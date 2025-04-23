Uefa Euro News

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Players
Was excited for team but equally gutted on not being there, reveals James Ward-Prowse

Was excited for team but equally gutted on not being there, reveals James Ward-Prowse

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Playing behind closed doors is embarrassment for England as country, asserts Gareth Southgate

Playing behind closed doors is embarrassment for England as country, asserts Gareth Southgate

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Done okay so far but I’ve got so much more to give Manchester City, claims Jack Grealish

Done okay so far but I’ve got so much more to give Manchester City, claims Jack Grealish

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Christian Eriksen training at former side Odense Boldklub following his rehabilitation

Christian Eriksen training at former side Odense Boldklub following his rehabilitation

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Christian Eriksen to be sold by Inter with defibrillator keeping him out of action

Christian Eriksen to be sold by Inter with defibrillator keeping him out of action

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England ordered to play one match behind closed doors following Euro 2020 Final unrest

England ordered to play one match behind closed doors following Euro 2020 Final unrest

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Not much to congratulate as we didn't win Euro 2020, admits Raheem Sterling

Not much to congratulate as we didn't win Euro 2020, admits Raheem Sterling

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Reports | Juventus consider Federico Chiesa untouchable despite interest from across Europe

Reports | Juventus consider Federico Chiesa untouchable despite interest from across Europe

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Don’t think Spain can have a better coach than Pep Guardiola, proclaims Luis Enrique

Don’t think Spain can have a better coach than Pep Guardiola, proclaims Luis Enrique

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England performances have been mediocre by my standards, admits Trent Alexander-Arnold

England performances have been mediocre by my standards, admits Trent Alexander-Arnold

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Come to point in my career where I constantly want to win, proclaims Emerson Palmieri

Come to point in my career where I constantly want to win, proclaims Emerson Palmieri

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Need to make sure we’re back to where we were during Euro 2020, asserts Gareth Southgate

Need to make sure we’re back to where we were during Euro 2020, asserts Gareth Southgate

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Italy is good example for us to follow because we have potential, proclaims Manuel Neuer

Italy is good example for us to follow because we have potential, proclaims Manuel Neuer

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Reports | AC Milan and Inter Milan to battle it out for Napoli captain Lorenzo Insigne

Reports | AC Milan and Inter Milan to battle it out for Napoli captain Lorenzo Insigne

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Half the team is out but we managers have to handle team spirit, proclaims Pep Guardiola

Half the team is out but we managers have to handle team spirit, proclaims Pep Guardiola

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Manchester City sign Aston Villa captain Jack Grealish for reported £100 million fee

Manchester City sign Aston Villa captain Jack Grealish for reported £100 million fee

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Expect to speak with Harry Kane soon as I haven’t had chance yet, proclaims Nuno Espirito Santo

Expect to speak with Harry Kane soon as I haven’t had chance yet, proclaims Nuno Espirito Santo

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Euro 2020 winner Giorgio Chiellini signs a two year contract extension with Juventus

Euro 2020 winner Giorgio Chiellini signs a two year contract extension with Juventus

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Juventus have spoken to Sassuolo and made our offer for Manuel Locatelli, reveals Pavel Nedved

Juventus have spoken to Sassuolo and made our offer for Manuel Locatelli, reveals Pavel Nedved

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Manuel Locatelli wants to join Juventus but they need to pay right fee, reveals Giovanni Carnevali

Manuel Locatelli wants to join Juventus but they need to pay right fee, reveals Giovanni Carnevali

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Christian Eriksen cannot be given all-clear to play with defibrillator, proclaims Francesco Braconaro

Christian Eriksen cannot be given all-clear to play with defibrillator, proclaims Francesco Braconaro

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Real Madrid confirm that Karim Benzema has tested positive for COVID-19

Real Madrid confirm that Karim Benzema has tested positive for COVID-19

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100 percent sure that Bukayo Saka has great future ahead of him, asserts Mesut Ozil

100 percent sure that Bukayo Saka has great future ahead of him, asserts Mesut Ozil

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Reports | Barcelona eyeing move for LOSC Lille star Renato Sanches

Reports | Barcelona eyeing move for LOSC Lille star Renato Sanches

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This is going to hurt for while but England are building on right track, asserts Harry Kane

This is going to hurt for while but England are building on right track, asserts Harry Kane

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Wasn’t an easy game but lads were extraordinary, gushes Roberto Mancini

Wasn’t an easy game but lads were extraordinary, gushes Roberto Mancini

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Roberto Mancini’s Italian renaissance has created a scary, era-forging Azzurri side

Roberto Mancini’s Italian renaissance has created a scary, era-forging Azzurri side

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