Sporting Cp News

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Players
Viktor Gyokeres Puts Himself in League with Lewandowski, Eyes Premier League Move

Viktor Gyokeres Puts Himself in League with Lewandowski, Eyes Premier League Move

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Can Gyokeres Be Arsenals Answer to Haaland in the Premier League Race?

Can Gyokeres Be Arsenals Answer to Haaland in the Premier League Race?

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Viktor Gyokeres Set for €70M Summer Transfer

Viktor Gyokeres Set for €70M Summer Transfer

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Manchester United Target Sporting CP's Geovany Quenda

Manchester United Target Sporting CP's Geovany Quenda

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  • football
Viktor Gyokeres Reveals Summer Transfer Decision Amid Speculation

Viktor Gyokeres Reveals Summer Transfer Decision Amid Speculation

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  • football
It was a fantastic result but we can do better, asserts Pep Guardiola

It was a fantastic result but we can do better, asserts Pep Guardiola

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  • football
Julian Nagelsmann tests positive for Covid-19

Julian Nagelsmann tests positive for Covid-19

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Cristiano Ronaldo might play at Sporting CP soon, claims Frederico Varandas

Cristiano Ronaldo might play at Sporting CP soon, claims Frederico Varandas

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Will talk to Cristiano Ronaldo to bring him back to Sporting CP next year, proclaims Dolores Aveiro

Will talk to Cristiano Ronaldo to bring him back to Sporting CP next year, proclaims Dolores Aveiro

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  • football
Sporting CP fans clash with riot police during club's Liga Nos title celebrations

Sporting CP fans clash with riot police during club's Liga Nos title celebrations

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Impact Bruno Fernandes has had on Manchester United is unbelievable, proclaims Thomas Tuchel

Impact Bruno Fernandes has had on Manchester United is unbelievable, proclaims Thomas Tuchel

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Bruno Fernandes is doing phenomenal and I hope it carries on, proclaims Paul Scholes

Bruno Fernandes is doing phenomenal and I hope it carries on, proclaims Paul Scholes

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Like to watch and follow Andres Iniesta's playing style , reveals Bruno Fernandes

Like to watch and follow Andres Iniesta's playing style , reveals Bruno Fernandes

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Came to Manchester to win titles, trophies and everything else, asserts Bruno Fernandes

Came to Manchester to win titles, trophies and everything else, asserts Bruno Fernandes

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Bruno Fernandes has brought to the club what Pogba couldn’t, attests Paul Scholes

Bruno Fernandes has brought to the club what Pogba couldn’t, attests Paul Scholes

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Manchester United are looking for striker this month, confirms Ole Solskjaer

Manchester United are looking for striker this month, confirms Ole Solskjaer

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Reports | Sporting Lisbon and Manchester United come to agreement over Bruno Fernandes

Reports | Sporting Lisbon and Manchester United come to agreement over Bruno Fernandes

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Would love to see Bruno Fernandes stay, admits Jorge Silas

Would love to see Bruno Fernandes stay, admits Jorge Silas

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Reports | Manchester United close in on £60 million move for Bruno Fernandes

Reports | Manchester United close in on £60 million move for Bruno Fernandes

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Overjoyed at chance to sign new deal with Sporting Lisbon, admits Bruno Fernandes

Overjoyed at chance to sign new deal with Sporting Lisbon, admits Bruno Fernandes

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Reports | Tottenham reignite interest in Bruno Fernandes

Reports | Tottenham reignite interest in Bruno Fernandes

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Reports | Ole Gunnar Solskjaer could be handed funds for potential January arrivals

Reports | Ole Gunnar Solskjaer could be handed funds for potential January arrivals

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Reports | Real Madrid set to announce a deadline day move for Bruno Fernandes

Reports | Real Madrid set to announce a deadline day move for Bruno Fernandes

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Bruno Fernandes will go to Real Madrid, reveals Daniele Prade

Bruno Fernandes will go to Real Madrid, reveals Daniele Prade

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