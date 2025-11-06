Sheffield United News

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Aston Villa Star in Six-Team Transfer Battle Amid Latest Rumours

Aston Villa Star in Six-Team Transfer Battle Amid Latest Rumours

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Still some things to sort out but Aaron Ramsdale is what we want, proclaims Mikel Arteta

Still some things to sort out but Aaron Ramsdale is what we want, proclaims Mikel Arteta

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Reports | Arsenal closing in on Martin Ødegaard move in deal worth £34 million

Reports | Arsenal closing in on Martin Ødegaard move in deal worth £34 million

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  • football
Plenty of people have written Liverpool off and that’s fine, claims Jurgen Klopp

Plenty of people have written Liverpool off and that’s fine, claims Jurgen Klopp

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David de Gea is phenomenal goalkeeper but I’m up for the challenge, asserts Dean Henderson

David de Gea is phenomenal goalkeeper but I’m up for the challenge, asserts Dean Henderson

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Arsenal to welcome supporters back at reduced capacity against Sheffield United

Arsenal to welcome supporters back at reduced capacity against Sheffield United

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Reports | Eight Chelsea players miss pre-season training over coronavirus quarantine

Reports | Eight Chelsea players miss pre-season training over coronavirus quarantine

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Sheffield United need to improve to become an established Premier League club, asserts Chris Wilder

Sheffield United need to improve to become an established Premier League club, asserts Chris Wilder

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Reports | Dean Henderson confident of usurping David De Gea’s place at Manchester United

Reports | Dean Henderson confident of usurping David De Gea’s place at Manchester United

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Sheffield United FC can be proud of their achievements this season, claims Chris Wilder

Sheffield United FC can be proud of their achievements this season, claims Chris Wilder

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We need to win our final games to play Europa League football, asserts Harry Kane

We need to win our final games to play Europa League football, asserts Harry Kane

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Everything changes and there is no way back but we have to adapt, claims Jose Mourinho

Everything changes and there is no way back but we have to adapt, claims Jose Mourinho

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VAR is pushing football in a really bad direction, proclaims Jose Mourinho

VAR is pushing football in a really bad direction, proclaims Jose Mourinho

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It's great to have Paul Pogba in the side once again, exclaims Luke Shaw

It's great to have Paul Pogba in the side once again, exclaims Luke Shaw

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Arsenal losing to Manchester City was my fault as the team was amazing, admits David Luiz

Arsenal losing to Manchester City was my fault as the team was amazing, admits David Luiz

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Premier League SRL Round-Up | West Ham hold Manchester United, Everton draw a goal-fest and more

Premier League SRL Round-Up | West Ham hold Manchester United, Everton draw a goal-fest and more

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We’re always looking at improving our squad at Manchester United, admits Ole Gunnar Solskjaer

We’re always looking at improving our squad at Manchester United, admits Ole Gunnar Solskjaer

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Reports | Tottenham to restart talks over COVID-19 pay cuts with their players

Reports | Tottenham to restart talks over COVID-19 pay cuts with their players

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Premier League SRL Round-Up | Manchester City blow away Brighton, Crystal Palace win a stunner and more

Premier League SRL Round-Up | Manchester City blow away Brighton, Crystal Palace win a stunner and more

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Reports | Chelsea monitoring Manchester United's Dean Henderson over summer move

Reports | Chelsea monitoring Manchester United's Dean Henderson over summer move

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Tottenham smell chance at Champions League spot for next season, admits Jose Mourinho

Tottenham smell chance at Champions League spot for next season, admits Jose Mourinho

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We've missed Aymeric Laporte, admits Pep Guardiola

We've missed Aymeric Laporte, admits Pep Guardiola

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We need to focus more on our performances than the table, claims Shkodran Mustafi

We need to focus more on our performances than the table, claims Shkodran Mustafi

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We should have won the game, admits Mikel Arteta

We should have won the game, admits Mikel Arteta

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Arsenal have to improve to compete with the top-four sides, admits Nicolas Pepe

Arsenal have to improve to compete with the top-four sides, admits Nicolas Pepe

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I can make West Ham United great again, asserts David Moyes

I can make West Ham United great again, asserts David Moyes

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We are still not at our best, warns Jurgen Klopp

We are still not at our best, warns Jurgen Klopp

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