Afc Ajax News

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Frenkie De Jong Extends Barcelona Stay Until 2029

Frenkie De Jong Extends Barcelona Stay Until 2029

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Ajax in Talks with PSG for Carlos Soler Move

Ajax in Talks with PSG for Carlos Soler Move

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Chelsea Sign Jorrel Hato from Ajax for £35.5m

Chelsea Sign Jorrel Hato from Ajax for £35.5m

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Ajax Eyes Christian Eriksen for Summer Move

Ajax Eyes Christian Eriksen for Summer Move

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Feel fine from both mental and physical point of view, reveals Sebastian Haller

Feel fine from both mental and physical point of view, reveals Sebastian Haller

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Really happy to be here at Manchester United as it’s my dream come true, gushes Antony

Really happy to be here at Manchester United as it’s my dream come true, gushes Antony

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Ajax and Manchester United reach agreement over potential €100 million fee for Antony

Ajax and Manchester United reach agreement over potential €100 million fee for Antony

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Made it clear once again to Ajax that I want to leave but they refused, asserts Antony

Made it clear once again to Ajax that I want to leave but they refused, asserts Antony

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Want to come to right decision with my family, business partners and Ajax, admits Antony

Want to come to right decision with my family, business partners and Ajax, admits Antony

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Manchester United sign Ajax defender Lisandro Martinez in deal worth £57 million

Manchester United sign Ajax defender Lisandro Martinez in deal worth £57 million

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Donny van de Beek has capabilities but he has to prove himself, asserts Erik ten Hag

Donny van de Beek has capabilities but he has to prove himself, asserts Erik ten Hag

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Reports | Manchester United closing in on €50 million move for Lisandro Martinez

Reports | Manchester United closing in on €50 million move for Lisandro Martinez

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Reports | Manchester United submit improved €50 million bid for Lisandro Martinez

Reports | Manchester United submit improved €50 million bid for Lisandro Martinez

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Reports | Manchester United and Ajax in advanced talks over move for Lisandro Martinez

Reports | Manchester United and Ajax in advanced talks over move for Lisandro Martinez

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Reports | Manchester United looking into £40 million bid for Ajax's Lisandro Martinez

Reports | Manchester United looking into £40 million bid for Ajax's Lisandro Martinez

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Reports | Manchester United considered favourites to sign Ajax winger Antony

Reports | Manchester United considered favourites to sign Ajax winger Antony

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Reports | Borussia Dortmund confident of signing Sebastian Haller despite failed first bid

Reports | Borussia Dortmund confident of signing Sebastian Haller despite failed first bid

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Choice to sign for Bayern Munich was actually made pretty quickly, reveals Ryan Gravenberch

Choice to sign for Bayern Munich was actually made pretty quickly, reveals Ryan Gravenberch

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Reports | Manchester United eyeing €60 million move for Ajax starlet Antony

Reports | Manchester United eyeing €60 million move for Ajax starlet Antony

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Prefer to stay at Barcelona as it’s been my dream club and still is, confesses Frenkie de Jong

Prefer to stay at Barcelona as it’s been my dream club and still is, confesses Frenkie de Jong

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Reports | Manchester United engage in talks with Ajax over Jurrien Timber

Reports | Manchester United engage in talks with Ajax over Jurrien Timber

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Manchester United job is a difficult but great challenge, exclaims Erik ten Hag

Manchester United job is a difficult but great challenge, exclaims Erik ten Hag

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Reports | Bayern Munich targeting Sebastien Haller as their replacement for Robert Lewandowski

Reports | Bayern Munich targeting Sebastien Haller as their replacement for Robert Lewandowski

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Reports | Manchester United reach verbal agreement with Erik ten Hag to be their next manager

Reports | Manchester United reach verbal agreement with Erik ten Hag to be their next manager

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Reports | Erik Ten Hag close to being appointed as Manchester United manager

Reports | Erik Ten Hag close to being appointed as Manchester United manager

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Reports | Manchester United interview Erik ten Hag to become their next permanent manager

Reports | Manchester United interview Erik ten Hag to become their next permanent manager

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Contract negotiations with Ajax have now been stopped, reveals Ryan Gravenberch

Contract negotiations with Ajax have now been stopped, reveals Ryan Gravenberch

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