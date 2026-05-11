Ferran Torres News

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Players
Barcelona plans attacking overhaul, Ferran Torres could be sold

Barcelona plans attacking overhaul, Ferran Torres could be sold

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Barcelona create Super Cup history with 5-0 demolition of Athletic

Barcelona create Super Cup history with 5-0 demolition of Athletic

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Ferran Torres hits Erling Haaland level scoring rate in La Liga

Ferran Torres hits Erling Haaland level scoring rate in La Liga

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Barcelona Delivers Commanding 3-1 Win Over Atletico Madrid

Barcelona Delivers Commanding 3-1 Win Over Atletico Madrid

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Guillem Balague Denies Rashford Loan Termination Rumors

Guillem Balague Denies Rashford Loan Termination Rumors

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Al Ittihad Eye €60 Million Move for Ferran Torres, But Forward Keen to Stay

Al Ittihad Eye €60 Million Move for Ferran Torres, But Forward Keen to Stay

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Al-Nassr Target Ferran Torres After Inigo Martinez Signing

Al-Nassr Target Ferran Torres After Inigo Martinez Signing

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Ferran Torres Faces Uncertain Premier League Return Amid Aston Villa Links

Ferran Torres Faces Uncertain Premier League Return Amid Aston Villa Links

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Barcelona Owes €24M for Lewandowski and Ferran Torres Transfers

Barcelona Owes €24M for Lewandowski and Ferran Torres Transfers

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Ferran Torres Set to Replace Lewandowski Against Osasuna

Ferran Torres Set to Replace Lewandowski Against Osasuna

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Barcelona and Atletico Play Out a 4-4 Thriller in Copa del Rey Semis

Barcelona and Atletico Play Out a 4-4 Thriller in Copa del Rey Semis

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Hansi Flick Considers Resting Lewandowski for Key Barcelona Matches

Hansi Flick Considers Resting Lewandowski for Key Barcelona Matches

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Reports | West Ham keen on signing Barcelona outcast Memphis Depay

Reports | West Ham keen on signing Barcelona outcast Memphis Depay

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We are going to celebrate this victory and enjoy it, proclaims Xavi Hernandez

We are going to celebrate this victory and enjoy it, proclaims Xavi Hernandez

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Everyone should be ready because Barcelona have returned, asserts Joan Laporta

Everyone should be ready because Barcelona have returned, asserts Joan Laporta

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Went to Manchester City to return to one of greats in Spain, proclaims Ferran Torres

Went to Manchester City to return to one of greats in Spain, proclaims Ferran Torres

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Reports | Ferran Torres to undergo Barcelona medical ahead of €55 million move

Reports | Ferran Torres to undergo Barcelona medical ahead of €55 million move

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I am happy for Ferran Torres as he feels happier in another place, asserts Pep Guardiola

I am happy for Ferran Torres as he feels happier in another place, asserts Pep Guardiola

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Reports | Barcelona to sign Ferran Torres from Manchester City for €55 million

Reports | Barcelona to sign Ferran Torres from Manchester City for €55 million

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Reports | Manchester United keen on signing Frenkie De Jong from Barcelona

Reports | Manchester United keen on signing Frenkie De Jong from Barcelona

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Reports | Ferran Torres to leave Manchester City for Barcelona in January

Reports | Ferran Torres to leave Manchester City for Barcelona in January

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Pep Guardiola and Luis Enrique are not very different, reveals Ferran Torres

Pep Guardiola and Luis Enrique are not very different, reveals Ferran Torres

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We'll talk with players and then decide what is best for them going forward, reveals Pep Guardiola

We'll talk with players and then decide what is best for them going forward, reveals Pep Guardiola

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There will be more arrivals at Manchester City this summer, admits Khaldoon Al Mubarak

There will be more arrivals at Manchester City this summer, admits Khaldoon Al Mubarak

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Manchester City sign Valencia starlet Ferran Torres for €27 million

Manchester City sign Valencia starlet Ferran Torres for €27 million

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Reports | Manchester City set to sign Valencia’s Ferran Torres for £24.5 million

Reports | Manchester City set to sign Valencia’s Ferran Torres for £24.5 million

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Reports | Liverpool and Borussia Dortmund to fight over Valencia’s Ferran Torres

Reports | Liverpool and Borussia Dortmund to fight over Valencia’s Ferran Torres

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