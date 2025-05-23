Copa America News

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Players
Directing Lionel Messi is directing genius as he is above everyone else, gushes Jorge Sampaoli

Directing Lionel Messi is directing genius as he is above everyone else, gushes Jorge Sampaoli

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We’ve reached World Cup but now it’s time to be champions, proclaims Tite

We’ve reached World Cup but now it’s time to be champions, proclaims Tite

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  • football
Sad that Brazilian national team doesn't feel important to this generation, claims Neymar

Sad that Brazilian national team doesn't feel important to this generation, claims Neymar

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  • football
Everything I won was important and beautiful but Copa America victory was most difficult, admits Lionel Messi

Everything I won was important and beautiful but Copa America victory was most difficult, admits Lionel Messi

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  • football
Diego Maradona would have been very happy with Copa America win, admits Cesar Luis Menotti

Diego Maradona would have been very happy with Copa America win, admits Cesar Luis Menotti

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Heart-breaking losses, Paneka penalties and a retirement: A Complete History of Lionel Messi’s failures with Argentina

Heart-breaking losses, Paneka penalties and a retirement: A Complete History of Lionel Messi’s failures with Argentina

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  • football
Goal is to reach 2022 World Cup and then be able to step aside, reveals Edinson Cavani

Goal is to reach 2022 World Cup and then be able to step aside, reveals Edinson Cavani

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  • football
Argentina squad are worried they could catch COVID-19 during Copa America, admits Lionel Messi

Argentina squad are worried they could catch COVID-19 during Copa America, admits Lionel Messi

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Brazilian Supreme Court gives go ahead for Copa America 2021 to be held in Brazil

Brazilian Supreme Court gives go ahead for Copa America 2021 to be held in Brazil

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Have pride in what we do and we know importance of national team, proclaims Tite

Have pride in what we do and we know importance of national team, proclaims Tite

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Argentina to play Copa America 2021 despite Brazil being named new hosts

Argentina to play Copa America 2021 despite Brazil being named new hosts

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We will express our opinion on June 8th about Copa America in Brazil, claims Casemiro

We will express our opinion on June 8th about Copa America in Brazil, claims Casemiro

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Reports | Brazil national team not to play in Copa America and looking to organize tournament boycott

Reports | Brazil national team not to play in Copa America and looking to organize tournament boycott

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Players have a stance over Brazil hosting Copa America but we won’t reveal it now, claims Tite

Players have a stance over Brazil hosting Copa America but we won’t reveal it now, claims Tite

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Argentina no longer hosts of Copa America 2021 after COVID-19 crisis

Argentina no longer hosts of Copa America 2021 after COVID-19 crisis

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Columbia no longer co-hosts for Copa America with Argentina set to take over

Columbia no longer co-hosts for Copa America with Argentina set to take over

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India misses out on 2021 Copa America participation owing to FIFA World Cup qualifiers

India misses out on 2021 Copa America participation owing to FIFA World Cup qualifiers

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Brazil and Neymar - A Fractured Relationship

Brazil and Neymar - A Fractured Relationship

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