Atletico Madrid News

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Barcelona Receives Major Julian Alvarez Transfer Boost After Real Madrid Rejection

Barcelona Receives Major Julian Alvarez Transfer Boost After Real Madrid Rejection

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FC Barcelona Go Seven Points Clear After Late Robert Lewandowski Winner

FC Barcelona Go Seven Points Clear After Late Robert Lewandowski Winner

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Hansi Flick Proud of Brave Barcelona Effort Against Atletico

Hansi Flick Proud of Brave Barcelona Effort Against Atletico

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Barcelona Delivers Commanding 3-1 Win Over Atletico Madrid

Barcelona Delivers Commanding 3-1 Win Over Atletico Madrid

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Filipe Luis Declares Lionel Messi the Undisputed GOAT Over Cristiano Ronaldo

Filipe Luis Declares Lionel Messi the Undisputed GOAT Over Cristiano Ronaldo

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Juventus, Grealish and Atletico Madrid Under the Spotlight

Juventus, Grealish and Atletico Madrid Under the Spotlight

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Atletico Madrid Secure Nicolas Gonzalez on Loan from Juventus

Atletico Madrid Secure Nicolas Gonzalez on Loan from Juventus

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Nico Gonzalez Set for Atletico Madrid Switch from Juventus

Nico Gonzalez Set for Atletico Madrid Switch from Juventus

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Juventus Push for Zhegrova Hinges on Gonzalez Sale

Juventus Push for Zhegrova Hinges on Gonzalez Sale

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Barcelona Eye Julian Alvarez as Robert Lewandowski Successor

Barcelona Eye Julian Alvarez as Robert Lewandowski Successor

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Julian Alvarez Joins Messi in Exclusive Champions League Record

Julian Alvarez Joins Messi in Exclusive Champions League Record

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Can Julian Alvarez End Atletico Madrid Heartbreak against Real Madrid?

Can Julian Alvarez End Atletico Madrid Heartbreak against Real Madrid?

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Barcelona and Atletico Play Out a 4-4 Thriller in Copa del Rey Semis

Barcelona and Atletico Play Out a 4-4 Thriller in Copa del Rey Semis

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Jude Bellingham’s Brilliance Seals Another Victory for Real Madrid

Jude Bellingham’s Brilliance Seals Another Victory for Real Madrid

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Kylian Mbappe Scores Following Real Madrid Fallout

Kylian Mbappe Scores Following Real Madrid Fallout

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Transfer: Martin Baturina Denies Real Madrid Move, Boosting Manchester United's Hopes of Signing the Midfielder

Transfer: Martin Baturina Denies Real Madrid Move, Boosting Manchester United's Hopes of Signing the Midfielder

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People criticised us for being defensive but when you're clinical then it's marvellous, gushes Diego Simeone

People criticised us for being defensive but when you're clinical then it's marvellous, gushes Diego Simeone

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Wolverhampton Wanderers sign free-agent Diego Costa until end of 2022/23 season

Wolverhampton Wanderers sign free-agent Diego Costa until end of 2022/23 season

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Didn’t have to leave Atletico Madrid but it was important for my family, reveals Kieran Trippier

Didn’t have to leave Atletico Madrid but it was important for my family, reveals Kieran Trippier

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Reports | Cristiano Ronaldo still keen on leaving Manchester United despite talks with club

Reports | Cristiano Ronaldo still keen on leaving Manchester United despite talks with club

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Reports | Atletico Madrid looking to offload Antoine Griezmann to sign Cristiano Ronaldo

Reports | Atletico Madrid looking to offload Antoine Griezmann to sign Cristiano Ronaldo

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Reports | Alvaro Morata keen on staying at Atletico Madrid despite rumours of departure

Reports | Alvaro Morata keen on staying at Atletico Madrid despite rumours of departure

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Reports | Atletico Madrid set to battle Napoli for Federico Bernardeschi’s signature

Reports | Atletico Madrid set to battle Napoli for Federico Bernardeschi’s signature

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An exit from Atletico Madrid is not on the table, proclaims Joao Felix

An exit from Atletico Madrid is not on the table, proclaims Joao Felix

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My future doesn’t depend on me but I’m calm and have lot of options, claims Alvaro Morata

My future doesn’t depend on me but I’m calm and have lot of options, claims Alvaro Morata

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Winning Champions League would make this best season of my career, admits Carlo Ancelotti

Winning Champions League would make this best season of my career, admits Carlo Ancelotti

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Latuaro Martinez is at Inter Milan and he is happy at club, reveals Alejandro Camano

Latuaro Martinez is at Inter Milan and he is happy at club, reveals Alejandro Camano

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