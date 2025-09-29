Leicester City News

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Frank Lampard praises Rushworth after Coventrys draw at Leicester

Frank Lampard praises Rushworth after Coventrys draw at Leicester

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PFA Demands Review After Awoniyi’s Critical Injury Sparks VAR Debate

PFA Demands Review After Awoniyi’s Critical Injury Sparks VAR Debate

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Wolves Eye Strong Finish After Survival Secured in England Premier League

Wolves Eye Strong Finish After Survival Secured in England Premier League

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Liverpool Near Title as Leicester Face Relegation in the England Premier League

Liverpool Near Title as Leicester Face Relegation in the England Premier League

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Newcastle Thrashes Leicester 3-0 to Boost UCL Hopes in Premier League

Newcastle Thrashes Leicester 3-0 to Boost UCL Hopes in Premier League

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Manchester United Dominates Leicester in 3-0 Premier League Victory

Manchester United Dominates Leicester in 3-0 Premier League Victory

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Chelsea Climbs to Fourth Spot in the Premier League

Chelsea Climbs to Fourth Spot in the Premier League

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West Ham Defeat Leicester 2-0, Foxes Near Relegation in Premier League

West Ham Defeat Leicester 2-0, Foxes Near Relegation in Premier League

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Haaland Reveals Key Motivation Behind City Revival After Tough Period

Haaland Reveals Key Motivation Behind City Revival After Tough Period

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Millwall Transfer Plans Gain Momentum as Leicester Eyes Squad Changes

Millwall Transfer Plans Gain Momentum as Leicester Eyes Squad Changes

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Leicester City in Heated Transfer Duel with Everton Over Midfielder

Leicester City in Heated Transfer Duel with Everton Over Midfielder

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Newcastle United Lower Miguel Almiron’s Asking Price in Transfer Update

Newcastle United Lower Miguel Almiron’s Asking Price in Transfer Update

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Van Nistelrooy Begins Leicester Reign with Victory in the English Premier League

Van Nistelrooy Begins Leicester Reign with Victory in the English Premier League

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Garnacho Faces Criticism from Manchester United Legend Over Recent Behaviour

Garnacho Faces Criticism from Manchester United Legend Over Recent Behaviour

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Always feels special for me when I go back to Leicester City, gushes Riyad Mahrez

Always feels special for me when I go back to Leicester City, gushes Riyad Mahrez

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Know I am best person to help this team moving forward, claims Brendan Rodgers

Know I am best person to help this team moving forward, claims Brendan Rodgers

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Happy to get bit of fresh air with Belgium because it’s tough at Leicester, admits Youri Tielemans

Happy to get bit of fresh air with Belgium because it’s tough at Leicester, admits Youri Tielemans

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Want to bring Tottenham to think of superior level and not stay in middle, asserts Antonio Conte

Want to bring Tottenham to think of superior level and not stay in middle, asserts Antonio Conte

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Will always respect whatever Leicester City owners’ decision is, reveals Brendan Rodgers

Will always respect whatever Leicester City owners’ decision is, reveals Brendan Rodgers

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WATCH | Heung-Min Son walks off bench to score an incredible 13 minute hattrick

WATCH | Heung-Min Son walks off bench to score an incredible 13 minute hattrick

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Experience allows you to see things differently and your responses are calmer, proclaims Brendan Rodgers

Experience allows you to see things differently and your responses are calmer, proclaims Brendan Rodgers

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Worried for Brendan Rodgers and Leicester City as they look in bit of trouble, admits Gary Neville

Worried for Brendan Rodgers and Leicester City as they look in bit of trouble, admits Gary Neville

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Chelsea confirm that they have signed Wesley Fofana for reported £75 million fee

Chelsea confirm that they have signed Wesley Fofana for reported £75 million fee

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Reports | Chelsea and Leicester City reach £75 million agreement for Wesley Fofana

Reports | Chelsea and Leicester City reach £75 million agreement for Wesley Fofana

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Have been few offers for some players but don’t know at this stage, reveals Brendan Rodgers

Have been few offers for some players but don’t know at this stage, reveals Brendan Rodgers

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Leicester City confirm that Jamie Vardy has signed two year extension until 2024

Leicester City confirm that Jamie Vardy has signed two year extension until 2024

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Never had any doubts about Gabriel Jesus because he’s world class player, proclaims Oleksandr Zinchenko

Never had any doubts about Gabriel Jesus because he’s world class player, proclaims Oleksandr Zinchenko

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