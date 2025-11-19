Brighton And Hove Albion News

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Erling Haaland Scores on 100th Game but Brighton Beat Manchester City 2-1

Erling Haaland Scores on 100th Game but Brighton Beat Manchester City 2-1

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Chelsea Seal Deal for Julio Enciso in £16m Brighton Raid

Chelsea Seal Deal for Julio Enciso in £16m Brighton Raid

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Manchester United Remain Keen on Carlos Baleba Despite Brighton Rejecting First Bid

Manchester United Remain Keen on Carlos Baleba Despite Brighton Rejecting First Bid

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Roma Signs Evan Ferguson on Loan from Brighton

Roma Signs Evan Ferguson on Loan from Brighton

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Watch How the England Premier League's Race for Europe Heats Up

Watch How the England Premier League's Race for Europe Heats Up

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Midweek fixtures impact Premier League attendance in Week 27

Midweek fixtures impact Premier League attendance in Week 27

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Chelsea Set to Spend €315 Million on Five Brighton Players

Chelsea Set to Spend €315 Million on Five Brighton Players

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Chelsea Enter Race for Brighton Striker Evan Ferguson

Chelsea Enter Race for Brighton Striker Evan Ferguson

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English Premier League: Brighton Outclasses Manchester United 3-1

English Premier League: Brighton Outclasses Manchester United 3-1

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Process of pain that you have to go through and you have to keep trying to improve, claims Graham Potter

Process of pain that you have to go through and you have to keep trying to improve, claims Graham Potter

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WATCH | Brighton ruin Graham Potter’s homecoming with two goals inside ten minutes

WATCH | Brighton ruin Graham Potter’s homecoming with two goals inside ten minutes

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We want to much better to have more points and improve in table, asserts Jurgen Klopp

We want to much better to have more points and improve in table, asserts Jurgen Klopp

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Will try to bring my clear ideas to Brighton without making many big changes, claims Roberto De Zerbi

Will try to bring my clear ideas to Brighton without making many big changes, claims Roberto De Zerbi

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We’re not in position to hold employees against their will, admits Paul Barber

We’re not in position to hold employees against their will, admits Paul Barber

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Style of play don't make you win games and you can't use time as excuse, asserts Graham Potter

Style of play don't make you win games and you can't use time as excuse, asserts Graham Potter

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Worried for Brendan Rodgers and Leicester City as they look in bit of trouble, admits Gary Neville

Worried for Brendan Rodgers and Leicester City as they look in bit of trouble, admits Gary Neville

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Have to do what you think is right for team and for club, proclaims Graham Potter

Have to do what you think is right for team and for club, proclaims Graham Potter

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Chelsea confirm that they have signed Marc Cucurella for reported £63 million fee

Chelsea confirm that they have signed Marc Cucurella for reported £63 million fee

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Reports | Manchester City considering walking away from deal for Marc Cucurella

Reports | Manchester City considering walking away from deal for Marc Cucurella

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Reports | Olympique Lyon and Ajax reach agreement over €4 million fee for Nicolas Tagliafico

Reports | Olympique Lyon and Ajax reach agreement over €4 million fee for Nicolas Tagliafico

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Tottenham sign Brighton and Hove Albion midfielder Yves Bissouma for £25 million

Tottenham sign Brighton and Hove Albion midfielder Yves Bissouma for £25 million

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Reports | Tottenham come to agreement with Brighton over £25 million move for Yves Bissouma

Reports | Tottenham come to agreement with Brighton over £25 million move for Yves Bissouma

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Reports | Chelsea, Manchester City and Tottenham to battle it out for Marc Cucurella

Reports | Chelsea, Manchester City and Tottenham to battle it out for Marc Cucurella

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Newcastle United is just an absolute monster of a football club, proclaims Dan Ashworth

Newcastle United is just an absolute monster of a football club, proclaims Dan Ashworth

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Sportscafe’s 2021/22 Premier League season’s end of season awards

Sportscafe’s 2021/22 Premier League season’s end of season awards

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Reports | Newcastle United set to open contract talks with Eddie Howe

Reports | Newcastle United set to open contract talks with Eddie Howe

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It was a good performance by Cristiano Ronaldo, reveals Ralf Rangnick

It was a good performance by Cristiano Ronaldo, reveals Ralf Rangnick

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