Aizawl Fc News

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Gokulam Kerala Stun Aizawl FC with Last-Minute Winner in I-league

Gokulam Kerala Stun Aizawl FC with Last-Minute Winner in I-league

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Luis Rodríguez Secures Aizawl FC Draw Against Churchill Brothers

Luis Rodríguez Secures Aizawl FC Draw Against Churchill Brothers

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I-League 2024-25: Aizawl FC Defeat Delhi FC with Lalrinzuala’s Brilliant Hat-Trick

I-League 2024-25: Aizawl FC Defeat Delhi FC with Lalrinzuala’s Brilliant Hat-Trick

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I-League 2024-25: Real Kashmir Takes on Aizawl FC Today

I-League 2024-25: Real Kashmir Takes on Aizawl FC Today

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Hero Super Cup 2023 | East Bengal ousted after playing out draw against Aizwal FC

Hero Super Cup 2023 | East Bengal ousted after playing out draw against Aizwal FC

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I-League 2021-22 | Aizawl FC gets three points against Sudeva Delhi in relegation playoff

I-League 2021-22 | Aizawl FC gets three points against Sudeva Delhi in relegation playoff

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I-League 2021-22 | Sreenidi Deccan FC win 2-0 against Aizawl FC

I-League 2021-22 | Sreenidi Deccan FC win 2-0 against Aizawl FC

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I-League 2021-22 | Aizawl FC record first win of the season, beat Sudeva Delhi FC 2-1

I-League 2021-22 | Aizawl FC record first win of the season, beat Sudeva Delhi FC 2-1

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I-League 2021-22 | Rajasthan United FC register maiden win, beat Aizawl FC 1-0

I-League 2021-22 | Rajasthan United FC register maiden win, beat Aizawl FC 1-0

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I-League 2021-22 | Tiago Adan's brace takes Real Kashmir to 3-2 victory over Aizawl FC

I-League 2021-22 | Tiago Adan's brace takes Real Kashmir to 3-2 victory over Aizawl FC

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Ashutosh Metha's 12-year slogging was worth the wait

Ashutosh Metha's 12-year slogging was worth the wait

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Khaild Jamil - the coach Indian football deserves

Khaild Jamil - the coach Indian football deserves

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ISL 2019-20 | Anas Edathodika, Jobby Justin to miss ATK’s opening fixture against Kerala

ISL 2019-20 | Anas Edathodika, Jobby Justin to miss ATK’s opening fixture against Kerala

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AIFF asks I-League clubs not to jump the gun after they threaten to go to court

AIFF asks I-League clubs not to jump the gun after they threaten to go to court

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I-League clubs threaten to take AIFF to court if ISL is made top tier

I-League clubs threaten to take AIFF to court if ISL is made top tier

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Why different penalties for different clubs for the same offence, questions Gokulam Kerala's VC Praveen

Why different penalties for different clubs for the same offence, questions Gokulam Kerala's VC Praveen

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Asking for meeting with AIFF President has cost us 10 lakhs, asserts Ranjit Bajaj

Asking for meeting with AIFF President has cost us 10 lakhs, asserts Ranjit Bajaj

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AIFF’s disciplinary committee slaps five I-League clubs with a fine of 10 lakhs

AIFF’s disciplinary committee slaps five I-League clubs with a fine of 10 lakhs

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AIFF President’s meeting with I-League clubs postponed

AIFF President’s meeting with I-League clubs postponed

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Super Cup | John Gregory slams AIFF after Chennaiyin’s loss in Cup final

Super Cup | John Gregory slams AIFF after Chennaiyin’s loss in Cup final

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AIFF committee meeting to discuss age fraud, match-fixing allegations and I-League clubs’ protest

AIFF committee meeting to discuss age fraud, match-fixing allegations and I-League clubs’ protest

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Minerva Punjab alongside three U-13 North Eastern teams caught for age fraud

Minerva Punjab alongside three U-13 North Eastern teams caught for age fraud

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Ranjit Bajaj : 350 people including players and staff to lose livelihood if Minerva Punjab closes

Ranjit Bajaj : 350 people including players and staff to lose livelihood if Minerva Punjab closes

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Reports | AIFF to continue with Super Cup despite protests by I-League clubs

Reports | AIFF to continue with Super Cup despite protests by I-League clubs

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AIFF turns down three clubs' request to reschedule Super Cup Qualifiers

AIFF turns down three clubs' request to reschedule Super Cup Qualifiers

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AIFF Super Cup | Reports: AIFF refuses to reschedule matches given as walkovers

AIFF Super Cup | Reports: AIFF refuses to reschedule matches given as walkovers

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AIFF Super Cup | Reports : Praful Patel to finally meet with I-League clubs

AIFF Super Cup | Reports : Praful Patel to finally meet with I-League clubs

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