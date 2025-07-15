Fifa Club World Cup News

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Players
Erling Haaland Enjoys Ibiza Break with Partner Isabel After Long Season

Erling Haaland Enjoys Ibiza Break with Partner Isabel After Long Season

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Harry Kane Reflects Positively on Club World Cup Despite Bayerns Exit

Harry Kane Reflects Positively on Club World Cup Despite Bayerns Exit

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Robert Lewandowski Considering Retirement from International Football if Poland Misses Qualification

Robert Lewandowski Considering Retirement from International Football if Poland Misses Qualification

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Harry Kane Reacts After Bayern Crash Out of Club World Cup

Harry Kane Reacts After Bayern Crash Out of Club World Cup

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Muller Criticizes Neymar-Level Transfer Fees Amid Wirtz Move

Muller Criticizes Neymar-Level Transfer Fees Amid Wirtz Move

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Haaland Refutes Rumours Linking Bounou to Manchester City

Haaland Refutes Rumours Linking Bounou to Manchester City

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Club World Cup Shows Messi Can Still Impact Argentinas 2026 Hopes

Club World Cup Shows Messi Can Still Impact Argentinas 2026 Hopes

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Mbappe Returns to Training Ahead of Salzburg Clash in Club World Cup

Mbappe Returns to Training Ahead of Salzburg Clash in Club World Cup

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Lionel Messi Shines at Club World Cup as Inter Miami Set for PSG Clash

Lionel Messi Shines at Club World Cup as Inter Miami Set for PSG Clash

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Harry Kane Launches Skechers Collection and Eyes FIFA Club World Cup Glory

Harry Kane Launches Skechers Collection and Eyes FIFA Club World Cup Glory

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Real Madrid Beat Pachuca 3-1 Despite Red Card in Club World Cup

Real Madrid Beat Pachuca 3-1 Despite Red Card in Club World Cup

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Juventus Dominate Al Ain 5-0 in Club World Cup Opener

Juventus Dominate Al Ain 5-0 in Club World Cup Opener

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Sergio Ramos Eyes Cristiano Reunion at Club World Cup with Monterrey

Sergio Ramos Eyes Cristiano Reunion at Club World Cup with Monterrey

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Haaland Reveals Key Motivation Behind City Revival After Tough Period

Haaland Reveals Key Motivation Behind City Revival After Tough Period

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Neymar Jr in Talks Over Potential Move to MLS with Inter Miami

Neymar Jr in Talks Over Potential Move to MLS with Inter Miami

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Lionel Messi and Kylian Mbappé Headline Star-Studded FIFA Club World Cup

Lionel Messi and Kylian Mbappé Headline Star-Studded FIFA Club World Cup

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Thomas Tuchel to miss Chelsea's FA Cup fourth round tie after positive COVID-19 test

Thomas Tuchel to miss Chelsea's FA Cup fourth round tie after positive COVID-19 test

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100% sure that 2022 World Cup will be best ever with full stadiums, proclaims Gianni Infantino

100% sure that 2022 World Cup will be best ever with full stadiums, proclaims Gianni Infantino

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Believe that we have to re-organise completely the football calendar, proclaims Arsene Wenger

Believe that we have to re-organise completely the football calendar, proclaims Arsene Wenger

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We are a young and hungry squad that can keep on learning, claims Joe Gomez

We are a young and hungry squad that can keep on learning, claims Joe Gomez

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Deserve to play football where I am valued, asserts Ivan Rakitic

Deserve to play football where I am valued, asserts Ivan Rakitic

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Adam Lallana’s future may not be at Liverpool, admits Jurgen Klopp

Adam Lallana’s future may not be at Liverpool, admits Jurgen Klopp

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Man City shouldn't be playing two games in 48 hours, protests Jurgen Klopp

Man City shouldn't be playing two games in 48 hours, protests Jurgen Klopp

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Overjoyed at the way my team played, rejoices Jurgen Klopp

Overjoyed at the way my team played, rejoices Jurgen Klopp

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Concerned over jam-packed schedule, admits Jurgen Klopp

Concerned over jam-packed schedule, admits Jurgen Klopp

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