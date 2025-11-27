Bruno Fernandes News

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Manchester United Secures 2-1 Win Over Chelsea in Premier League Clash

Manchester United Secures 2-1 Win Over Chelsea in Premier League Clash

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Bruno Fernandes Turns Into Manchester Uniteds Dilemma

Bruno Fernandes Turns Into Manchester Uniteds Dilemma

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Bruno Fernandes Shines in England Premier League US Friendly

Bruno Fernandes Shines in England Premier League US Friendly

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Bruno Fernandes Opens Door to Potential Manchester United Exit

Bruno Fernandes Opens Door to Potential Manchester United Exit

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Bruno Fernandes Not Leaving Manchester United for Real Madrid, Confirms Amorim

Bruno Fernandes Not Leaving Manchester United for Real Madrid, Confirms Amorim

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Manchester United Braces for £90M Bruno Fernandes Bid from Real Madrid

Manchester United Braces for £90M Bruno Fernandes Bid from Real Madrid

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Manchester United Dominates Leicester in 3-0 Premier League Victory

Manchester United Dominates Leicester in 3-0 Premier League Victory

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Arsenal Hold Manchester United to 1-1 Draw at Old Trafford

Arsenal Hold Manchester United to 1-1 Draw at Old Trafford

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Bruno Fernandes Leadership Shines in Man Utd FA Cup Exit

Bruno Fernandes Leadership Shines in Man Utd FA Cup Exit

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English Premier League: Brighton Outclasses Manchester United 3-1

English Premier League: Brighton Outclasses Manchester United 3-1

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Virgil van Dijk Reflects on Liverpool's 2-2 Draw with Man Utd and Plans to Learn From It

Virgil van Dijk Reflects on Liverpool's 2-2 Draw with Man Utd and Plans to Learn From It

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Manchester United Stunned by Wolves in Shocking Defeat

Manchester United Stunned by Wolves in Shocking Defeat

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Manchester United Eye Serie A Defender in Potential Transfer Move

Manchester United Eye Serie A Defender in Potential Transfer Move

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Ruud van Nistelrooy Departs Manchester United as Amorim Takes Charge

Ruud van Nistelrooy Departs Manchester United as Amorim Takes Charge

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Erik ten Hag has brought discipline which is something I think we missed, asserts Bruno Fernandes

Erik ten Hag has brought discipline which is something I think we missed, asserts Bruno Fernandes

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Christian Eriksen has changed the way that Manchester United play, implies Paul Scholes

Christian Eriksen has changed the way that Manchester United play, implies Paul Scholes

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WATCH | Manchester United fail to convert once in four attempts inside 30 seconds against Southampton

WATCH | Manchester United fail to convert once in four attempts inside 30 seconds against Southampton

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Hope Fabio Vieira succeeds like all the Portuguese players out there, claims Bruno Fernandes

Hope Fabio Vieira succeeds like all the Portuguese players out there, claims Bruno Fernandes

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Cristiano Ronaldo’s arrival upset the dressing room dynamic, claims Gary Neville

Cristiano Ronaldo’s arrival upset the dressing room dynamic, claims Gary Neville

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I want to get number with trophies and not with goals, admits Bruno Fernandes

I want to get number with trophies and not with goals, admits Bruno Fernandes

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Fantasy Premier League 2021/22 | Best double Gameweek players to pick in DGW 33

Fantasy Premier League 2021/22 | Best double Gameweek players to pick in DGW 33

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Fantasy Premier League 2021/22 | Figuring out the perfect captain pick for Gameweek 31

Fantasy Premier League 2021/22 | Figuring out the perfect captain pick for Gameweek 31

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Bruno Fernandes signs new contract with Manchester United until 2026

Bruno Fernandes signs new contract with Manchester United until 2026

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Reports | Bruno Fernandes to sign contract extension with Manchester United

Reports | Bruno Fernandes to sign contract extension with Manchester United

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It was a good performance by Cristiano Ronaldo, reveals Ralf Rangnick

It was a good performance by Cristiano Ronaldo, reveals Ralf Rangnick

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We should have won game against Middlesbrough in normal time, asserts Ralf Rangnick

We should have won game against Middlesbrough in normal time, asserts Ralf Rangnick

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Its an emotional game and players are emotional so didn't take it personally, admits Ralf Rangnick

Its an emotional game and players are emotional so didn't take it personally, admits Ralf Rangnick

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