Germany Football Team News

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Germany Lose First Ever World Cup Penalty Shootout After Paraguay Shock

Germany Lose First Ever World Cup Penalty Shootout After Paraguay Shock

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Cristiano Ronaldo Fires Portugal to Nations League Final

Cristiano Ronaldo Fires Portugal to Nations League Final

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Don’t think system was responsible for any of goals vs Germany, claims Gareth Southgate

Don’t think system was responsible for any of goals vs Germany, claims Gareth Southgate

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Knew I had to go when I realised that it wasn’t about performance or quality, reveals Bernd Leno

Knew I had to go when I realised that it wasn’t about performance or quality, reveals Bernd Leno

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  • football
September break is last realistic opportunity to work with team, admits Gareth Southgate

September break is last realistic opportunity to work with team, admits Gareth Southgate

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Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

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  • football
Germany the benchmark for countries who consistently win tournaments, exclaims Gareth Southgate

Germany the benchmark for countries who consistently win tournaments, exclaims Gareth Southgate

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Maybe style of play with Germany suits me better, feels Timo Werner

Maybe style of play with Germany suits me better, feels Timo Werner

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Think this could be best World Cup we have seen, proclaims Roberto Martinez

Think this could be best World Cup we have seen, proclaims Roberto Martinez

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Italy is good example for us to follow because we have potential, proclaims Manuel Neuer

Italy is good example for us to follow because we have potential, proclaims Manuel Neuer

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England don’t have good football history but we’re breaking down barriers, admits Gareth Southgate

England don’t have good football history but we’re breaking down barriers, admits Gareth Southgate

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Toni Kroos announces his retirement from international football following Euro 2020 exit

Toni Kroos announces his retirement from international football following Euro 2020 exit

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Gareth Southgate has great relationship with me and all players, claims Jack Grealish

Gareth Southgate has great relationship with me and all players, claims Jack Grealish

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England need to ignore history in order to satisfy their urges for world domination

England need to ignore history in order to satisfy their urges for world domination

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Think England's clash with Germany will be duel of equals and we’re excited for it, claims Kai Havertz

Think England's clash with Germany will be duel of equals and we’re excited for it, claims Kai Havertz

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To write off Germany after round of 16 qualification would be crazy, proclaims Jurgen Klopp

To write off Germany after round of 16 qualification would be crazy, proclaims Jurgen Klopp

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An ode to Euro 2020’s Group of Death; Thank you for finally making our dreams come true

An ode to Euro 2020’s Group of Death; Thank you for finally making our dreams come true

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England needs to be prepared well against Germany, admits Jordan Henderson

England needs to be prepared well against Germany, admits Jordan Henderson

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Compare Kai Havertz to Zinedine Zidane in terms of technique and skill, claims Lothar Matthaus

Compare Kai Havertz to Zinedine Zidane in terms of technique and skill, claims Lothar Matthaus

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Why your team will suck at the Euro 2020: Germany and Joachim Low’s Last Dance

Why your team will suck at the Euro 2020: Germany and Joachim Low’s Last Dance

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Think I can take few more steps in my development under Julian Nagelsmann, proclaims Joshua Kimmich

Think I can take few more steps in my development under Julian Nagelsmann, proclaims Joshua Kimmich

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Germany announce Hansi Flick as their new head coach after postponed Euro 2020

Germany announce Hansi Flick as their new head coach after postponed Euro 2020

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Thomas Muller and Mats Hummels to make their comeback for Germany at Euro 2020

Thomas Muller and Mats Hummels to make their comeback for Germany at Euro 2020

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Marco Reus confirms that he won’t be going to postponed Euro 2020 with Germany

Marco Reus confirms that he won’t be going to postponed Euro 2020 with Germany

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Barcelona’s Marc-Andre ter Stegen confirms he will miss Euro 2020 after knee surgery

Barcelona’s Marc-Andre ter Stegen confirms he will miss Euro 2020 after knee surgery

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Hansi Flick would be perfect fit for the German football association, proclaims Karl-Heinz Rummenigge

Hansi Flick would be perfect fit for the German football association, proclaims Karl-Heinz Rummenigge

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Hansi Flick would make an excellent coach for Germany, proclaims Oliver Bierhoff

Hansi Flick would make an excellent coach for Germany, proclaims Oliver Bierhoff

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