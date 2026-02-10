Valencia Fc News

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Arsenal Target Valencia’s Mosquera Amid Summer Squad Boost

Arsenal Target Valencia’s Mosquera Amid Summer Squad Boost

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How Barcelona have Performed without the inclusion of Robert Lewandowski?

How Barcelona have Performed without the inclusion of Robert Lewandowski?

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Lewandowski Proves to Be Barcelona’s Key Weapon Against Valencia

Lewandowski Proves to Be Barcelona’s Key Weapon Against Valencia

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Reports | Wolverhampton Wanderers closing in on deal to sign Goncalo Guedes for €30 million

Reports | Wolverhampton Wanderers closing in on deal to sign Goncalo Guedes for €30 million

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We weren’t ourselves in first half but we stayed calm, postulates Diego Simeone

We weren’t ourselves in first half but we stayed calm, postulates Diego Simeone

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Reports | Wolverhampton Wanderers set to offer €25 million for Valencia's Goncalo Guedes

Reports | Wolverhampton Wanderers set to offer €25 million for Valencia's Goncalo Guedes

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Real Madrid’s squad back Zinedine Zidane and his philosophy to death, asserts Dani Carvajal

Real Madrid’s squad back Zinedine Zidane and his philosophy to death, asserts Dani Carvajal

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Reports | Leeds United eyeing move for Paris Saint-Germain’s Julian Draxler

Reports | Leeds United eyeing move for Paris Saint-Germain’s Julian Draxler

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Leeds United and Valencia come to an agreement over £30 million Rodrigo fee

Leeds United and Valencia come to an agreement over £30 million Rodrigo fee

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Reports | Ronald Koeman likely to take charge of Barcelona after Champions League debacle

Reports | Ronald Koeman likely to take charge of Barcelona after Champions League debacle

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Reports | Lazio optimistic of signing David Silva with Manchester City exit inching closer

Reports | Lazio optimistic of signing David Silva with Manchester City exit inching closer

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Manchester City sign Valencia starlet Ferran Torres for €27 million

Manchester City sign Valencia starlet Ferran Torres for €27 million

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Reports | Manchester City set to sign Valencia’s Ferran Torres for £24.5 million

Reports | Manchester City set to sign Valencia’s Ferran Torres for £24.5 million

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La Liga SRL Round-Up | Real Sociedad and Valencia win, Celta Vigo held to draw and much more

La Liga SRL Round-Up | Real Sociedad and Valencia win, Celta Vigo held to draw and much more

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La Liga SRL Round-Up | Real Madrid demolish Alaves, Sevilla down Bilbao and much more

La Liga SRL Round-Up | Real Madrid demolish Alaves, Sevilla down Bilbao and much more

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La Liga SRL Round-up | Villarreal stun Barcelona, Atletico win big and much more

La Liga SRL Round-up | Villarreal stun Barcelona, Atletico win big and much more

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La Liga SRL Round-Up | Barcelona and Atletico Madrid share points, Granada trounce Alaves and more

La Liga SRL Round-Up | Barcelona and Atletico Madrid share points, Granada trounce Alaves and more

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Reports | Liverpool and Borussia Dortmund to fight over Valencia’s Ferran Torres

Reports | Liverpool and Borussia Dortmund to fight over Valencia’s Ferran Torres

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Reports | Barcelona intensify their interest in Valencia starlet Ferran Torres

Reports | Barcelona intensify their interest in Valencia starlet Ferran Torres

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Champions League 2019/20 Round of 16 First Leg: Live Updates, results, matches

Champions League 2019/20 Round of 16 First Leg: Live Updates, results, matches

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Champions League 2019/20 Round of 16 First Leg: Live Updates, results, matches

Champions League 2019/20 Round of 16 First Leg: Live Updates, results, matches

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Barcelona have given me time to experiment, proclaims Quique Setien

Barcelona have given me time to experiment, proclaims Quique Setien

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Valencia took advantage of our mistakes, admits Quique Setien

Valencia took advantage of our mistakes, admits Quique Setien

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Football has become business, postulates Ernesto Valverde

Football has become business, postulates Ernesto Valverde

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Liverpool debacle still hurts, admits Ernesto Valverde

Liverpool debacle still hurts, admits Ernesto Valverde

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Reports | Barcelona join Ferran Torres chase

Reports | Barcelona join Ferran Torres chase

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