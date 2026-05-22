Hansi Flick News

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Players
Hansi Flick Praises Pau Cubarsi as Barcelonas Defensive Gem

Hansi Flick Praises Pau Cubarsi as Barcelonas Defensive Gem

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Hansi Flick Proud of Brave Barcelona Effort Against Atletico

Hansi Flick Proud of Brave Barcelona Effort Against Atletico

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Hansi Flicks Merit Based Selection Driving Barcelona Revival

Hansi Flicks Merit Based Selection Driving Barcelona Revival

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Flick Praises Yamals Central Role After Barcelona Win

Flick Praises Yamals Central Role After Barcelona Win

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Barcelonas Marc Casado Slips Out of Hansi Flicks Core Plans

Barcelonas Marc Casado Slips Out of Hansi Flicks Core Plans

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Flick Hails Rashfords Revival at Barcelona and Questions Man United Handling

Flick Hails Rashfords Revival at Barcelona and Questions Man United Handling

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Xavi Espart Out for 8-10 Weeks Due to Knee Injury

Xavi Espart Out for 8-10 Weeks Due to Knee Injury

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Hansi Flick Dismisses Barcelona Exit Rumours

Hansi Flick Dismisses Barcelona Exit Rumours

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Pedri’s Hamstring Injury Adds to Barcelona’s Growing Crisis

Pedri’s Hamstring Injury Adds to Barcelona’s Growing Crisis

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Barcelona’s Hansi Flick to Miss El Clásico After Suspension; Raphinha Nears Return

Barcelona’s Hansi Flick to Miss El Clásico After Suspension; Raphinha Nears Return

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Barcelona Rejects PSG Defender as Winter Transfer Talk Grows

Barcelona Rejects PSG Defender as Winter Transfer Talk Grows

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Hansi Flick Backs Yamal After Ballon dOr Setback

Hansi Flick Backs Yamal After Ballon dOr Setback

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Barcelona duo Pedri and Lewandowski to skip Ballon dOr ceremony

Barcelona duo Pedri and Lewandowski to skip Ballon dOr ceremony

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Robert Lewandowski Eyes Saudi Move as Barcelona Plans Future Without Him

Robert Lewandowski Eyes Saudi Move as Barcelona Plans Future Without Him

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Barcelona Eye Julian Alvarez as Robert Lewandowski Successor

Barcelona Eye Julian Alvarez as Robert Lewandowski Successor

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Barcelona Hoping to Retain Pau Victor Despite Limited Role

Barcelona Hoping to Retain Pau Victor Despite Limited Role

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Hansi Flick Dismisses Neymar Barcelona Return Talks

Hansi Flick Dismisses Neymar Barcelona Return Talks

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Robert Lewandowski Strikes Early, but Barcelona Held to 1-1 Draw at Sevilla

Robert Lewandowski Strikes Early, but Barcelona Held to 1-1 Draw at Sevilla

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Barcelona Sporting Director Hints at Marcus Rashford Transfer Possibility

Barcelona Sporting Director Hints at Marcus Rashford Transfer Possibility

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Barcelona Rejects Potential Lewandowski Successor Over 'Dream' Club Remarks

Barcelona Rejects Potential Lewandowski Successor Over 'Dream' Club Remarks

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Barcelona Eye Marcus Thuram as Potential Successor to Robert Lewandowski

Barcelona Eye Marcus Thuram as Potential Successor to Robert Lewandowski

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Hansi Flick Considers Resting Lewandowski for Key Barcelona Matches

Hansi Flick Considers Resting Lewandowski for Key Barcelona Matches

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Maybe style of play with Germany suits me better, feels Timo Werner

Maybe style of play with Germany suits me better, feels Timo Werner

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Reports | Karim Adeyemi to reject Barcelona move in order to sign for Borussia Dortmund

Reports | Karim Adeyemi to reject Barcelona move in order to sign for Borussia Dortmund

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Italy is good example for us to follow because we have potential, proclaims Manuel Neuer

Italy is good example for us to follow because we have potential, proclaims Manuel Neuer

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Possible games won’t run smooth at start of season for us, admits Julian Nagelsmann

Possible games won’t run smooth at start of season for us, admits Julian Nagelsmann

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Germany announce Hansi Flick as their new head coach after postponed Euro 2020

Germany announce Hansi Flick as their new head coach after postponed Euro 2020

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