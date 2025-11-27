Jadon Sancho News

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Manchester United Could Let Jadon Sancho Leave for Free

Manchester United Could Let Jadon Sancho Leave for Free

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Jadon Sancho Credits Marcus Rashford for Aston Villa Move

Jadon Sancho Credits Marcus Rashford for Aston Villa Move

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Real Betis Push for Antony Return Amid United Exile

Real Betis Push for Antony Return Amid United Exile

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Juventus Face Setback in Move for Jadon Sancho

Juventus Face Setback in Move for Jadon Sancho

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Juventus Target Rashford After Nearing Sancho Deal with Man Utd

Juventus Target Rashford After Nearing Sancho Deal with Man Utd

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Juventus Close in on £30m Deal for Jadon Sancho

Juventus Close in on £30m Deal for Jadon Sancho

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Sanchos Premier League Future in Doubt as West Ham, Chelsea Back Off

Sanchos Premier League Future in Doubt as West Ham, Chelsea Back Off

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Chelsea Will Sign Jadon Sancho for £25 Million If He Accepts Pay Cut

Chelsea Will Sign Jadon Sancho for £25 Million If He Accepts Pay Cut

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Manchester Utd Set to Offload Jadon Sancho Amid Transfer Woes

Manchester Utd Set to Offload Jadon Sancho Amid Transfer Woes

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Chelsea Activate £25m Sancho Clause, But Exit Option Still Open

Chelsea Activate £25m Sancho Clause, But Exit Option Still Open

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Manchester United Plan Massive to Clear-Out as Rashford, Sancho, Antony Among 10+ Stars to Exit!

Manchester United Plan Massive to Clear-Out as Rashford, Sancho, Antony Among 10+ Stars to Exit!

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WATCH | Jadon Sancho scores ice-cold goal against Liverpool to put Manchester United ahead

WATCH | Jadon Sancho scores ice-cold goal against Liverpool to put Manchester United ahead

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Jadon Sancho is getting closer to the Jadon Sancho I've known from Germany, proclaims Ralf Rangnick

Jadon Sancho is getting closer to the Jadon Sancho I've known from Germany, proclaims Ralf Rangnick

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Difficult to say Manchester United gave up when they play intense pressing style, reveals Kevin De Bruyne

Difficult to say Manchester United gave up when they play intense pressing style, reveals Kevin De Bruyne

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We have a long way to go to close the gap with Manchester City, claims Ralf Rangnick

We have a long way to go to close the gap with Manchester City, claims Ralf Rangnick

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Here with a lot of great players and I am learning from best, proclaims Jadon Sancho

Here with a lot of great players and I am learning from best, proclaims Jadon Sancho

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Still more space for improvement but this is Jadon Sancho from Bundesliga, proclaims Ralf Rangnick

Still more space for improvement but this is Jadon Sancho from Bundesliga, proclaims Ralf Rangnick

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Reports | Sevilla make loan offer for Manchester United’s Anthony Martial

Reports | Sevilla make loan offer for Manchester United’s Anthony Martial

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Top priority is success on the pitch and club is determined to achieve it, asserts Ed Woodward

Top priority is success on the pitch and club is determined to achieve it, asserts Ed Woodward

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Jadon Sancho has come into club that’s looked completely disjointed, proclaims Gary Neville

Jadon Sancho has come into club that’s looked completely disjointed, proclaims Gary Neville

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Jadon Sancho will succeed because he’s outstanding player, claims Robert Klein

Jadon Sancho will succeed because he’s outstanding player, claims Robert Klein

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Very confident that we’ll get best out of this squad, asserts Ole Gunnar Solskjaer

Very confident that we’ll get best out of this squad, asserts Ole Gunnar Solskjaer

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We see Jadon Sancho as a top forward, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

We see Jadon Sancho as a top forward, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

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Reports | Manchester United eye Declan Rice transfer for next summer

Reports | Manchester United eye Declan Rice transfer for next summer

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Reports | Paul Pogba to sign a contract extension with Manchester United

Reports | Paul Pogba to sign a contract extension with Manchester United

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Reports | Manchester United face competition from Manchester City for Declan Rice

Reports | Manchester United face competition from Manchester City for Declan Rice

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Reports | Jesse Lingard rejects contract extension offer from Manchester United

Reports | Jesse Lingard rejects contract extension offer from Manchester United

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