Coventry City News

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Players
Coventry Create Record Lead Under Lampard

Coventry Create Record Lead Under Lampard

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Frank Lampard Praises Coventry After Stunning 3 to 2 Comeback Win

Frank Lampard Praises Coventry After Stunning 3 to 2 Comeback Win

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Dietmar Hamann Praises Frank Lampards Strong Start at Coventry City

Dietmar Hamann Praises Frank Lampards Strong Start at Coventry City

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Frank Lampard and Brandon Thomas-Asante Shine as Coventry Dominate Championship

Frank Lampard and Brandon Thomas-Asante Shine as Coventry Dominate Championship

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Ross Barkley Credits Frank Lampards Advice for His Sobriety Journey

Ross Barkley Credits Frank Lampards Advice for His Sobriety Journey

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Frank Lampard Emphasizes Coaching Passion and Community Role at Coventry

Frank Lampard Emphasizes Coaching Passion and Community Role at Coventry

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Frank Lampard’s Coventry City Bounce Back with 3-1 Win Over Sheffield United

Frank Lampard’s Coventry City Bounce Back with 3-1 Win Over Sheffield United

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Frank Lampard Reflects on Coventry’s First Defeat After 12-Game Unbeaten Run

Frank Lampard Reflects on Coventry’s First Defeat After 12-Game Unbeaten Run

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Frank Lampard’s Coventry Star Carl Rushworth on England Radar

Frank Lampard’s Coventry Star Carl Rushworth on England Radar

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Lampard Praises Thomas-Asante’s Form in Coventry’s 3-1 Win Over Watford

Lampard Praises Thomas-Asante’s Form in Coventry’s 3-1 Win Over Watford

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Coventry City Extend Winning Streak Under Lampard

Coventry City Extend Winning Streak Under Lampard

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Frank Lampard Leads Coventry City to 10-Game Unbeaten Run

Frank Lampard Leads Coventry City to 10-Game Unbeaten Run

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Jack Rudoni Praises Frank Lampards Impact at Coventry City

Jack Rudoni Praises Frank Lampards Impact at Coventry City

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Lampard’s Coventry Crush Sheffield Wednesday to Go Top of Championship

Lampard’s Coventry Crush Sheffield Wednesday to Go Top of Championship

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Glen Johnson Backs Frank Lampard for Coventry City Promotion

Glen Johnson Backs Frank Lampard for Coventry City Promotion

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Lampard Confirms Rudoni Sidelined with Calf Injury

Lampard Confirms Rudoni Sidelined with Calf Injury

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Frank Lampard praises Rushworth after Coventrys draw at Leicester

Frank Lampard praises Rushworth after Coventrys draw at Leicester

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Frank Lampard Hails Coventry Dominance in 1-1 Draw with Norwich

Frank Lampard Hails Coventry Dominance in 1-1 Draw with Norwich

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Frank Lampard Committed to Coventry City Promotion Push

Frank Lampard Committed to Coventry City Promotion Push

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Joe Cole Wants to Follow Frank Lampard into Management

Joe Cole Wants to Follow Frank Lampard into Management

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Coventry City Face Depth Concerns Under Frank Lampard

Coventry City Face Depth Concerns Under Frank Lampard

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Frank Lampard Eyes Ben Chilwell for Coventry City Move

Frank Lampard Eyes Ben Chilwell for Coventry City Move

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Chelsea Fans React as Lampards Coventry Thrash QPR 7-1

Chelsea Fans React as Lampards Coventry Thrash QPR 7-1

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Frank Lampard Delighted as Coventry Stun Derby in 5-3 Thriller

Frank Lampard Delighted as Coventry Stun Derby in 5-3 Thriller

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Frank Lampards Coventry Edge Luton 1-0 to Advance in Carabao Cup

Frank Lampards Coventry Edge Luton 1-0 to Advance in Carabao Cup

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Frank Lampard Reflects on Coventrys Goalless Draw with Hull

Frank Lampard Reflects on Coventrys Goalless Draw with Hull

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Frank Lampard Encouraged by Strikers as Coventry City Draw 2-2 with St Pauli

Frank Lampard Encouraged by Strikers as Coventry City Draw 2-2 with St Pauli

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