Cristiano Ronaldo News

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Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Still Inspiring the World, Says Sunil Chhetri

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Cristiano Ronaldo Ends Goal Drought as Portugal Thrash Uzbekistan 5-0

Cristiano Ronaldo Ends Goal Drought as Portugal Thrash Uzbekistan 5-0

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Michael Owen Backs Ronaldo to Respond After Quiet World Cup Opener

Michael Owen Backs Ronaldo to Respond After Quiet World Cup Opener

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Virat Kohlis Old Warning on Cristiano Ronaldo Returns Amid World Cup Criticism

Virat Kohlis Old Warning on Cristiano Ronaldo Returns Amid World Cup Criticism

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Cristiano Ronaldo Earns Another Recognition After Historic Al Nassr Title Triumph

Cristiano Ronaldo Earns Another Recognition After Historic Al Nassr Title Triumph

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Lamine Yamal Dismisses the Messi and Ronaldo Comparisons from Himself Ahead of 2026 World Cup

Lamine Yamal Dismisses the Messi and Ronaldo Comparisons from Himself Ahead of 2026 World Cup

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Cristiano Ronaldo Becomes Global Ambassador for Dreame Technology

Cristiano Ronaldo Becomes Global Ambassador for Dreame Technology

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Luiz Felipe Scolari Explains Why He Always Backed Cristiano Ronaldo Over Lionel Messi

Luiz Felipe Scolari Explains Why He Always Backed Cristiano Ronaldo Over Lionel Messi

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Jorge Jesus Determined to Help Cristiano Ronaldo End Trophy Wait

Jorge Jesus Determined to Help Cristiano Ronaldo End Trophy Wait

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Portugal Back Experience and Versatility for World Cup 2026

Portugal Back Experience and Versatility for World Cup 2026

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Cristiano Ronaldo Faces Backlash After Skipping Medal Ceremony in AFC Final Loss

Cristiano Ronaldo Faces Backlash After Skipping Medal Ceremony in AFC Final Loss

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Roberto Martinez Backs Ronaldos World Cup Ambition

Roberto Martinez Backs Ronaldos World Cup Ambition

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Kylian Mbappé Opens Up on Friendship and Support from Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé Opens Up on Friendship and Support from Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo Adds $1.32 Million Custom G Wagon to Luxury Collection

Cristiano Ronaldo Adds $1.32 Million Custom G Wagon to Luxury Collection

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Cristiano Ronaldos Al Nassr March Into Asian Champions League Two Final

Cristiano Ronaldos Al Nassr March Into Asian Champions League Two Final

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Cristiano Ronaldo Open to Salah Move but Focused on Title Race

Cristiano Ronaldo Open to Salah Move but Focused on Title Race

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Cristiano Ronaldo and Son Near Historic Al Nassr First Team Moment

Cristiano Ronaldo and Son Near Historic Al Nassr First Team Moment

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Cristiano Ronaldo Eyes Final World Cup Glory as Portugal Lead Group K

Cristiano Ronaldo Eyes Final World Cup Glory as Portugal Lead Group K

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Cristiano Ronaldo Targets 2030 World Cup at 41

Cristiano Ronaldo Targets 2030 World Cup at 41

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Cristiano Ronaldo Transfer Created Hidden Issues at Juventus

Cristiano Ronaldo Transfer Created Hidden Issues at Juventus

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Kylian Mbappé Reaches 14 Goals in UEFA Champions League, Joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Elite List

Kylian Mbappé Reaches 14 Goals in UEFA Champions League, Joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Elite List

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Messi and Ronaldo Reunite in Viral LEGO World Cup 2026 Ad

Messi and Ronaldo Reunite in Viral LEGO World Cup 2026 Ad

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Cristiano Ronaldo Returns to Saudi Arabia After Treatment

Cristiano Ronaldo Returns to Saudi Arabia After Treatment

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Cristiano Ronaldo sidelined but recovering ahead of World Cup

Cristiano Ronaldo sidelined but recovering ahead of World Cup

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Cristiano Ronaldo Shares an Injury Update Ahead of World Cup 2026

Cristiano Ronaldo Shares an Injury Update Ahead of World Cup 2026

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Cristiano Ronaldo Shares Emotional Father’s Day Tribute

Cristiano Ronaldo Shares Emotional Father’s Day Tribute

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Cristiano Ronaldo doubtful for Portugal friendlies amid injury concerns

Cristiano Ronaldo doubtful for Portugal friendlies amid injury concerns

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