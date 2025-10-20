Fulham Fc News

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Premier League Unveils Exciting December TV Schedule

Premier League Unveils Exciting December TV Schedule

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England Premier League Wonderkid Josh King Aims for World Cup Glory

England Premier League Wonderkid Josh King Aims for World Cup Glory

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Raheem Sterling Set for Chelsea Exit Amid Interest from Napoli, Fulham, and Forest

Raheem Sterling Set for Chelsea Exit Amid Interest from Napoli, Fulham, and Forest

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Frank Lampard Credited for Reviving Alex Iwobis Career at Everton

Frank Lampard Credited for Reviving Alex Iwobis Career at Everton

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Premier League Clubs Warned Over Unlicensed Gambling Sponsors

Premier League Clubs Warned Over Unlicensed Gambling Sponsors

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Liverpool Title Charge Delayed as Southampton Relegated Early in the English Premier League

Liverpool Title Charge Delayed as Southampton Relegated Early in the English Premier League

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Man Utd Edge Past Fulham 1-0 with Martinez Deflected Goal in Premier League Clash

Man Utd Edge Past Fulham 1-0 with Martinez Deflected Goal in Premier League Clash

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Tottenham Hotspur Face Stiff Competition from London Rivals for Midfielder

Tottenham Hotspur Face Stiff Competition from London Rivals for Midfielder

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Have lot of respect for Arsenal and they can achieve good things this season, proclaims Willian

Have lot of respect for Arsenal and they can achieve good things this season, proclaims Willian

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Knew I had to go when I realised that it wasn’t about performance or quality, reveals Bernd Leno

Knew I had to go when I realised that it wasn’t about performance or quality, reveals Bernd Leno

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Those who say that we can’t celebrate because it was Fulham don’t respect them, claims Granit Xhaka

Those who say that we can’t celebrate because it was Fulham don’t respect them, claims Granit Xhaka

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Takes time when you have philosophy but Arsenal could be onto something special, reveals Fara Williams

Takes time when you have philosophy but Arsenal could be onto something special, reveals Fara Williams

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Don’t care about critics because I always know I belong here, proclaims Aleksandar Mitrovic

Don’t care about critics because I always know I belong here, proclaims Aleksandar Mitrovic

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Liverpool confirm that Harvey Elliot signs new five-year deal until 2027

Liverpool confirm that Harvey Elliot signs new five-year deal until 2027

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WATCH | Aleksandar Mitrović hands Fulham shock half-time lead against title contenders Liverpool

WATCH | Aleksandar Mitrović hands Fulham shock half-time lead against title contenders Liverpool

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2022/23 Premier League Previews | Four teams and the battle to stay in the Premier League

2022/23 Premier League Previews | Four teams and the battle to stay in the Premier League

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Reports | Fulham looking into move for former Arsenal attacker Willian

Reports | Fulham looking into move for former Arsenal attacker Willian

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Reports | Fulham and Arsenal in negotiations over potential £11 million move for Bernd Leno

Reports | Fulham and Arsenal in negotiations over potential £11 million move for Bernd Leno

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Fulham’s history making Championship title may mean nothing if the disparity issue isn’t solved

Fulham’s history making Championship title may mean nothing if the disparity issue isn’t solved

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Liverpool have got special player in Harvey Elliott, proclaims Jamie Carragher

Liverpool have got special player in Harvey Elliott, proclaims Jamie Carragher

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Time is right for me to step down from responsibilities as full-time manager, reveals Roy Hodgson

Time is right for me to step down from responsibilities as full-time manager, reveals Roy Hodgson

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Tottenham hit with major managerial blow as Erik ten Hag signs new Ajax deal

Tottenham hit with major managerial blow as Erik ten Hag signs new Ajax deal

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Every team has phases of form this season but it’s my job to sort it out, claims Frank Lampard

Every team has phases of form this season but it’s my job to sort it out, claims Frank Lampard

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Tottenham cannot concede goals the way they did against Fulham, laments Jose Mourinho

Tottenham cannot concede goals the way they did against Fulham, laments Jose Mourinho

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Reports | Aston Villa's clash against Everton in doubt with Bodymoor Heath training ground still closed

Reports | Aston Villa's clash against Everton in doubt with Bodymoor Heath training ground still closed

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Premier League reveals 36 new positive tests in the latest rounds of COVID-19 testing

Premier League reveals 36 new positive tests in the latest rounds of COVID-19 testing

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Financially it’s right to play on but for me it is morally wrong, admits Steve Bruce

Financially it’s right to play on but for me it is morally wrong, admits Steve Bruce

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