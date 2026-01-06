Ruben Amorim News

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Players
Man Utd Hesitant Over January Midfielder Amid Doubts About Amorim

Man Utd Hesitant Over January Midfielder Amid Doubts About Amorim

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Amorim Puts Manchester United Priorities Ahead of Player Exit Talks

Amorim Puts Manchester United Priorities Ahead of Player Exit Talks

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Ole Gunnar Solskjær Blames Ruben Amorim for Marcus Rashfords Decline at Manchester United

Ole Gunnar Solskjær Blames Ruben Amorim for Marcus Rashfords Decline at Manchester United

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Ruben Amorim Admits Manchester United’s Past Mistakes Amid Ronaldo Criticism

Ruben Amorim Admits Manchester United’s Past Mistakes Amid Ronaldo Criticism

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Ruben Amorim’s Tactical Tweaks Revive Manchester United’s Midfield Balance

Ruben Amorim’s Tactical Tweaks Revive Manchester United’s Midfield Balance

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Manchester United Eye Momentum Boost Against Brighton After Historic Anfield Win

Manchester United Eye Momentum Boost Against Brighton After Historic Anfield Win

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Manchester United Secures Biggest Win Under Ruben Amorim in English Premier League

Manchester United Secures Biggest Win Under Ruben Amorim in English Premier League

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Scott McTominay Praises Luke Shaw After Manchester United’s Win Over Liverpool

Scott McTominay Praises Luke Shaw After Manchester United’s Win Over Liverpool

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Watch Out for English Premier League Week 8 Matches

Watch Out for English Premier League Week 8 Matches

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Gareth Southgate Unlikely to Join Manchester United if Amorim Exits

Gareth Southgate Unlikely to Join Manchester United if Amorim Exits

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Xavi Ready to Step in if Ruben Amorim Leaves Manchester United

Xavi Ready to Step in if Ruben Amorim Leaves Manchester United

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Jamie OHara Urges Manchester United to Rehire Solskjaer Amid Amorim Pressure

Jamie OHara Urges Manchester United to Rehire Solskjaer Amid Amorim Pressure

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Gary Pallister backs patience with Ruben Amorim despite derby defeat

Gary Pallister backs patience with Ruben Amorim despite derby defeat

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Rashford and Garnacho Under Fire Amid Man Utd Turmoil

Rashford and Garnacho Under Fire Amid Man Utd Turmoil

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Manchester United to Back Amorim Despite Disastrous League Form

Manchester United to Back Amorim Despite Disastrous League Form

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Manchester United Eye Milinkovic-Savic as Onana Replacement Amid Summer Overhaul

Manchester United Eye Milinkovic-Savic as Onana Replacement Amid Summer Overhaul

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Man Utd Set €23.3M Price Tag for Onana Amid Summer Overhaul

Man Utd Set €23.3M Price Tag for Onana Amid Summer Overhaul

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Ruben Amorim Acknowledges Man Utd Struggles Amid Ratcliffe Criticism

Ruben Amorim Acknowledges Man Utd Struggles Amid Ratcliffe Criticism

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Manchester United Struggles to Find a Reliable Striker After Missing Out on Harry Kane

Manchester United Struggles to Find a Reliable Striker After Missing Out on Harry Kane

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Ruben Amorim Manchester United Stint Faces Early Turmoil Amid Poor Form

Ruben Amorim Manchester United Stint Faces Early Turmoil Amid Poor Form

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Ruben Amorim Confident in His Position Despite Manchester United Struggles

Ruben Amorim Confident in His Position Despite Manchester United Struggles

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Manchester United Set to Sign Perfect Marcus Rashford Replacement

Manchester United Set to Sign Perfect Marcus Rashford Replacement

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Cristiano Ronaldo Showed Silent Disdain by Rolling His Eyes Every Time Man Utd Teammate Spoke in the Locker Room

Cristiano Ronaldo Showed Silent Disdain by Rolling His Eyes Every Time Man Utd Teammate Spoke in the Locker Room

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Manchester United Finally Snatch What Liverpool, Man City, and Arsenal Have Been Flaunting!

Manchester United Finally Snatch What Liverpool, Man City, and Arsenal Have Been Flaunting!

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Manchester United Negotiates Big Swap Deal for Marcus Rashford with Top-Class Winger

Manchester United Negotiates Big Swap Deal for Marcus Rashford with Top-Class Winger

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Marcus Rashford Linked with Loan Move to AC Milan as Agent Heads to Italy

Marcus Rashford Linked with Loan Move to AC Milan as Agent Heads to Italy

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Cristiano Ronaldo Makes Manchester United Transfer Request Amid Al-Nassr Contract End

Cristiano Ronaldo Makes Manchester United Transfer Request Amid Al-Nassr Contract End

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