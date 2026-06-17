Raphinha News

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Hansi Flick Proud of Brave Barcelona Effort Against Atletico

Hansi Flick Proud of Brave Barcelona Effort Against Atletico

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Barcelona Beat Madrid 3-2 to Claim 2026 Spanish Super Cup

Barcelona Beat Madrid 3-2 to Claim 2026 Spanish Super Cup

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Raphinha shuts down Saudi Arabia transfer talk

Raphinha shuts down Saudi Arabia transfer talk

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Barcelona Delivers Commanding 3-1 Win Over Atletico Madrid

Barcelona Delivers Commanding 3-1 Win Over Atletico Madrid

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Simeone Praises Barcelonas Raphinha Ahead of Key La Liga Clash

Simeone Praises Barcelonas Raphinha Ahead of Key La Liga Clash

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Neymar Criticizes Raphinhas 5th-Place Ballon dOr Finish

Neymar Criticizes Raphinhas 5th-Place Ballon dOr Finish

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Raphinha Backs Lamine Yamal to Reach Neymars Level

Raphinha Backs Lamine Yamal to Reach Neymars Level

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Lewandowski Future at Barça Uncertain as Raphinha Draws Big Offers

Lewandowski Future at Barça Uncertain as Raphinha Draws Big Offers

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Rodrygo to Wear Brazil Iconic No. 10 in World Cup Qualifiers instead of Neymar

Rodrygo to Wear Brazil Iconic No. 10 in World Cup Qualifiers instead of Neymar

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Robert Lewandowski and Raphinha Shine as Barça’s Deadly Duo

Robert Lewandowski and Raphinha Shine as Barça’s Deadly Duo

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Lewandowski Joins Ronaldo in Elite Champions League Milestone

Lewandowski Joins Ronaldo in Elite Champions League Milestone

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Man City Poised with €100m Bid for Star Player Also Wanted by Arsenal, Putting Barcelona on High Alert

Man City Poised with €100m Bid for Star Player Also Wanted by Arsenal, Putting Barcelona on High Alert

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Khvicha Kvaratskhelia Targets La Liga Move as Barcelona Plans €80m Bid for Napoli Star

Khvicha Kvaratskhelia Targets La Liga Move as Barcelona Plans €80m Bid for Napoli Star

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Reports | AC Milan engage in talks with Chelsea over Hakim Ziyech loan deal

Reports | AC Milan engage in talks with Chelsea over Hakim Ziyech loan deal

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Reports | Chelsea keeping eye on Frenkie de Jong amidst Manchester United interest

Reports | Chelsea keeping eye on Frenkie de Jong amidst Manchester United interest

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Reports | Richarlison keen on joining Tottenham in £50 million move this summer

Reports | Richarlison keen on joining Tottenham in £50 million move this summer

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Reports | Chelsea set to beat Arsenal to the signing of Leeds winger Raphinha

Reports | Chelsea set to beat Arsenal to the signing of Leeds winger Raphinha

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Reports | Arsenal set to submit bid for Leeds winger Raphinha

Reports | Arsenal set to submit bid for Leeds winger Raphinha

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Reports | Arsenal registers interest in Leeds winger Raphinha

Reports | Arsenal registers interest in Leeds winger Raphinha

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Reports | Raphinha rejects Liverpool interest in favour of Barcelona move

Reports | Raphinha rejects Liverpool interest in favour of Barcelona move

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Reports | Barcelona step up their efforts to sign Leeds United’s Raphinha next summer

Reports | Barcelona step up their efforts to sign Leeds United’s Raphinha next summer

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Jesse Marsch came in at difficult time but he's brought our belief back, claims Raphinha

Jesse Marsch came in at difficult time but he's brought our belief back, claims Raphinha

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Reports | Barcelona in talks with Deco over potential move for Raphinha next summer

Reports | Barcelona in talks with Deco over potential move for Raphinha next summer

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Reports | Leeds United turn down West Ham United’s bid for Raphinha

Reports | Leeds United turn down West Ham United’s bid for Raphinha

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Fantasy Premier League 2021/22 | Finding the perfect captain until Mohamed Salah returns

Fantasy Premier League 2021/22 | Finding the perfect captain until Mohamed Salah returns

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Don't think I let Brazil fans down, proclaims Raphinha

Don't think I let Brazil fans down, proclaims Raphinha

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