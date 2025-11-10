Serie A News

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Neymar Trolled as Santos Lose to Vitoria

Neymar Trolled as Santos Lose to Vitoria

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Juventus Struggle Continues After 2-0 Loss to Como

Juventus Struggle Continues After 2-0 Loss to Como

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UEFA Investigates Juventus Over Financial Rules

UEFA Investigates Juventus Over Financial Rules

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Juventus Eye Bologna Star Santiago Castro to Replace Vlahovic

Juventus Eye Bologna Star Santiago Castro to Replace Vlahovic

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Igor Tudor Urges Juventus to Keep Working After Goalless Draw with Milan

Igor Tudor Urges Juventus to Keep Working After Goalless Draw with Milan

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Igor Tudor Praised as Serie A’s Top Coach Amid Juventus Unbeaten Run

Igor Tudor Praised as Serie A’s Top Coach Amid Juventus Unbeaten Run

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Juventus Held by Atalanta, Miss Chance to Top Serie A

Juventus Held by Atalanta, Miss Chance to Top Serie A

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Juventus Eye Ronald Araujo Amid Premier League Interest

Juventus Eye Ronald Araujo Amid Premier League Interest

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Juventus Held to 1-1 Draw by Hellas Verona After Controversial Refereeing

Juventus Held to 1-1 Draw by Hellas Verona After Controversial Refereeing

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Jonathan David Scores on Serie A Debut for Juventus

Jonathan David Scores on Serie A Debut for Juventus

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Juventus Eyeing New Strikers Amid Summer Shake-Up

Juventus Eyeing New Strikers Amid Summer Shake-Up

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Jack Grealish Nearing £45m Exit from Manchester City

Jack Grealish Nearing £45m Exit from Manchester City

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Milan and Inter Lead Serie A in Enterprise Value, Juventus Declines

Milan and Inter Lead Serie A in Enterprise Value, Juventus Declines

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Juventus Clinches Champions League Spot in Dramatic Serie A Finale

Juventus Clinches Champions League Spot in Dramatic Serie A Finale

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Juventus Face Summer Overhaul With Goalkeeper Uncertainty

Juventus Face Summer Overhaul With Goalkeeper Uncertainty

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Juventus Eye Conte’s Return Amid Uncertain Managerial Future

Juventus Eye Conte’s Return Amid Uncertain Managerial Future

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Juventus Slip Keeps Champions League Race Alive in Serie A

Juventus Slip Keeps Champions League Race Alive in Serie A

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Nico Paz Sparks Barcelona Speculation Amid Real Madrid Buy-Back Clause

Nico Paz Sparks Barcelona Speculation Amid Real Madrid Buy-Back Clause

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Juventus Slip to Fifth After 1–0 Defeat to Parma in Serie A

Juventus Slip to Fifth After 1–0 Defeat to Parma in Serie A

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Juventus Adjust Schedule After Parma Match Postponement

Juventus Adjust Schedule After Parma Match Postponement

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Juventus Set to Reignite Partnership with Jeep as Primary Kit Sponsor

Juventus Set to Reignite Partnership with Jeep as Primary Kit Sponsor

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Juventus Set to Earn €5M from Sassuolo Serie A Promotion

Juventus Set to Earn €5M from Sassuolo Serie A Promotion

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Juventus Tipped for Top Four Finish by Ranieri

Juventus Tipped for Top Four Finish by Ranieri

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Roma Holds Juventus to 1-1 Draw in Serie A Clash

Roma Holds Juventus to 1-1 Draw in Serie A Clash

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Douglas Luiz Faces Uncertain Future at Juventus

Douglas Luiz Faces Uncertain Future at Juventus

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Milan and Juventus Compete for Serie A Talents

Milan and Juventus Compete for Serie A Talents

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Juventus Suffers Another Heavy Defeat Against Fiorentina

Juventus Suffers Another Heavy Defeat Against Fiorentina

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