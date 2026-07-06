Erling Haaland News

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Mbappe and Haaland Lead France and Norway into FIFA World Cup Round of 16

Mbappe and Haaland Lead France and Norway into FIFA World Cup Round of 16

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Alfie Haaland Backs Enzo Maresca for Manchester City Job

Alfie Haaland Backs Enzo Maresca for Manchester City Job

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Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

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Psychologist Reveals 5 Mental Traits Behind Football’s Biggest Stars

Psychologist Reveals 5 Mental Traits Behind Football’s Biggest Stars

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Bhaichung Bhutia Backs Yamal and Haaland to Shine at FIFA World Cup 2026

Bhaichung Bhutia Backs Yamal and Haaland to Shine at FIFA World Cup 2026

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Norway’s Viking Themed World Cup Photo Captures Global Attention

Norway’s Viking Themed World Cup Photo Captures Global Attention

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Manchester City Rejects Haaland Transfer Claims Amid Real Madrid Election Drama

Manchester City Rejects Haaland Transfer Claims Amid Real Madrid Election Drama

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Norway Fans Pin Hopes on Haaland as World Cup Return Sparks Excitement

Norway Fans Pin Hopes on Haaland as World Cup Return Sparks Excitement

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Erling Haaland Pens Emotional Farewell to Pep Guardiola Before World Cup Return

Erling Haaland Pens Emotional Farewell to Pep Guardiola Before World Cup Return

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UK Regulator Bans Betting Ads Featuring Kane and Haaland

UK Regulator Bans Betting Ads Featuring Kane and Haaland

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Gabriel Trolls Haaland After Arsenal’s Premier League Triumph

Gabriel Trolls Haaland After Arsenal’s Premier League Triumph

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Erling Haaland Set for Hollywood Debut in Animated Film ‘ViQueens’

Erling Haaland Set for Hollywood Debut in Animated Film ‘ViQueens’

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Erling Haaland Faces Criticism in Norway Over Budweiser World Cup Advertisement

Erling Haaland Faces Criticism in Norway Over Budweiser World Cup Advertisement

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Haaland and Klopp Join Budweisers World Cup 2026 Campaign

Haaland and Klopp Join Budweisers World Cup 2026 Campaign

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Erling Haalands 6000 Calorie Diet Sparks Debate

Erling Haalands 6000 Calorie Diet Sparks Debate

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Haaland Applauds Gülers Record-Breaking Night Despite Madrid Exit

Haaland Applauds Gülers Record-Breaking Night Despite Madrid Exit

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Erling Haaland and Johannes Klaebo Back $10 Million Norway Chess Tour Expansion

Erling Haaland and Johannes Klaebo Back $10 Million Norway Chess Tour Expansion

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Al Ittihad Targets Guirassy as Haaland Transfer Rumours Grow

Al Ittihad Targets Guirassy as Haaland Transfer Rumours Grow

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Erling Haaland Sets New Hat Trick Record in Europes Top Leagues

Erling Haaland Sets New Hat Trick Record in Europes Top Leagues

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Haaland and Al Hamadi Set for Awkward World Cup Reunion

Haaland and Al Hamadi Set for Awkward World Cup Reunion

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Erling Haaland donates rare £100K book to inspire youth

Erling Haaland donates rare £100K book to inspire youth

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Erling Haaland Donates Rare Viking Book Worth £100000 to Bryne Library

Erling Haaland Donates Rare Viking Book Worth £100000 to Bryne Library

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Erling Haaland backs $2.7M global Chess tour while balancing football form

Erling Haaland backs $2.7M global Chess tour while balancing football form

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Barcelona Plan Long-Term Move for Erling Haaland Amid Presidential Campaign

Barcelona Plan Long-Term Move for Erling Haaland Amid Presidential Campaign

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Cherki Mimics Erling Haaland as Manchester City Cruise Into League Cup Semis

Cherki Mimics Erling Haaland as Manchester City Cruise Into League Cup Semis

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Erling Haaland Says He Misses Jude Bellingham

Erling Haaland Says He Misses Jude Bellingham

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Ferran Torres hits Erling Haaland level scoring rate in La Liga

Ferran Torres hits Erling Haaland level scoring rate in La Liga

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