on Future Amid Aston Villa Success

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Bayern Munich Monitoring Tolu Arokodare as Harry Kane Backup

Bayern Munich Monitoring Tolu Arokodare as Harry Kane Backup

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Lewandowski Urges Barcelona to Learn from Dortmund Defeat

Lewandowski Urges Barcelona to Learn from Dortmund Defeat

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Premier League Set to Gain Additional Champions League Spot?

Premier League Set to Gain Additional Champions League Spot?

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Juventus Emerges as Front-Runner in Pursuit of Croatian Star Bruno Durdov

Juventus Emerges as Front-Runner in Pursuit of Croatian Star Bruno Durdov

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Haaland Commits to Manchester City Until 2034 with Record-Breaking Contract

Haaland Commits to Manchester City Until 2034 with Record-Breaking Contract

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Chelsea Sets £20m Price Tag for Renato Veiga Transfer

Chelsea Sets £20m Price Tag for Renato Veiga Transfer

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Manchester United Negotiates Big Swap Deal for Marcus Rashford with Top-Class Winger

Manchester United Negotiates Big Swap Deal for Marcus Rashford with Top-Class Winger

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Hansi Flick Considers Resting Lewandowski for Key Barcelona Matches

Hansi Flick Considers Resting Lewandowski for Key Barcelona Matches

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Liverpool Eyes Adeyemi as Potential Forward Signing for £42 Million

Liverpool Eyes Adeyemi as Potential Forward Signing for £42 Million

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We know Erling Haaland’s skills but we were surprised by his mentality, claims Pep Guardiola

We know Erling Haaland’s skills but we were surprised by his mentality, claims Pep Guardiola

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Feel fine from both mental and physical point of view, reveals Sebastian Haller

Feel fine from both mental and physical point of view, reveals Sebastian Haller

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Jude Bellingham is future of English football to come for next 15 years, gushes Declan Rice

Jude Bellingham is future of English football to come for next 15 years, gushes Declan Rice

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WATCH | Erling Haaland dumbfounds Borussia Dortmund with outrageous mid-air flick

WATCH | Erling Haaland dumbfounds Borussia Dortmund with outrageous mid-air flick

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