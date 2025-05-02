Real Sociedad News

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Arsenal Eye Alexander Isak as Manchester United Pursues Target

Arsenal Eye Alexander Isak as Manchester United Pursues Target

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Real Madrid Identify Martin Zubimendi as Ideal Midfield Target for 2025 Season

Real Madrid Identify Martin Zubimendi as Ideal Midfield Target for 2025 Season

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Barcelona’s Frenkie de Jong Quashes Injury Concerns with Successful Return to Training Camp

Barcelona’s Frenkie de Jong Quashes Injury Concerns with Successful Return to Training Camp

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Move for Alexander Isak not completed yet but we hope to get it done, reveals Eddie Howe

Move for Alexander Isak not completed yet but we hope to get it done, reveals Eddie Howe

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Reports | Arsenal create five man striker shortlist to replace Pierre-Emerick Aubameyang

Reports | Arsenal create five man striker shortlist to replace Pierre-Emerick Aubameyang

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This system is really good for me and it’s helping team win, admits Sergino Dest

This system is really good for me and it’s helping team win, admits Sergino Dest

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Reports | Xabi Alonso to replace Marco Rose as Borussia Monchengladbach’s new head coach

Reports | Xabi Alonso to replace Marco Rose as Borussia Monchengladbach’s new head coach

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Reports | Barcelona looking to intensify striker search with Alexander Isak move

Reports | Barcelona looking to intensify striker search with Alexander Isak move

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Reports | Arsenal keen on signing Real Madrid’s Martin Odegaard on loan in January

Reports | Arsenal keen on signing Real Madrid’s Martin Odegaard on loan in January

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This is the Barcelona that I want to see every game, admits Ronald Koeman

This is the Barcelona that I want to see every game, admits Ronald Koeman

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Not the dream goodbye I wanted to have at Manchester City, admits David Silva

Not the dream goodbye I wanted to have at Manchester City, admits David Silva

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Real Sociedad confirm that David Silva has tested positive for coronavirus

Real Sociedad confirm that David Silva has tested positive for coronavirus

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David Silva snubs Lazio and signs for Real Sociedad on two-year deal

David Silva snubs Lazio and signs for Real Sociedad on two-year deal

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Barcelona are in perfect condition to be La Liga champions again, proclaims Arturo Vidal

Barcelona are in perfect condition to be La Liga champions again, proclaims Arturo Vidal

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VAR can help improve football but it is not being used properly, asserts Quique Setien

VAR can help improve football but it is not being used properly, asserts Quique Setien

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Going to be very difficult for Barcelona to win La Liga now, proclaims Gerard Pique

Going to be very difficult for Barcelona to win La Liga now, proclaims Gerard Pique

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La Liga SRL Round-Up | Barcelona win, Atletico Madrid narrowly beat Real Sociedad and much more

La Liga SRL Round-Up | Barcelona win, Atletico Madrid narrowly beat Real Sociedad and much more

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La Liga SRL Round-Up | Real Madrid clinch title, Barcelona, Athletic Bilbao register wins and much more

La Liga SRL Round-Up | Real Madrid clinch title, Barcelona, Athletic Bilbao register wins and much more

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La Liga SRL Round-Up | Real Madrid demolish Alaves, Sevilla down Bilbao and much more

La Liga SRL Round-Up | Real Madrid demolish Alaves, Sevilla down Bilbao and much more

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La Liga SRL Round-up | Villarreal stun Barcelona, Atletico win big and much more

La Liga SRL Round-up | Villarreal stun Barcelona, Atletico win big and much more

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La Liga SRL Round-Up | Real Madrid held at home, Mallorca, Espanyol and Real Betis script victories and more

La Liga SRL Round-Up | Real Madrid held at home, Mallorca, Espanyol and Real Betis script victories and more

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Top four teams to be awarded Champions League if La Liga doesn't resume, states RFEF

Top four teams to be awarded Champions League if La Liga doesn't resume, states RFEF

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Players like intensity from their coaches and managers, claims Gerard Pique

Players like intensity from their coaches and managers, claims Gerard Pique

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To win the Clasico we need to improve, confesses Antoine Griezmann

To win the Clasico we need to improve, confesses Antoine Griezmann

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Challenge of being a manager is very exciting, confesses Xabi Alonso

Challenge of being a manager is very exciting, confesses Xabi Alonso

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Nacho Monreal on the verge of Arsenal exit

Nacho Monreal on the verge of Arsenal exit

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